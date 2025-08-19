Social Accident grav pe A3 București - Ploiești. Șase persoane sunt în stare critică







Un accident rutier grav a avut loc marți pe autostrada A3 București–Ploiești, în zona municipiului Ploiești, județul Prahova. Un autoturism în care se aflau opt persoane a lovit parapetul median și a rămas imobilizat pe carosabil.

Potrivit ISU Prahova, o persoană se află în stare de inconștiență, iar alte șase sunt în stare critică. Autoritățile intervin la fața locului pentru acordarea primului ajutor și transportul victimelor către unități medicale.

La locul accidentului au fost mobilizate următoarele echipaje:

Eforturile salvatorilor sunt concentrate pe extragerea rapidă a victimelor și acordarea de asistență medicală de urgență.

Circulația pe sensul de mers spre Ploiești este complet blocată. Centrul Infotrafic a transmis că traficul este deviat prin nodul rutier de la kilometrul 43, pentru a permite intervenția echipajelor și a evita aglomerarea în zonă.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona respectivă și să circule cu atenție pe rutele ocolitoare. În astfel de situații, este esențial să se respecte semnalizările provizorii și indicațiile forțelor de ordine.

Evenimentul rutier subliniază importanța conducerii prudente pe autostrăzi, mai ales în zonele cu trafic intens sau pe tronsoanele unde apar restricții și devieri temporare.