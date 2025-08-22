Monden Xenia Deli s-a pus pe caritate. Cu cine a ajuns să colaboreze modelul







Republica Moldova. Modelul internațional Xenia Deli, originară din Republica Moldova revine la baştină cu acţiuni de caritate. Pentru a-şi atinge scopul, modelul a început să colaboreze cu Svetlana Sainsus.

Mamă a doi copii, modelul a decis să ajute copiii ajunşi în dificultate. Recent, Deli a donat 10.000 de euro pentru copii cu dizabilități. Banii au fost direcționați către un centru special din orașul Hâncești.

Svetlana Sainsus este o altă vedetă din Republica Moldova, ajunsă cunoscută pentru acţiunile de caritate. Dar şi pentru relaţia cu fostul şef de poliţie Gheorghe Cavcaliuc, care se ascunde în Marea Britanie, fiind cercetat într-un dosar penal în ţara de baştină.

Întreaga donație a fost făcută în colaborare cu Svetlana Sainsus, cofondatoarea platformei Caritate.md. Împreună au decis că banii vor fi direcționați către Centrul „Pasarea Albastră” din Hâncești.

„Binele nu se face mereu în liniște. Xenia este o persoană extrem de modestă, dar eu am insistat ca această donație să fie făcută publică, pentru că fiecare gest contează și poate inspira pe alții să ajute”, a declarat Svetlana Sainsus pentru Știri.md.

Xenia Deli, model internațional cunoscut pentru colaborările cu branduri de top, transformă succesul personal în fapte bune. Nu este prima dată când vedeta se implică, demonstrând grijă și solidaritate față de persoane aflate în dificultate.

Anul trecut, vedeta a oferit 30.000 de euro pentru tratamentul unei fetițe bolnave de cancer, salvându-i viața. În 2016, modelul a donat 30.000 de dolari unei fetițe din Moldova diagnosticată cu leucemie, sprijinind tratamentul de care avea nevoie.

Iar în 2017, Xenia Deli a oferit un milion de ruble pentru un bătrân fără casă din regiunea Krasnodar, Rusia. Deși postează uneori pe Instagram pentru a încuraja generozitatea, majoritatea donațiilor sale rămân discrete și dincolo de ochii presei.

​Xenia Deli , 35 de ani, s-a născut la Basarabeasca și este de entie găgăuză. După o carieră de succes în calitate de model, ea duce o viață de basm alături de soțul ei, miliardarul egiptean Ossama Fathi Rabah Al-Sharif.

Cei doi s-au căsătorit în iunie 2016, pe când Xenia avea doar 26 de ani, iar el – 62 de ani. Nunta a avut loc pe insula Santorini, în Grecia. Între timp, familia lor s-a mărit. Xenia i-a dăruit doi copii, o fată și un băiat. Anastasia are aproape 7 ani, iar mezinul are șase luni. Recent, Xenia Deli a lăsat în urmă palatul ei luxos din Cairo și s-a mutat în Elveția.

Xenia Deli a mărturisit că și-a urmat soțul, un influent om de afaceri, în Elveția, „așa cum ar face o soție de general”. Mutarea a venit firesc, dat fiind că soțul ei deține o locuință acolo, iar pentru Xenia, această etapă a vieții este dedicată în primul rând dezvoltării și educației copiilor.