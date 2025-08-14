Social DNSC avertizează: Phishing-ul, în continuare una dintre principalele metode utilizate de atacatorii cibernetici







DNSC atrage atenția, într-un comunicat transmis joi, asupra faptului că atacurile de tip phishing continuă să fie printre cele mai frecvent utilizate tehnici de către infractorii cibernetici, având ca scop obținerea de informații sensibile, date de autentificare sau acces la resurse financiare.

Potrivit DNSC, astfel de atacuri se bazează pe mesaje care par a proveni de la surse legitime, folosesc un ton alarmist și solicită acțiuni imediate din partea destinatarilor. Printre tacticile frecvent întâlnite se numără îndemnul de a accesa linkuri, de a descărca fișiere sau de a completa formulare cu date personale.

Instituția publică, de asemenea, o listă de expresii care, deși pot părea inofensive, sunt indicii clare ale unei tentative de phishing, fiind utilizate pentru a induce în eroare utilizatorii și a crea un sentiment de urgență artificial.

Specialiștii în securitate cibernetică trag un nou semnal de alarmă privind tacticile folosite de atacatorii online și avertizează populația asupra riscurilor ascunse în spatele unor expresii aparent inofensive. Aceștia publică o listă cu formulări frecvent utilizate în tentativele de fraudă digitală, menite să inducă în eroare și să determine victimele să ofere date personale sau să acceseze linkuri periculoase.

În acest context, experții recomandă utilizatorilor să fie vigilenți și să verifice cu atenție adresa de e-mail a expeditorului, să evite accesarea linkurilor suspecte și să nu furnizeze informații personale prin mesaje nesolicitate, fie ele e-mailuri sau SMS-uri.

De asemenea, se subliniază importanța activării autentificării multifactor (MFA), acolo unde aceasta este disponibilă, pentru a spori nivelul de protecție a conturilor. Orice activitate suspectă ar trebui raportată imediat autorităților competente.

Inteligența artificială (IA) schimbă radical modul în care funcționează securitatea cibernetică. Tehnologiile AI, de la programe care ajută la redactarea automată a mesajelor până la agenți software capabili să opereze independent, au redefinit complet mediul digital al muncii.

Această evoluție se reflectă și în tactica atacatorilor cibernetici. Progresele în domeniul AI le oferă infractorilor noi resurse, printre care metode sofisticate de înșelăciune folosind tehnici deepfake, menite să păcălească persoane din poziții de conducere, dar și roboți capabili să depășească sistemele de autentificare și să compromită rețelele informatice, mai informează dnsc.ro.