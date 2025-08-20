International

Apple accelerează producția de iPhone în India din cauza tensiunilor Washington-New Delhi

Apple accelerează producția de iPhone în India din cauza tensiunilor Washington-New Delhi
Apple accelerează producția de iPhone în India, în timp ce administrația Trump crește presiunile asupra guvernului indian din cauza importurilor de petrol rusesc, potrivit Bloomberg.

Tarifele SUA pentru India, în creștere din cauza relațiilor cu Rusia

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat marți că Statele Unite intenționează să majoreze tarifele vamale pentru India, menționând că acestea reprezintă „tarife secundare pentru cumpărarea de petrol rusesc sancționat”.

El a acuzat India că profită de prețurile reduse ale petrolului rusesc și îl revinde în timpul războiului din Ucraina, practică pe care Washingtonul o consideră „inacceptabilă”.

Președintele Donald Trump a ridicat tarifele pentru India la 50% la începutul lunii august și a avertizat că acestea ar putea ajunge la 100% pentru partenerii comerciali ai Rusiei, dacă până în septembrie nu va fi încheiat un acord de pace.

Donald Trump

Donald Trump. Sursa foto: dreamstime.com

Producția Apple din India, accelerată

În acest context, Apple a intensificat producția de iPhone în cinci fabrici din India, operate în mare parte de grupul Tata și compania Foxconn, pentru a pregăti lansarea seriei iPhone 17.

Potrivit surselor, compania americană analizează posibilitatea de a produce un model iPhone 17e exclusiv în India, începând de anul viitor.

Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a dependenței de China în lanțul de producție, pe fondul tensiunilor comerciale globale. Conform datelor Canalys, exporturile de iPhone din India către Statele Unite au urcat în mai cu 76%.

Apple a anunțat investiții de miliarde de dolari în Statele Unite

În paralel, Apple a anunțat investiții de peste 600 de miliarde de dolari în Statele Unite pentru următorii patru ani. În august, compania a adăugat un pachet suplimentar de 100 de miliarde de dolari, care include 2,5 miliarde destinate Corning, producătorul sticlei pentru iPhone.

Angajamentul pentru producția din Statele Unite ar putea ajuta Apple să evite impactul noilor tarife aplicate Indiei, potrivit Bloomberg.

