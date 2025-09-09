Monden Secrete ce zguduie credințele lumii. Cartea care te face să vezi totul altfel







Noul roman al autorului Dan Brown, intitulat „Secretul secretelor”, a fost lansat marți în Statele Unite și promite să devină un eveniment editorial major în întreaga lume. Volumul va fi disponibil în limba română în luna decembrie, prin Editura Rao, continuând tradiția bestsellerurilor internaționale care îl au drept protagonist pe profesorul de simbologie Robert Langdon.

Cartea îl introduce pe cititor într-o lume a misterelor și simbolurilor, unde istoria, religia și știința se intersectează. Primul capitol plasează cititorul în Praga, într-un cadru aproape suprarealist.

„Probabil că am murit, îşi spuse femeia. Plutea la mare înălţime deasupra cupolelor din oraşul vechi. Sub ea, turnurile iluminate ale catedralei Sf. Vitus străluceau pe o mare de lumini licăritoare.”

Prin aceste rânduri, Dan Brown pune bazele unei narațiuni care combină suspansul, introspecția și misterul.

Romanul îl readuce pe Langdon într-o aventură internațională, de această dată legată de cercetări asupra conștiinței umane. Profesorul călătorește la Praga pentru a participa la o prelegere susținută de Katherine Solomon, o cercetătoare proeminentă, care amenință să dezvăluie secrete ce pot zgudui credințele fundamentale ale omenirii.

Însă lucrurile iau o întorsătură dramatică când Katherine dispare, împreună cu manuscrisul său, iar Langdon este prins într-un complot ce se întinde de la Praga la Londra și New York.

CEO-ul Penguin Random House, Nihar Malaviya, descrie așteptările generate de roman: „Dan Brown a creat un nou thriller care îl are ca personaj principal pe Robert Langdon, care va hipnotiza şi va încânta cititorii din întreaga lume. Semnele distinctive ale cărților lui Dan – coduri, artă, istorie, religie şi ştiinţă de ultimă oră – sunt expuse complet, alături de o intrigă aţâţătoare.”

Cartea explorează teme complexe precum natura conștiinței, puterea informației și echilibrul între progresul științific și tradiția spirituală. În paralel cu aventura lui Langdon, cititorii descoperă tensiuni morale, dileme etice și pericolele unei organizații misterioase care urmărește să controleze descoperirile revoluționare ale lui Katherine.

Dan Brown, autor al unor bestselleruri internaționale precum „Codul lui Da Vinci”, „Inferno”, „Simbolul pierdut” și „Îngeri și demoni”, și-a construit o reputație solidă pentru combinația de suspans, documentare istorică și simbolistică complexă. Cu peste 200 de milioane de exemplare vândute în întreaga lume, Brown rămâne un reper în literatura thriller și mister.

Romanul „Secretul secretelor” va fi disponibil din decembrie în librăriile din România, oferind cititorilor oportunitatea de a se conecta cu universul fascinant al lui Robert Langdon și de a explora enigmele ce au captivat milioane de cititori internaționali.