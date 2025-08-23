International Colaborarea Apple-Google, un nou capitol în AI







Apple Inc. este în discuții avansate cu Google pentru a utiliza tehnologia AI Gemini în actualizarea asistentului vocal Siri, un pas semnificativ în externalizarea tehnologiilor sale de inteligență artificială, potrivit Bloomberg.

Potrivit unui raport Bloomberg din 22 august 2025, compania americană a inițiat discuții cu Google pentru a integra Gemini, un model AI dezvoltat de Google DeepMind, în viitoarea versiune a asistentului vocal Siri. Surse anonime au confirmat că Google a început deja instruirea unui model personalizat care ar putea rula pe serverele private ale Apple, în cadrul platformei sale Private Cloud Compute.

Această mișcare marchează o schimbare semnificativă în strategia companiei americane, care până acum s-a concentrat pe dezvoltarea internă a tehnologiilor sale AI. Anterior, compania a purtat discuții și cu OpenAI și Anthropic, explorând posibilitatea de a utiliza modelele lor AI pentru Siri .

În prezent, Apple dezvoltă două versiuni ale noii sale versiuni Siri: una internă, cunoscută sub numele de "Linwood", și alta bazată pe tehnologie externă, denumită „Glenwood".

Gemini este o familie de modele AI multimodale dezvoltate de Google DeepMind, succesor al modelelor LaMDA și PaLM 2. Lansat în decembrie 2023, Gemini include variante precum Gemini Ultra, Gemini Pro și Gemini Nano, și este considerat un concurent direct al GPT-4 de la OpenAI.

Pentru a implementa Gemini în Siri, Google antrenează un model personalizat care va rula pe serverele Apple, asigurându-se astfel că datele utilizatorilor rămân în ecosistemul Apple și respectă standardele de confidențialitate ale companiei.

Această colaborare ar putea permite Siri să ofere răspunsuri mai rapide și mai precise, să înțeleagă mai bine contextul conversațional și să execute sarcini complexe, aspecte în care asistentul vocal actual al Apple a fost criticat pentru performanțele sale inferioare comparativ cu concurența.

Dacă discuțiile dintre Apple și Google se concretizează într-un parteneriat, acest lucru ar putea avea implicații semnificative pentru ambele companii. Pentru Apple, integrarea Gemini ar reprezenta o accelerare a adoptării AI în produsele sale, fără a fi necesar să investească masiv în dezvoltarea internă a tehnologiilor AI. Pentru Google, colaborarea ar putea consolida poziția sa de lider în domeniul AI și ar putea deschide noi oportunități de venituri prin licențierea tehnologiei sale către Apple.

De asemenea, această mișcare ar putea influența competiția în domeniul asistenților vocali, având în vedere că Apple și Google sunt principalii concurenți în acest sector. Un Siri îmbunătățit cu Gemini ar putea atrage utilizatori care au fost nemulțumiți de performanțele anterioare ale asistentului vocal Apple.