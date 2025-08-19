Social iPhone 17 Pro schimbă standardele industriei







Lansarea iphone 17 pro este una dintre cele mai așteptate lansări 2025, iar pe măsură ce suntem tot mai aproape de lansare, o mulțime de scurgeri de informații ne ajută să ne facem o părere despre ceea ce va oferi modelul Pro al seriei iphone 17. Știm nu doar detalii despre design, ci și caracteristici și specificații tehnice care ne ajută să vedem prin ce urmează iphone 17 pro să se diferențieze de predecesorii săi.

Viitorul flagship iphone 17 pro, potrivit surselor de specialitate din ecosistemul tehnologic Apple, urmează să schimbe standardele industriei. Dacă se păstrează tradiția, Apple va susține cel mai important discurs principal în prima jumătate a lunii, probabil marți, 9 septembrie 2025, potrivit mai multor analiști. Precomenzile ar putea începe pe 12 septembrie, însă iphone 17 pro este așteptat să fie pus oficial în vânzare vineri, 19 septembrie.

Una dintre mișcările care generează cele mai multe dezbateri este revenirea la aluminiu odată cu lansarea iphone 17 pro. Știm deja că Apple a adoptat titanul ca material emblematic pentru ultima generație de modele Pro, dar conform informațiilor și zvonurilor de la leakeri de încredere, compania se gândește să înlocuiască titanul cu aluminiu.

Se zvonește că nu doar iphone 17 pro, ci și modelul de bază iphone 17 și iphone 17 pro max vor avea acest material în corpul principal, în timp ce noul iPhone 17 Air, cel mai subțire din gamă, va fi singurul care va păstra titanul. Designul hibrid, cu un spate compus parțial din sticlă și aluminiu, urmărește să combine durabilitatea și compatibilitatea cu încărcarea wireless MagSafe, care ar putea oferi viteze chiar mai mari decât generațiile anterioare.

Vizual, vom avea de-a face cu un telefon Apple mai robust și nu atât de sensibil, dar un telefon care nu dezamăgește nici din punct de vedere estetic. Look-ul premium, pe care utilizatorii îl așteaptă de la un iPhone high-end, nu se pierde. Conform zvonurilor, zona de sticlă ar fi poziționată în jurul logo-ului din spate. În acest fel, încărcarea wireless va fi păstrată, iar disiparea căldurii va fi favorizată.

O altă inovație majoră a iphone 17 pro va fi schimbarea modulului camerei din spate. Există speculații că va avea un bloc de cameră dreptunghiular, mai lat, mai orizontal, fabricat din aluminiu în loc de sticlă, ceea ce va ajuta utilizatorii să poată distinge vizual această generație de cele anterioare.

Pentru prima dată, se așteaptă ca toate camerele din spate să atingă 48MP, ceea ce ar deschide calea pentru un zoom optic mai puternic, probabil de până la 10x, precum și pentru înregistrarea video 8K. Aranjamentul orizontal al camerei prezintă, de asemenea, provocări și oportunități pentru înregistrarea video spațială, determinând Apple să integreze tehnologii de captare specifice pentru acest nou format.

Pe plan frontal, se așteaptă o creștere a rezoluției la 24MP, mișcare care dublează rezoluția camerei frontale comparativ cu generația anterioară. Aceasta ar reprezenta o îmbunătățire semnificativă pentru selfie-uri, apeluri video și conținut de pe rețelele sociale. Totodată, ar facilita înregistrarea simultană cu camerele frontală și spate, o caracteristică din ce în ce mai solicitată de creatorii de conținut.

Iphone 17 pro vine cu multiple îmbunătățiri interne, iar printre acestea se numără: cip-ul Apple A19 Pro Bionic mult mai puternic, memoria RAM care crește la 12GB și un nou sistem de răcire mai eficient, mai bun.

În ceea ce privește hardware-ul, iphone 17 pro va fi echipat cu un cip puternic A19 Pro, fabricat folosind procesul N3P de la TSMC, care promite o viteză și o eficiență energetică mai mari. Acest procesor va permite utilizatorilor iphone 17 pro să profite din plin de capacitățile avansate de inteligență ale Apple și de sarcinile complexe de inteligență artificială. Față de generațiile anterioare, noul smartphone va aduce îmbunătățiri semnificative la acest capitol.

În plus, există o creștere a memoriei RAM de până la 12 GB, la care s-a apelat pentru ca telefonul să poată susține noi funcții de inteligență artificială și un multitasking mai fluid. Se mai spune și că bateria ar putea crește și ar putea avea, ca urmare, o durată de viață mai lungă, în ciuda consumului crescut de energie.

Se vorbește și despre o posibilă integrare a unui sistem de răcire bazat pe o cameră de vapori, conceput pentru a menține performanțe optime în timpul sarcinilor solicitante, cum ar fi înregistrarea 8K sau utilizarea intensivă a aplicațiilor de inteligență artificială. Cât despre conectivitate, actualizarea Wi-Fi 7, concepută de Apple, promite să ofere o experiență mai rapidă și mai stabilă, în special în medii cu mai multe dispozitive conectate.

Iphone 17 pro va veni cu cel mai nou sistem de operare al Apple, iar asta înseamnă că va avea preinstalat iOS 26. Se așteaptă ca noul sistem de operare să aducă un design reîmprospătat și funcții noi care să permită utilizatorilor să profite la maximum de noile procesoare și camere. Opțiunile de stocare vor fi în continuare de la 256GB la 1 TB, pentru a se potrivi diferitelor profiluri de utilizatori, în special creatorilor multimedia și profesioniștilor.

Bonus, de menționat că iphone 17 pro va fi disponibil și pe albastru culoarea cerului, o culoare similară cu cea văzută pe MacBook Air M4. Acest albastru va fi o culoare deschisă, plăcută și modernă, care va oferi puțină prospețime și se va alătura celorlalte nuanțe naturale. Strategia Apple de a alterna culorile neutre cu câteva caracteristici noi surprinzătoare continuă și cu iphone 17 pro, și reușește să se adapteze tendințelor de design ale fiecărui sezon.

Datele cheie indică o lansare a iphone 17 pro în a doua săptămână a lunii septembrie. Precomenzile iphone 17 pro ar urma să înceapă, după cum am mai menționat, vineri și primele livrări o săptămână mai târziu, asta dacă Apple va continua tradiția.