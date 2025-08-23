Social Șoferii, urmăriți și din aer. Poliția scoate 16 drone pe șosele







Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova nu mai sunt monitorizați doar de patrulele terestre. Poliția a lansat 16 drone în mai multe localități ale țării, pentru a depista și documenta încălcările din trafic. Operațiunea a început în jurul orei 10:00 dimineața, la intersecția șoselei Balcani cu strada Mircești din Chișinău, iar primele sancțiuni au fost aplicate la doar câteva minute după ridicarea aparatelor de zbor.

Dispozitivele au fost lansate simultan în cinci locații din Chișinău, dar și în orașe precum Bălți, Edineț, Orhei, Soroca, Criuleni și Hîncești. În cele aproape două ore cât a durat acțiunea, dronele au surprins peste o sută de încălcări.

Autoritățile susțin că scopul principal al dronelor este descurajarea abaterilor și reducerea numărului de accidente, mai ales în contextul în care luna august aduce o creștere a coliziunilor rutiere.

„Cauza principală a accidentelor rutiere rămâne a fi viteza, vorbim și despre cauzele de depășire a limitei de viteză, neacordarea vitezei la condițiile meteo. Pe locul doi avem accidentele rutiere cu implicarea pietonilor și aici, cu părere de rău, cauza principală este neacordarea priorității legale pietonilor. Pe locul trei - accidente rutiere din cauza stării de ebrietate la volan. Ca număr nu sunt foarte multe, dar de fiecare dată ca consecințe vorbim de persoane traumatizate și deces”, a menționat Pavel Apostol, șef interimar al Direcției Securitate Rutieră din cadrul INSP.

Poliția susține că noile tehnologii, inclusiv dronele, vor ajuta la creșterea siguranței pe drumuri și transmit șoferilor un mesaj clar: abaterile nu vor rămâne nepedepsite.

În primele șapte luni ale anului curent, în Republica Moldova s-au produs 1.200 de accidente rutiere. În urma acestora, 102 persoane și-au pierdut viața, iar alte 1.400 au suferit diverse traumatisme.

4700 de încălcări ale Regulamentului Circulației Rutiere au fost înregistrate de inspectorii de patrulare în două zile de weekend. 2560 șoferi au depășit limita de viteza stabilită pe sectorul de drum. De asemenea, 63 șoferi au fost prinși în stare de ebrietate la volan. Totodată, 730 au ignorat indicatoarele de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor.

Peste 600 nu purtau centura de siguranță sau vorbeau la telefon în timpul șofatului. 54 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliştilor. 379 au fost sancționați pentru opriri în locuri interzise. De asemenea 39 de persoane au fost sancționate pentru conducerea unui vehicul cu încălcarea dreptului de a conduce. Alți 319 conduceau mijlocul de transport fără a fi supus reviziei tehnice anuale și în lipsa poliței de asigurare de răspundere civilă auto.