EVZ Special De la plajele Antalyei la aurora boreală din Norvegia. Care sunt destinațiile de toamnă preferate de români







Deși vara se apropie de final, pentru mulți români sezonul vacanțelor continuă și în septembrie sau octombrie. Temperaturile ridicate din sudul Europei și prețurile mai mici comparativ cu vârful de sezon îi determină pe turiști să își programeze concediile în prima parte a toamnei. Potrivit Ioanei Burcea, Head of Business Innovation la agenția de turism Paralela45, cererea pentru destinațiile cu soare rămâne în creștere de la un an la altul.

„Pentru că vara nu se termină în Grecia sau Turcia, unde se mențin temperaturi de peste 25 de grade și în septembrie și în octombrie, turiștii merg în vacanțe pentru plajă”, a explicat Ioana Burcea în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei. Femeia de afaceri subliniază că avantajele acestui tip de concediu țin nu doar de climă, ci și de prețuri mai mici și de faptul că stațiunile sunt mai puțin aglomerate.

Paralela45 este una dintre cele mai vechi agenții de turism din România, înființată în 1990, recunoscută pentru rețeaua sa de sedii naționale și pentru diversitatea programelor turistice. Ioana Burcea, Head of Business Innovation în cadrul agenției, coordonează dezvoltarea de produse turistice noi și adaptarea ofertei la tendințele pieței.

În topul preferințelor se află insulele grecești și Antalya. Paralela45 continuă programul charter către aceste destinații până la final de septembrie, iar în cazul Antalyei chiar până la sfârșit de octombrie. Ultimul zbor este programat pe data de 25 octombrie. Bugetul mediu pentru un sejur de șapte nopți, cu zbor, transferuri, cazare, masă și asistență turistică inclusă, pornește de la câteva sute de euro.

De exemplu, un pachet pentru Creta – Heraklion, cu plecare din București pe 23 septembrie, poate costa 258 de euro/persoană pentru cazare la un hotel de 3 stele fără masă, toate taxele fiind incluse. În Antalya, o săptămână într-un hotel de 4 stele all inclusive, cu plecare din 6 septembrie, are un preț de 377 de euro/persoană.

Pe lângă sejururile la plajă, tot mai mulți români aleg circuitele culturale, organizate în grup, cu itinerarii bine stabilite și ghizi care însoțesc turiștii. Ioana Burcea a amintit că „Paralela45 organizează de peste trei decenii circuite pe toate continentele, cu o durată de la trei-patru zile până la aproape două săptămâni, cu plecări din București, Cluj-Napoca și Iași”.

În septembrie, sunt disponibile circuite europene precum Praga – „Orașul de aur”, de la 665 euro/persoană, Sicilia – „Un muzeu în aer liber”, de la 565 euro/persoană, sau un program în Spania, ce include Sevilla, Jerez de la Frontera și Cadiz, de la 780 euro/persoană. Pentru octombrie și noiembrie, oferta se extinde la destinații exotice, de la SUA și Mexic, până la Sri Lanka, Vietnam, Peru, Columbia sau Patagonia. Multe dintre acestea sunt deja vândute, semn că românii obișnuiesc să își rezerve vacanțele cu mult timp înainte.

Un alt avantaj al toamnei îl reprezintă promoțiile. Ioana Burcea a explicat că cele mai mari reduceri se obțin prin programele de Early Booking, când turiștii pot achita un avans de 10% și restul în două tranșe, ultima cu 30 de zile înainte de plecare. „În cazul vacanțelor în Antalya, reducerile din perioada de Early Booking pot fi și de 50% din prețul cazării, reducere oferită de partenerii noștri hotelieri turci”, a precizat reprezentanta Paralela45.

Agenția oferă și posibilitatea de a achita pachetele turistice în până la 12 rate, prin parteneriate cu mai multe bănci comerciale, o soluție care face vacanțele mai accesibile pentru familii sau pentru cei care preferă circuitele lungi, cu tarife mai ridicate.

Cum să călătorești la buget redus

În ceea ce privește organizarea unui concediu la preț accesibil, Ioana Burcea recomandă ca turiștii să se adreseze unui agent de turism. „Consultantul îi știe preferințele și îi poate recomanda vacanța pe care și-o dorește, în bugetul de care dispune”, a spus femeia de afaceri. De asemenea, alegerea unei perioade de început sau final de sezon poate însemna economii semnificative, comparativ cu vârful verii.

„Toamna vine cu un trafic mai scăzut de turiști, comparativ cu perioada concediilor de vară, și cu temperaturi mai blânde, preferate de cei care nu suportă vremea caniculară. Companiile aeriene, hotelurile, au prețuri mai reduse. Oricare lună de toamnă este potrivită pentru o călătorie, planificată din timp și cu ajutorul agentului tău de turism”, a adăugat Ioana Burcea.