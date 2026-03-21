Nicholas Brendon, actorul din Buffy, spaima vampirilor, a murit la 54 de ani

Nicholas Brendon, cunoscut publicului pentru rolul lui Xander din serialul „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la vârsta de 54 de ani, potrivit BBC. Anunțul a fost făcut de familie, care a transmis detalii despre decesul actorului.

Familia a anunțat că actorul s-a stins vineri, în somn, din cauze naturale, și a vorbit despre pasiunea acestuia pentru artă, descoperită în ultimii ani.

„Cei mai mulţi oameni îl cunosc pe Nicky pentru munca sa ca actor şi pentru personajele cărora le-a dat viaţă de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi artă. Nicky iubea să-şi împărtăşească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii şi fanii săi”, a declarat familia.

Aceștia au subliniat și latura sa sensibilă și creativă, descriindu-l ca pe o persoană profund dedicată artei.

„Era pasionat, sensibil şi mereu motivat să creeze. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înţeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalităţii sale”, a mai transmis familia actorului.

Un mesaj emoționant a venit și din partea actriței Alyson Hannigan, colega sa din serial, care a rememorat anii petrecuți împreună pe platourile de filmare.

„Dragul meu Nicky, îţi mulţumesc pentru anii de râsete, iubire şi Dodgers”, a scris Alyson Hannigan, care a jucat rolul celei mai bune prietene a lui Xander, Willow Rosenberg, în serialul difuzat în SUA. „Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar. Te iubesc. Odihneşte-te în pace”, a mai spus ea.

Nicholas Brendon a devenit cunoscut datorită rolului din „Buffy”, unde a interpretat prietenul apropiat al eroinei și a adus o notă de umor în serial. De-a lungul carierei, a apărut și în alte producții de televiziune, precum „Minţi criminale”, „Clinica” sau „Kitchen Confidential”, dar și în filme precum „Demonul insulei” și „Psycho Beach Party”.

Născut în 1971, la Los Angeles, actorul a vorbit de-a lungul timpului despre dificultățile personale, inclusiv despre bâlbâială, pe care a reușit să o gestioneze prin actorie, devenind ulterior implicat în susținerea persoanelor cu astfel de probleme.

În ultimii ani, Brendon s-a confruntat cu probleme de sănătate, după ce a fost diagnosticat cu un defect cardiac congenital și a suferit un infarct, în 2023.

„Deşi nu este un secret că Nicholas a avut dificultăţi în trecut, urma tratament şi medicaţie pentru a-şi gestiona diagnosticul şi era optimist în privinţa viitorului în momentul morţii sale”, a transmis familia.