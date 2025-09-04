Social Google și Shein, amendate cu sume mari în Franța







Amenzi record au fost aplicate de CNIL companiilor Google și Shein, pentru acuzația de încălcare a legislației privind protecția datelor în Franța. Compania mamă a Google a fost sancționată cu 325 de milioane de euro, sub acuzația că a afișat reclame între emailurile din Gmail și a plasat cookie-uri fără consimțământ valid. Magazinul online Shein a primit, de asemenea, o amendă de 150 de milioane de euro pentru lipsa transparenței și nerespectarea opțiunilor utilizatorilor.

Cazul are implicații majore atât pentru protecția consumatorilor europeni, cât și pentru relațiile comerciale internaționale, fiind deja subiect de tensiuni între SUA și Uniunea Europeană.

Google, colosul american care domină piața motoarelor de căutare și a publicității online, s-a confruntat din nou cu sancțiuni dure din partea autorităților europene. CNIL, autoritatea franceză de supraveghere a protecției datelor, a decis să aplice amenzi cookie de 325 de milioane de euro împotriva companiei.

Decizia s-a bazat pe mai multe nereguli:

afișarea de reclame între emailurile utilizatorilor Gmail, fără consimțământ explicit;

instalarea automată a cookie-urilor publicitare la crearea unui cont Google, fără ca utilizatorii francezi să fie informați și să-și exprime acordul.

Pentru CNIL, gravitatea situației nu rezidă doar în faptele punctuale, ci și în amploarea fenomenului. Gmail este unul dintre cele mai populare servicii de email din Franța, iar modul în care Google a integrat reclame în interfața utilizatorului a fost considerat o încălcare directă a dreptului la viață privată.

Autoritatea a subliniat că „numărul foarte mare de persoane afectate” și „poziția centrală a Google pe piața publicității online” justifică nivelul record al sancțiunii.

Alături de Google, și retailerul online Shein a fost sancționat de CNIL cu o amendă de 150 de milioane de euro. Compania chinezească, celebră pentru fast-fashion la prețuri extrem de mici, a fost acuzată că:

a plasat cookie-uri pe dispozitivele utilizatorilor fără acordul acestora;

nu a respectat preferințele exprimate de cei care au refuzat urmărirea;

nu a oferit informații clare și complete despre scopurile colectării de date.

Shein a reacționat imediat, declarând printr-un comunicat oficial că amenda este „total disproporționată” în raport cu faptele reținute.

Retailerul susține că și-a actualizat deja sistemele pentru a se conforma legislației europene și că va contesta sancțiunea în instanță.

Această replică arată nu doar tensiunea dintre companiile globale și autoritățile naționale, ci și dificultatea de a aplica un cadru legislativ unitar într-un ecosistem digital extrem de complex.

La prima vedere, amenzi cookie pot părea detalii tehnice, dar miza este una uriașă: dreptul utilizatorilor de a-și controla datele personale.

Cookie-urile, acele fișiere mici stocate pe dispozitivul fiecăruia, pot urmări activitatea online și pot crea profiluri detaliate despre preferințe, comportamente și chiar obiceiuri de consum.

Problema apare atunci când aceste date sunt colectate fără consimțământ real. În teorie, utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea să accepte sau să refuze urmărirea.

În practică, multe companii folosesc design-uri manipulative („dark patterns”), ferestre complicate sau opțiuni ascunse pentru a forța acceptul.

Astfel, amenzile cookie nu sunt doar sancțiuni financiare: ele reprezintă un semnal puternic că autoritățile nu mai tolerează abuzurile și că protecția vieții private devine o prioritate în era digitală.

Google a transmis că va analiza decizia CNIL și că a făcut deja pași importanți pentru a-și alinia practicile la cerințele europene.

Compania a amintit că a introdus opțiuni mai clare pentru refuzul reclamelor personalizate și a schimbat modul în care acestea sunt afișate în Gmail.

Un purtător de cuvânt al companiei a subliniat: „Utilizatorii noștri au avut întotdeauna posibilitatea de a controla reclamele pe care le văd. În ultimii doi ani am adăugat opțiuni mai simple și transparente, inclusiv posibilitatea de a refuza personalizarea reclamelor printr-un singur click.”

Totuși, CNIL a considerat că măsurile luate au fost insuficiente și tardive, mai ales având în vedere că Google fusese deja amendat anterior, în 2020 și 2021, pentru încălcări similare.

Cazul Google depășește simpla dimensiune juridică și riscă să se transforme într-un conflict politic și comercial. Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri reglementările europene, acuzând Uniunea Europeană că discriminează companiile americane de tehnologie.

Aplicarea unor amenzi cookie record împotriva Google ar putea alimenta tensiunile și mai mult, mai ales că SUA și UE se află într-o perioadă delicată de negocieri comerciale.

Pentru a atenua criticile, CNIL a decis să sancționeze simultan și Shein, un gigant chinez, pentru a arăta că regulile se aplică în mod egal tuturor.

Astfel, decizia are și o dimensiune geopolitică: Franța și, prin extensie, Uniunea Europeană transmit că nu fac rabat de la protecția datelor personale, indiferent de originea companiei implicate.

Nu este prima dată când CNIL aplică amenzi cookie uriașe. Autoritatea franceză a fost una dintre cele mai active în sancționarea companiilor care încalcă Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

În 2020, Google a fost amendat cu 100 de milioane de euro, iar în 2021 cu 150 de milioane, tot pentru probleme legate de cookie-uri și lipsa consimțământului valid. Amazon, Meta și alte companii au trecut și ele prin investigații similare.

Acest istoric arată o continuitate: CNIL nu aplică sancțiuni întâmplător, ci urmărește să creeze jurisprudență și să determine schimbări reale în modul în care companiile gestionează datele personale.

Cazurile Google și Shein ridică întrebări esențiale despre viitorul reglementării digitale. Europa s-a poziționat în ultimii ani ca lider mondial în materie de protecție a datelor, prin GDPR și prin legislații complementare precum Digital Services Act sau Digital Markets Act.

Amenzi cookie de asemenea amploare transmit un mesaj clar: companiile globale trebuie să respecte regulile europene sau să plătească prețul. În același timp, rămâne de văzut cum vor reuși autoritățile să monitorizeze constant un ecosistem digital în rapidă schimbare și să evite abuzurile de putere.

Pentru consumatori, efectul dorit este mai multă transparență și mai mult control. Pentru companii, provocarea este să găsească un echilibru între modele de afaceri bazate pe publicitate și respectarea vieții private, potrivit Politico.