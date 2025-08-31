Sport Scandal de proporții între Robert Niță și Florin Prunea. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele







Robert Niță, fost judecător al Rapid București, și Florin Prunea, fost portal al Generației de Aur și-au aruncat cuvinte grele. Mărul discordiei pare să fie mai multe declarații ale fostului portar.

Florin Prunea a făcut mai multe declarații la adresa fostului jucător al Rapidului care l-au scos din sărite pe acesta. ” Lubeniță este un cățeluș care îi fac ăștia semn să vină să îi dea o ciosvârtă. Ăsta este el. și apoi stă pe acolo, știi cum? Pe sub masă pe la Șucu și mai primește și el un osuleț și nu mai roade”, a spus fostul portar al Generației de Aur la un podcast.

Drept urmare, când a fost invitat la același podcast, Niță nu s-a ascuns după cuvinte.

”Nu aveai ce să-i faci lui Florin Prunea. Știi cum e, eu de-obicei mai citesc și eu sunt puțin obosit de drum lung. Calul e obosit de drum lung. Prunea, d-aia e plătit până la urmă. Ca orice emisiunea care se respectă aveați nevoie și de un măscărici, l-ați găsit, felicitări, bravo vouă! Și-a dovedit competența, eu nu jignesc”, a explicat Niță.

Doar că tirul de cuvinte a continuat. Ba chiar fostul fotbalist l-a comparat pe Prunea cu Floricica dansatoarea.

”Ține de cei 7 ani de acasă, din păcate nu toată lumea îi are. Unii la fără frecvență, alții la școală. Asta e, e meseria lui, d-aia e plătit. Mă bucur cred că și Floricica dansatoarea pe Tik Tok este veselă că are un contracandidat.

Deci lucrurile sunt clare. El a rămas în istoria fotbalului românesc un mare gropar, pardon portarul Generației de Aur”, a încheiat Robert Niță.

Scandalul dintre cei doi durează deja de câteva zile și nu pare să se termine prea curând. Asta deși în ambele cazuri, moderatorul podcastului a încercat să îi potolească pe amândoi. Pe Florin Prunea în mod deosebit pentru că acesta a fost destul de dur în exprimare.