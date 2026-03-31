Alex Duong, vedeta serialului Blue Bloods, a pierdut lupta cu cancerul. Actorul a murit la doar 42 de ani

Alex Duong, comediant și actor cunoscut pentru aparițiile din serialul „Blue Bloods”, anmurit sâmbătă, la vârsta de 42 de ani, în urma unui cancer rar, diagnosticat în 2025, chiar în momentul în care cariera sa începea să prindă contur. Diagnosticul a venit după ce Duong și familia sa au fost afectați de incendiul din zona Pacific Palisades - Los Angeles, iar boala i-a provocat pierderea vederii la ochiul stâng și multiple complicații medicale, potrivit LA Times.

În ciuda momentelor grele prin care a trecut, actorul și-a păstrat simțul umorului. Soția sa, Christina Duong, a transmis pe rețelele sociale că partenerul ei a luptat cu boala și nu s-a plâns de greutăți.

„Un soț și tată incredibil până în ultimele momente, luptând un an întreg fără să se plângă de durere”, a scris ea.

Cei doi aveau o fiică de cinci ani, Everest.Alex Duong s-a născut pe 20 martie 1984, în Dallas, fiind cel mai tânăr dintre cei șase copii ai familiei.

A renunțat la școală pentru a dezvolta un scenariu de film, „Enchanted Melody”, care nu a primit finanțare, dar care ulterior a fost adaptat ca piesă de teatru și prezentat de East West Players, compania de top din Los Angeles pentru povești autentice despre americanii de origine asiatică.

Înainte de a fi diagnosticat, Duong urma să facă un turneu alături de Ronny Chieng și avea un rol de trei episoade în „Blue Bloods”, interpretându-l pe Sonny Le, alături de Donnie Wahlberg. Conform informațiilor apărute în mediul online, acesta urma să apară și în spin-off-ul „Boston Blue”.

În 2025, cancerul alveolar rabdomiosarcom, un tip agresiv de cancer al țesuturilor moi, s-a localizat în spatele ochiului stâng. Din cauza problemelor financiare, familia nu avea asigurare medicală, iar Duong a trebuit să aștepte activarea poliței pentru a primi tratament.

În urma intervențiilor chirurgicale și chimioterapiei, boala a progresat, ducând la pierderea completă a vederii și la acumularea unei datorii medicale de aproximativ 400.000 de dolari.

Colegii și prietenii din lumea comediei i-au oferit sprijin, lansând o campanie de strângere de fonduri în urma căreia au strâns aproape 125.000 de dolari.

Înmormântarea va avea loc pe 17 aprilie, la Hollywood Forever Cemetery.

„Îți mulțumesc pentru iubirea și sprijinul acordat în aceste momente dificile. Te iubim, Alex. Până ne revedem”, a scris Christina Duong pe internet.