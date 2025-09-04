Social

Apple ia în calcul lansarea unui motor de căutare cu inteligență artificială

Apple ia în calcul lansarea unui motor de căutare cu inteligență artificială
Apple are în plan dezvoltarea unui motor de căutare, demers care se înscrie în strategia companiei de a perfecționa asistentul vocal Siri prin integrarea inteligenței artificiale, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Apple despre noul motor de căutare

Apple pregătește lansarea unui motor de căutare bazat pe inteligență artificială, denumit World Knowledge Answers, care, potrivit informațiilor disponibile, va fi construit pe modelul Gemini, dezvoltat de Google.

Similar cu soluția AI integrată în motorul de căutare Google, World Knowledge Answers va furniza sinteze ale informațiilor preluate de pe internet și va integra imagini și materiale video alături de conținutul scris.

Noul motor de căutare este parte dintr-un plan mai amplu pentru îmbunătățirea programului Siri

Viitorul motor de căutare bazat pe inteligență artificială se înscrie în strategia mai amplă a companiei de a aduce îmbunătățiri semnificative lui Siri, asistentul virtual care, până în prezent, a rămas în urma competitorilor direcți.

Siri

Siri. Sursa foto Apple.com

Noua versiune a lui Siri, programată să fie lansată cel mai probabil în primăvara anului viitor, va fi capabilă să proceseze atât comenzi vocale, cât și textuale, iar prin integrarea tehnologiilor de AI va putea genera rezumate detaliate ale informațiilor existente online, oferind utilizatorilor răspunsuri mai clare, mai rapide și mai bine structurate la întrebările adresate.

Posibil parteneriat în contextul deciziei instanței din SUA

Detaliile privind o eventuală colaborare între cele două companii apar la scurt timp după ce Google a reușit să evite consecințe majore, în pofida faptului că, din punct de vedere juridic, a pierdut procesul intentat de guvernul Statelor Unite.

În hotărârea pronunțată de instanță, prin care gigantul american a fost declarat vinovat de practici de monopol nelegal, s-a stabilit totuși că Google are dreptul să continue să remunereze alte companii pentru ca tehnologiile și serviciile sale să fie integrate în diverse produse, limitând astfel impactul negativ al verdictului asupra activităților sale comerciale.

