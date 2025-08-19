Social

Accident grav pe A3 București - Ploiești. Șase persoane sunt în stare critică

Accident grav pe A3 București - Ploiești. Șase persoane sunt în stare criticăSursa foto: Infotrafic/facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier grav a avut loc marți pe autostrada A3 București–Ploiești, în zona municipiului Ploiești, județul Prahova. Un autoturism în care se aflau opt persoane a lovit parapetul median și a rămas imobilizat pe carosabil.

Șase persoane sunt în stare critică, una este inconștientă

Potrivit ISU Prahova, o persoană se află în stare de inconștiență, iar alte șase sunt în stare critică. Autoritățile intervin la fața locului pentru acordarea primului ajutor și transportul victimelor către unități medicale.

La locul accidentului au fost mobilizate următoarele echipaje:

Eforturile salvatorilor sunt concentrate pe extragerea rapidă a victimelor și acordarea de asistență medicală de urgență.

Accident grav pe autostrada A1

Accident grav pe autostrada A1. Sursa foto: ISU Giurgiu/Facebook

Circulația pe sensul de mers spre Ploiești este complet blocată. Centrul Infotrafic a transmis că traficul este deviat prin nodul rutier de la kilometrul 43, pentru a permite intervenția echipajelor și a evita aglomerarea în zonă.

Șoferilor li se recomandă să folosească rute ocolitoare

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona respectivă și să circule cu atenție pe rutele ocolitoare. În astfel de situații, este esențial să se respecte semnalizările provizorii și indicațiile forțelor de ordine.

Evenimentul rutier subliniază importanța conducerii prudente pe autostrăzi, mai ales în zonele cu trafic intens sau pe tronsoanele unde apar restricții și devieri temporare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:08 - Legea contra „exportării” profiturilor, suportată de românii de rând. Explicațiile unui economist
19:58 - Putin a propus întâlnire cu Zelenski la Moscova. Liderii europeni se opun
19:51 - Percheziții DNA la IPJ Maramureș, la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice
19:45 - Cât timp i-ar lua unui tânăr să economisească pentru un apartament, fără ajutorul unui credit bancar
19:38 - Berea, „arma” care i-a cucerit pe români
19:25 - Gabi Tămaș: „Adi Mutu a fost la un pas să-l depășească pe Hagi, dar parcă n-a vrut”

Proiecte speciale