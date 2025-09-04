Economie Apple lasă noi clienți fără asistență, marcând gadgeturile ca „învechite”







Apple a clasificat recent trei dintre cele mai populare produse ale sale drept învechite, la mai puțin de un deceniu de la lansare. Această decizie lasă posesorii acestor dispozitive fără suport hardware, în cazul în care apar probleme, și readuce în atenție ritmul alert al industriei tehnologice, precum și impactul asupra mediului, potrivit DailyMail.

Compania americană are o politică clară: toate produsele trec prin trei stadii – actual, vintage și învechit – de-a lungul scurtei lor vieți comerciale. Chiar și viitorul iPhone 17 va ajunge, într-o zi, pe lista produselor învechite, fiind astfel exclus din suportul oficial Apple.

Această strategie reflectă viteza cu care industria tehnologică încurajează consumatorii să înlocuiască gadgeturile și generează critici legate de contribuția companiilor la creșterea deșeurilor electronice

Apple consideră un produs învechit atunci când acesta nu mai este distribuit pentru vânzare de peste șapte ani.

În această situație, compania încetează complet serviciile hardware și furnizarea de piese de schimb. Chiar și centrele autorizate nu pot comanda componente pentru dispozitive învechite.

Mac-urile pot beneficia, în anumite cazuri, de o perioadă extinsă de reparații limitată la baterie, timp de până la 10 ani de la ultima distribuție a produsului, dar doar dacă piesele sunt disponibile.

În practică, aceasta înseamnă că un MacBook Air sau Pro învechit devine aproape inutil dacă se defectează, fiind redus la rolul de obiect de colecție sau relicvă tehnologică.

Prin contrast, Apple folosește termenul vintage pentru produsele mai vechi de cinci ani, dar care încă pot beneficia de servicii Apple, deși suportul poate fi limitat.

Această distincție este esențială pentru utilizatori, deoarece stabilește ce servicii mai pot fi accesate și cât de repede dispozitivul lor devine inutilizabil în cazul unei defecțiuni.

Printre produsele recent clasificate drept învechite se numără MacBook Air de 11 inch, lansat în martie 2015. La vremea sa, dispozitivul a fost apreciat pentru designul elegant, portabilitatea excelentă și autonomia impresionantă a bateriei.

Prețul de lansare era de 899 USD / 749 GBP, iar MacBook Air 11” a fost privit ca un laptop inovator, destinat utilizatorilor care călătoresc frecvent și au nevoie de un dispozitiv ușor și subțire.

Cu toate acestea, chiar și atunci, rezoluția ecranului de 1.366 x 768 pixeli a fost criticată ca fiind scăzută, imaginile și textele pe ecran nefiind suficient de clare. Privit astăzi, MacBook Air 11” pare învechit, lipsit de marginile ultra-subțiri care caracterizează modelele actuale de MacBook, ceea ce îi conferă un aspect depășit.

Această trecere rapidă de la dispozitiv modern la produs învechit evidențiază cât de repede se schimbă standardele în industria tehnologică și cât de scurt este ciclul de viață al unui gadget Apple.

Alte două dispozitive recent clasificate drept învechite sunt MacBook Pro 2017, modelele de 13 și 15 inch. Acestea au fost lansate în iunie 2017, cu prețuri de 1.499 USD / 1.449 GBP și 2.399 USD / 2.349 GBP, respectiv.

La momentul lansării, Apple a descris MacBook Pro 2017 ca fiind „cel mai subțire și mai ușor MacBook Pro realizat vreodată”, echipat cu cel mai luminos și mai colorat ecran Retina de până atunci. Modelele mai scumpe au introdus Touch Bar, o mică bandă OLED tactilă care a înlocuit tradiționalul rând de taste funcționale.

Chiar dacă la lansare Touch Bar a fost prezentat ca o inovație, în practică a fost perceput de mulți ca un element gimmick și a fost eliminat în 2023. Astfel, în doar opt ani, aceste MacBook-uri au trecut de la statutul de „revoluționare” la „învechite”.

