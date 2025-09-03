Social Emailul capcană. Escrocheria ascunsă care te lovește fără avertisment







Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis un avertisment privind o campanie activă de phishing. Atacatorii trimit emailuri frauduloase care par a proveni de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.

„Mesajele conțin adesea atașamente malițioase – fișiere Word, PDF sau arhive – care, odată deschise, pot instala ransomware. Aceste programe criptografice pot bloca accesul la datele de pe dispozitiv, folosind mecanisme precum BitLocker”, a atras atenția DNSC, printr-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților DNSC, unele emailuri par să provină de la surse legitime, cum ar fi asociații, colegi sau parteneri de afaceri: „Atacatorii pot pretinde existența unor datorii, solicita plata unor servicii fictive sau cere informații personale ori financiare. Deschiderea fișierelor atașate poate compromite complet sistemul, ducând la pierderea totală a datelor”.

Pentru a preveni infectarea, DNSC oferă utilizatorilor următoarele sfaturi:

-Nu deschideți atașamente din emailuri nesolicitate sau suspecte, chiar dacă par legitime;

-Realizați copii de siguranță regulate, pe dispozitive separate sau în cloud, pentru a preveni pierderea datelor;

-Instalați și actualizați periodic soluții antivirus/antimalware cu funcție de scanare a emailurilor;

-Nu efectuați plăți pe baza instrucțiunilor primite prin email fără a verifica sursa oficială;

-Verificați atent expeditorul și, în caz de suspiciuni, confirmați autenticitatea mesajului printr-un canal alternativ;

-Raportați emailurile suspecte către DNSC la numărul 1911, pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau prin platforma pe care o utilizați.

Reprezentanții DNSC au mai transmis că securitatea digitală este o responsabilitate comună: „Detectarea și raportarea rapidă a tentativelor de infectare cu ransomware contribuie la reziliența întregului ecosistem digital, protejând nu doar utilizatorii individuali, ci și rețelele și infrastructura publică sau privată”.

Raportul anual al DNSC arată că atacurile cresc, metodele se diversifică, iar capacitatea de apărare ar putea să nu mai fie suficientă într-un viitor apropiat.

„Domeniul securității cibernetice este unul în care nu ne vom plictisi pentru mulți ani de acum înainte. Este un domeniu care se confruntă cu un nivel al amenințărilor ridicat și, din păcate, estimăm că, în perioada următoare, acest nivel nu va scădea. Vor fi incidente, cu certitudine”, a avertizat Dan Cîmpean, directorul instituției, la prezentarea Raportului.