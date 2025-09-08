Economie Apple, dată în judecată pentru folosirea de cărți piratate la antrenarea AI







Compania Apple a fost dată în judecată de un grup de autori care susțin că gigantul tehnologic le-a folosit operele protejate de drepturi de autor pentru a-și antrena sistemele de inteligență artificială, fără consimțământ sau recompensă, potrivit Reuters. „Apple nu a încercat să-i recompenseze pe acești autori pentru contribuțiile lor la această inițiativă potențial profitabilă”, se arată în procesul colectiv inițiat de scriitorii Grady Hendrix și Jennifer Roberson.

Acesta este doar unul dintre multiplele procese recente cu care Apple se confruntă din cauza tehnologiilor de inteligență artificială (AI) – compania este acuzată și de publicitate înșelătoare, pentru că a promis funcții AI nelansate la timp, precum și de practici anticoncurențiale, prin favorizarea ChatGPT în defavoarea rivalilor pe App Store.

Procesul intentat de autorii Grady Hendrix și Jennifer Roberson, depus la o instanță federală din California de Nord, susține că Apple a copiat opere literare protejate fără consimțământul autorilor și fără a oferi vreun credit sau compensație financiară. La baza acuzațiilor stă presupusa folosire de către Apple a unui set de date compus din cărți piratate, cunoscut sub numele de Books3, pentru antrenarea modelului lingvistic OpenELM dezvoltat de companie. Această colecție ar proveni de pe o „shadow library” (bibliotecă pirat) numită Bibliotik, care ar fi găzduit ilegal conținutul a mii de cărți digitale.

Autorii afirmă că lucrările lor se regăsesc în acel dataset, iar Apple „nu a încercat să îi recompenseze” în vreun fel pentru folosirea conținutului protejat. Plângerea solicită despăgubiri semnificative – atât daune statutare, cât și compensatorii – și chiar distrugerea modelelor de inteligență artificială (Apple Intelligence și altele) care au fost antrenate cu respectivele seturi de date piratate. Apple nu a comentat public încă aceste acuzații.

Acțiunea împotriva Apple reflectă un trend mai larg în industrie: tot mai mulți creatori își apără drepturile de autor în fața giganților tech. Deja au apărut procese similare împotriva Microsoft, OpenAI sau Meta, acuzate că și-au antrenat modelele AI pe materiale protejate, fără permisiune. În septembrie 2025, startup-ul Anthropic a fost de acord să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia amiabil un proces colectiv al autorilor, care susțineau că firma le-a scanat cărțile pentru a-și antrena chatbot-ul Claude.

Compania ar fi oferit editorilor milioane de dolari pentru a obține acces legal la conținut ce poate fi folosit în training și a semnat acorduri de licențiere – de pildă, cu Shutterstock, pentru milioane de imagini folosite la antrenarea algoritmilor.

Mai mult, într-un raport de cercetare publicat în 2024, Apple a subliniat că respectă instrucțiunile robots.txt ale site-urilor web și nu extrage date fără consimțământ, angajându-se să evite sursele neautorizate. Cu toate acestea, dacă acuzațiile autorilor se dovedesc fondate, reputația companiei în privința respectării drepturilor de autor ar putea fi serios afectată, iar Apple s-ar putea confrunta cu despăgubiri substanțiale și obligația de a-și regândi modul de antrenare a viitoarelor modele AI.

Un alt front juridic major pentru Apple îl reprezintă nemulțumirile clienților legate de promovarea capacităților AI pe produsele sale. În martie 2025, a fost depusă o acțiune colectivă la Tribunalul Districtual din San Jose, în care Apple este acuzată de reclamă falsă și concurență neloială, pe motiv că a indus în eroare consumatorii cu privire la așa-numitele funcții „Apple Intelligence” ale iPhone 16. În campania de marketing din 2024, Apple a scos în evidență îmbunătățiri revoluționare bazate pe AI – în special un Siri mult mai inteligent – sugerând că acestea vor fi disponibile la lansarea noilor iPhone-uri și a altor dispozitive (iPad, MacBook Pro ș.a.). Reclamanții afirmă însă că aceste afirmații au fost neadevărate.