Această situație evidențiază modul în care inovația tehnologică rapidă poate deveni irelevantă într-un timp foarte scurt, lăsând utilizatorii fără suport oficial și obligați să facă upgrade la modele mai noi.

Apple a clasificat recent și anumite modele de iPhone 8 Plus (64GB și 256GB) drept vintage, ceea ce înseamnă că sunt mai vechi de cinci ani și serviciile Apple pot fi limitate.

Dispozitivul, lansat în septembrie 2017, la un preț de 799 USD / 799 GBP, a fost remarcat pentru spatele de sticlă, ecranul de 5,5 inch și camera duală de 12 megapixeli, considerată la momentul lansării cea mai performantă cameră de pe un smartphone.

Clasificarea drept vintage este un semn că, deși dispozitivul nu este încă complet învechit, timpul său de funcționare suportată de Apple se apropie de final. Aceasta afectează utilizatorii care se bazează pe suportul oficial pentru reparații sau înlocuirea componentelor.

Pe lângă inconvenientele pentru utilizatori, gadgeturile care devin rapid învechite au un impact semnificativ asupra mediului.

Electronic waste (e-waste) sau deșeurile electronice reprezintă o problemă majoră, întrucât dispozitivele aruncate ajung adesea la gropile de gunoi sau sunt incinerate, eliberând substanțe toxice.

Un raport din 2020, realizat de parlamentarii britanici, a criticat companii precum Apple și Amazon pentru „evitarea responsabilităților de mediu” legate de produsele pe care le vând.

Concluzia a fost că „prea multe dispozitive au o durată de viață limitată, uneori chiar în scădere, și sfârșesc în coșuri, ulterior la groapa de gunoi sau în incineratoare”.

Deși Apple a lansat programe de reciclare și de refolosire a componentelor, criticii susțin că durata scurtă de viață a dispozitivelor contribuie semnificativ la criza e-waste. Practic, în fiecare an, milioane de gadgeturi devin învechite și, fără o infrastructură adecvată de reciclare, poluează mediul înconjurător.

Apple explică clar pe site-ul său ce înseamnă un produs învechit și ce opțiuni de suport mai sunt disponibile:

Dispozitivele învechite nu mai primesc servicii hardware.

Furnizorii autorizați nu pot comanda piese de schimb.

Mac-urile pot beneficia de reparații limitate la baterie până la 10 ani, dacă piesele sunt disponibile.

Aceasta creează un efect de presiune asupra utilizatorilor de a face upgrade mai rapid, ceea ce generează venituri suplimentare pentru companie, dar și mai multe deșeuri electronice.

Apple se pregătește să lanseze iPhone 17, așteptat să vină cu cadru din aluminiu, spate de sticlă, camere îmbunătățite și procesor A19 capabil de sarcini avansate de inteligență artificială.

Printre modelele noi va fi și o variantă ultra-subțire, denumită „Air”, menită să concureze cu dispozitive similare de la Samsung și Huawei.

Chiar și acest dispozitiv de ultimă generație va deveni, într-o zi, învechit, probabil în jurul anului 2033 sau 2034. Această perspectivă reamintește utilizatorilor că orice gadget, indiferent cât de performant este, are o durată de viață limitată în ecosistemul Apple.

Clasificarea produselor ca învechite reflectă atât viteza industriei tehnologice, cât și strategiile comerciale ale companiilor precum Apple. În același timp, ridică întrebări despre responsabilitatea față de consumatori și mediu.

Durata scurtă de viață a gadgeturilor de top – mai puțin de un deceniu – contravine așteptărilor utilizatorilor care investesc sute sau mii de dolari în dispozitive.

În același timp, producția continuă de gadgeturi noi, concomitent cu eliminarea celor învechite, contribuie la o problemă globală de e-waste, care afectează sănătatea mediului și a oamenilor.

Astfel, Apple și alte companii de tehnologie se află la intersecția dintre inovație rapidă și responsabilitate ecologică. Viitorul iPhone 17, la fel ca toate dispozitivele care îl preced, va ajunge într-o zi pe lista produselor învechite, amintindu-ne că, în era gadgeturilor, nicio tehnologie nu este eternă.