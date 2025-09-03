Economie Google scapă de procesul antitrust și rămâne intact. Va avea câteva obligații







Google rămâne intact ca structură, după ce un judecător federal din Statele Unite a decis să nu oblige gigantul tehnologic la divizare, în ciuda acuzațiilor de monopol pe piața căutărilor online și a publicității digitale, potrivit Politico.

În schimb, instanța a impus o serie de restricții menite să reducă influența companiei evaluate la peste 2.000 de miliarde de dolari.

Hotărârea, pronunțată de judecătorul Amit Mehta, reprezintă una dintre cele mai importante decizii antitrust împotriva unei companii de tehnologie din ultimele două decenii.

Procesul antitrust, deschis inițial în timpul administrației Trump și continuat sub administrația Biden, a vizat practicile prin care Google și-a consolidat poziția dominantă pe piața căutărilor online.

Guvernul american a acuzat compania că a blocat competiția prin acorduri exclusive cu producători de telefoane și dezvoltatori de software, astfel încât motorul de căutare să fie setat ca opțiune implicită.

Judecătorul Mehta a confirmat că Google a acționat ilegal, reușind să controleze aproximativ 90% din piața globală a căutărilor pe internet.

Totuși, el a considerat excesivă cererea Departamentului de Justiție de a obliga compania să renunțe la produse precum browserul Chrome sau sistemul Android.

În locul divizării, instanța a ordonat o serie de măsuri corective.

Google va trebui să pună la dispoziția concurenților o parte din datele sale de căutare și să evite încheierea unor contracte care stabilesc motorul său ca fiind setarea implicită pe dispozitive mobile.

Mai mult, compania nu va putea promova propriile produse de inteligență artificială ca fiind „standard” pe telefoane și tablete, pentru a permite rivalilor precum OpenAI, Microsoft sau Anthropic să concureze pe piața în expansiune a AI-ului generativ.

Decizia a stârnit reacții mixte. Departamentul de Justiție a salutat faptul că instanța a confirmat comportamentul anticoncurențial, dar a exprimat rezerve privind eficiența măsurilor.

În schimb, experți din mediul academic au subliniat că soluția aleasă oferă un precedent important, dar nu garantează apariția unor competitori reali într-un domeniu dominat de un singur actor.

Hotărârea împotriva Google este văzută ca un semnal de alarmă pentru întreaga industrie tehnologică, unde giganți precum Amazon, Apple sau Meta se confruntă cu procese similare.

Dacă instanțele americane aleg să aplice remedii mai moderate, companiile ar putea evita divizările forțate, dar ar trebui să accepte reguli mai stricte privind competiția și accesul la date.

În paralel, Uniunea Europeană continuă să aplice o legislație antitrust mult mai dură, ceea ce crește presiunea globală asupra marilor corporații digitale.

În acest context, hotărârea lui Mehta ar putea reprezenta un punct de referință în modul în care SUA aplică legislația concurențială la piețele digitale moderne.