Conform plângerii, Apple „a inundat internetul, televiziunea și alte medii cu reclame” menite să cultive așteptarea rezonabilă că noile funcții Apple Intelligence vor fi disponibile imediat pe noile dispozitive. “Acest hype a stârnit un entuziasm fără precedent pe piață, chiar și pentru Apple”, se arată în document, determinând mulți consumatori să facă upgrade la iPhone 16, convinși de promisiunile AI ale companiei. În realitate, noile capabilități Siri și celelalte funcții bazate pe AI fie lipseau cu desăvârșire, fie erau mult mai limitate decât lăsa Apple să se înțeleagă, lucru care i-a indus în eroare pe cumpărători. Procesul susține că Apple știa că aceste funcții nu vor fi gata la timp, dar a mizat pe promisiuni exagerate pentru a impulsiona vânzările de dispozitive premium.

Această acțiune în justiție a venit în contextul în care Apple însăși a recunoscut, la începutul anului 2025, că unele îmbunătățiri Siri anunțate vor întârzia semnificativ.

În martie 2025, compania a confirmat că funcțiile AI promise pentru iPhone 16 nu vor fi disponibile decât în 2026. La scurt timp, National Advertising Division (NAD) a constatat că site-ul Apple Intelligence promova mesajul „Available now”, sugerând că toate funcțiile erau deja active, deși acestea au fost lansate treptat prin update-uri iOS între octombrie 2024 și martie 2025.

NAD a cerut Apple să elimine sloganul și să clarifice statutul fiecărei funcții, în special cele legate de Siri, amânate pentru iOS 19. Compania a acceptat modificările, însă a declarat că nu este de acord cu toate concluziile. În prezent, pe site apare mențiunea „în dezvoltare” pentru funcțiile întârziate.

Reclamanții au inițiat o acțiune colectivă, cerând despăgubiri pentru cumpărătorii atrași de promisiuni false. Printre probe se află și un spot TV din 2024, cu actrița Bella Ramsey, retras ulterior după ce s-a dovedit că funcțiile prezentate nu vor fi disponibile la termen. Avocatul Tim Giordano, de la firma Clarkson, a descris strategia Apple ca un caz de „AI-washing”, acuzând compania că exagerează progresul tehnologic pentru a părea lider în cursa AI.

„Companii precum Apple supra-licitează progresul tehnologiilor avansate ca să pară lideri în cursa AI, însă își lasă consumatorii cu promisiuni goale”, a comentat Giordano, subliniind contrastul dintre marketing și realitate.

Un grup de acționari Apple a intentat un proces separat, acuzând compania de fraudă bursieră prin faptul că și-ar fi exagerat progresele în domeniul AI în fața pieței. Aceștia susțin că Apple i-a făcut să creadă (în special la WWDC 2024) că AI va fi un factor-cheie de vânzare pentru iPhone 16 – prin lansarea platformei Apple Intelligence ca să facă Siri mai puternic – deși nu avea încă un prototip funcțional pentru acele caracteristici avansate.

Adevărul a ieșit la iveală abia când Apple a anunțat amânările până în 2026, ceea ce a dus la prăbușirea acțiunilor: valoarea de piață a Apple a scăzut cu aproape 25% față de maximul istoric din decembrie 2024, ștergând aproximativ 900 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a companiei. Acest preț plătit pe bursă arată cât de mare a fost miza percepției publice legate de capabilitățile AI promise de Apple și cât de grav poate afecta întârzierea inovațiilor încrederea atât a consumatorilor, cât și a acționarilor.

Pe lângă litigiile privind drepturile de autor și acuzațiile legate de protecția consumatorilor, Apple se confruntă acum și cu o dispută juridică majoră venită din partea competiției.

În august 2025, xAI – start-up-ul de inteligență artificială fondat de Elon Musk – a dat în judecată Apple și OpenAI, acuzându-le de conspirație antitrust și abuz de poziție dominantă pe piața AI.

Plângerea depusă la un tribunal federal din Texas susține că Apple și OpenAI au blocat concurența și au creat un monopol printr-un acord exclusiv. Musk afirmă că integrarea ChatGPT direct în iOS, iPadOS și macOS, începând cu 2024, a marginalizat rivali precum chatbot-ul Grok sau platforma X, care nu mai au șanse reale să fie promovate în App Store.

„Un milion de recenzii cu o medie de 4,9 pentru @Grok și totuși Apple refuză să includă aplicația în clasamente”, a scris Musk pe rețeaua sa X, acuzând Apple că favorizează exclusiv OpenAI. Potrivit lui, politicile App Store sunt manipulate astfel încât orice altă companie de AI este practic exclusă din topuri.

În acțiunea legală, xAI cere despăgubiri de ordinul miliardelor de dolari, argumentând că parteneriatul Apple-OpenAI sufocă inovația și blochează competiția reală. OpenAI a respins acuzațiile, catalogând procesul drept un nou episod din „hărțuirea constantă” a lui Musk. Apple a refuzat să comenteze.