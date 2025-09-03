Monden Gérard Depardieu, trimis în judecată la Paris pentru acuzații de viol și agresiune sexuală. Cine este actrița Charlotte Arnould







Actorul francez Gérard Depardieu (76 de ani) a fost trimis în judecată la Paris pentru acuzații de viol și agresiune sexuală, anunță Sky News. Acuzații formulate de actrița Charlotte Arnould, pe care el le neagă.

Arnould a salutat pe Instagram ordonanța judecătorului, spunând că se simte „ușurată” și că hotărârea reprezintă un pas spre „adevărul judiciar”. O dată a procesului nu a fost încă stabilită.

Potrivit relatărilor de presă, suspiciunile vizează un “atac” din august 2018, la domiciliul lui Depardieu din Paris. Cazul a fost investigat inițial în 2018, apoi redeschis ulterior. Într-o mișcare neașteptată, anul trecut, Parchetul a cerut oficial trimiterea în judecată.

În mai 2025, Depardieu a fost condamnat într-un dosar separat pentru agresarea sexuală a două femei pe platoul filmului „Les Volets Verts” (2021). A primit 18 luni de închisoare cu suspendare și înscrierea în registrul infractorilor sexuali. Avocații actorului au anunțat că au făcut apel.

Considerat timp de decenii o figură-reper a cinematografiei franceze, Depardieu a jucat în peste 200 de filme. A primit distincții majore: premiul pentru interpretare la Cannes (1990) și un Glob de Aur (1991), pe lângă nominalizarea la Oscar pentru rolul din „Cyrano de Bergerac”. A debutat în anii ’70 și a alternat producții de autor cu titluri de mare succes la public în Europa și la Hollywood („Green Card”, „1492: Conquest of Paradise”, „The Man in the Iron Mask”).

Charlotte Arnould (n. 1995, Aix-en-Provence) este actriță și dansatoare. A început dansul la vârsta de cinci ani, a urmat Conservatoarele din Chalon-sur-Saône și Paris și s-a perfecționat ulterior la Cours Florent și Laboratoire de l’Acteur. A apărut în producții precum „L’art du crime” și în scurtmetraje, lucrând și ca dublaj de voce. În ultimii ani s-a implicat în proiecte artistice cu tematică feministă și a devenit o voce a mișcării #MeToo în Franța.

Depardieu a anumțat că respinge acuzațiile, iar următorul pas ține de stabilirea calendarului procesului la Paris, susține Sky News.

Trimiterea în judecată marchează însă escaladarea celui mai grav dosar penal în care este vizat actorul, după o perioadă în care peste 20 de femei au formulat public sau formal acuzații de conduită sexuală necorespunzătoare împotriva sa. Însă multe dintre acestea închise pentru lipsă de probe, ori prescripție.