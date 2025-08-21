Social Mama lui Cătălin, tânărul mort în tragedia de pe A1, detalii noi despre relația copiilor







Familia lui Cătălin trece printr-o perioadă dificilă după ce adolescentul s-a sinucis pe A1, împreună cu prietena sa. Mama tânărului spune că nu reușește să își revină și afirmă că părinții Georgianei nu erau de acord cu relația dintre cei doi. „Când prindea momentul, fugea. Venea la băiatul meu, la mine acasă”, a povestiti mama tânărului, potrivit stiridebuzau.ro.

Familia tânărului de 19 ani din Râmnicu Sărat trece prin momente grele, după ce acesta s-a sinucis împreună cu prietena sa, o adolescentă de 14 ani, cei doi aruncându-se îmbrățișați în fața unui TIR pe Autostrada București - Pitești.

Deși Cătălin amenințase în repetate rânduri că își va pune capăt zilelor, nimeni nu credea că va recurge la acest gest. Acum, părinții săi sunt copleșiți de durere, iar rudele, prietenii și vecinii încearcă să le fie alături și să le ofere sprijin.

Mama lui Cătălin a povestit că adolescenta de 14 ani pleca adesea de acasă pentru a fi împreună cu fiul ei, iar părinții Georgianei sunau frecvent la poliție pentru a o aduce înapoi.

„Fata fugea mereu de la părinții ei. Mama ei avea serviciu, tatăl la fel. Ea când prindea momentul, fugea. Venea la băiatul meu, la mine acasă”, a spus mama băiatului, potrivit stiridebuzau.ro.

Ea a mai adăugat: „Eu nu puteam să o țin, că era foarte mică. I-am zis să se ducă acasă. A venit Poliția și a zis la fel, mama ei să n-o mai lase să vină aici. Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine. Zic: trimite-o că eu știu ce să vorbesc. Dreptate, nu minciuni. Și a venit poliția”.

Mama lui Cătălin a mai spus că familia fetei se opunea relației dintre cei doi. „Îmi zicea băiatul că: ”uite mamă, mama fetei nu vrea să fim împreună. Eu o iubesc pe fata asta”. Și fata, când venea la mine, la fel spunea: ”eu îl iubesc pe Ionuț”.

Ea a adăugat că nu a vrut să intervină în relația lor, dar, în condițiile în care părinții fetei se opuneau, nu avea ce să facă.

Cei doi tineri și-au pierdut viața marți dimineață, după ce au fost loviți de un TIR pe autostrada A1 București–Pitești. Ei se aflau pe carosabil în momentul impactului, iar șoferul a declarat că s-au îmbrățișat și au pășit împreună în fața vehiculului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.