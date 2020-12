De Crăciun, Foricica Dansatoarea, cunoscută pentru că, în urmă cu câțiva ani, a făcut show la protestele împotriva președintelui, de la Palatul Cotroceni, a primit vizita polițiștilor care au amendat-o pentru încălcarea restricțiilor.

Incidentul a fost relatat de publicația Rețete și Vedete, potrivit căreia, în sâmbăta Crăciunului, polițiștii de la Secția 4, din București, s-a sesizat din oficiu după apariția unei postări de o rețea de socializare, în care se făcea referire la o petrecere. Aceștia au descins în apartamentul unei prietene de-a Floricicăi și au surprins un eveniment la care participau în jur de 5 – 6 femei. Fără să stea prea mult la discuție, polițiștii le-au aplicat câte o amendă de 2.000 de lei pentru încălcarea interdicțiilor.

Situația a fost relatată chiar de Floricica Dansatoarea, într-un live pe Facebook.

„Eram supărată și m-am dus la prietena mea Carmen să nu stau singură în casă. De acum am filmat și a doua zi a venit poliția la ușă să ne întrebe de ce am dat petrecere cu șapte persoane și ne-a dat amendă, dar eu nu am de unde să o plătesc. (…) Am plecat la Carmen că nu am avut și eu porc pe masă, o prăjeală, o salată de beof, fără câteva felii de pâine…De unde să plătesc eu amenda asta acum?”, a povestit pitorescul personaj, conform Rețete și Vedete.

Bianca Drăgușanu și Florin Salam petrecere cu acordeon

Spre deosebire de Floricica Dansatoarea, o altă vedetă autohtonă, Bianca Drăgușanu, a avut mai mult noroc cu polițiștii care nu au observat imaginile de pe conturile de socializare, de la paranghelia la care a participat.

Bianca Drăgușanu a participat la o petrecere alături de alte vedete, între care și Florin Salam unde s-au distrat ca-n vremurile bune, fără să țină seama de pandemie. S-au fotografiat, s-au filmat, au postat imaginile pe Facebook și pe Instagram, însă polițiștii le-au ignorat total. Nici un polițist nu a bătut la ușa restaurantului unde Bianca și prietenii au petrecut de Crăciun.

Oamenii legii nu au fost impresionați nici măcar de felul în care manelistul Florin Salam și-a demonstrat virtuozitatea de acordeonist, interpretând o melodie de dragoste și inimă albastră:

„Dar mă doare inima când mă gândesc la cineva și arde cămașa pe mine că se gândește la mine…”.

Chiar dacă autoritățile au recomandat ferm tuturor să păstreze distanța socială și să nu organizeze petreceri, șeful DSU, Raed Arafat, atrăgând atenția că petrecăreții din toată țara vor primi vizita „colegilor” din poliție, mulți le-au ignorat, dovadă numeroasele postări de pe rețelele de socializare. Românii au preferat să petreacă de Crăciun, traditional, punând, în buzunar, deoparte, o sumă de bani (destul de consistentă), pentru urătorii cu epoleți și uniforme bleumarin.