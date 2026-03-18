De ce s-a retras din actorie Sarah Michelle Gellar. A plecat de la Hollywood în cel mai bun moment al carierei sale

Sarah Michelle Gellar, cunoscută pentru rolul din „Buffy, spaima vampirilor ”, a vorbit despre motivele care au determinat-o să se îndepărteze de Hollywood pentru o perioadă îndelungată, într-un moment în care cariera sa era în plină ascensiune. „Am avut al doilea copil. Jucam în ‘The Crazy Ones’. Robin [Williams] a murit”, a declarat ea pentru People.

Actrița a explicat că o serie de evenimente personale i-au schimbat radical perspectiva asupra vieții și priorităților. Nașterea celui de-al doilea copil și pierderea unui coleg de breaslă au avut un impact major asupra deciziei sale de a lua o pauză.

„Și apoi pur și simplu... cred că lumea mea s-a schimbat. Pentru prima dată am simțit nevoia de o pauză, și nu mai simțisem asta niciodată”, a mai povestit actrița.

Pentru Gellar, obișnuită cu un ritm constant de muncă în industrie, alegerea de a se retrage temporar a însemnat o schimbare profundă de direcție.

Actrița a subliniat că, în acea perioadă, și-a regândit raportarea la carieră și a ales să acorde prioritate vieții de familie.

„Munca și cariera mea mă defineau într-atât încât acestea erau motivația mea”,a spus ea. „Și mă bucur nespus că am făcut asta, pentru că sunt momente pe care nu le voi mai putea petrece niciodată alături de copiii mei.”

Sprijinul soțului său și apelul la terapie au contribuit la găsirea unui echilibru personal, pe care actrița nu îl avusese anterior. „Și terapia!”, a adăugat ea, menționând că Prinze a încurajat-o să își creeze spațiu pentru bunăstarea personală. După anii dedicați familiei, Sarah Michelle Gellar spune că se află într-o etapă diferită a vieții și a carierei. „Sunt mai fericită decât am fost vreodată și nu mai am nimic de demonstrat.”

Actrița a revenit în atenția publicului cu noi proiecte, inclusiv ca jurat în „Star Search” și în continuarea „Ready or Not 2”, marcând o întoarcere în domeniul care a consacrat-o.

Gellar a vorbit și despre tentativa de relansare a serialului „Buffy, spaima vampirilor”, la care a lucrat alături de regizoarea Chloé Zhao. Deși inițial părea pregătită să revină în rol, proiectul nu a mai continuat după filmarea episodului pilot.

„Am fost întrebată încă din ziua în care am plecat dacă vreau să mă întorc în Sunnydale”, a spus Gellar. „Nu mi-a trecut niciodată prin minte că voi face asta. Și apoi, acum patru ani, Chloé… a intrat în viața mea.”

Proiectul a fost însă oprit într-un mod neașteptat. „Nimeni nu s-a așteptat la asta”, a declarat Gellar la festivalul South by Southwest, sugerând că unul dintre directorii executivi ar fi influențat negativ inițiativa.

„Am avut un membru al echipei noastre de producție care nu numai că nu era fan al serialului original, dar se mândrea să ne reamintească mereu că nu văzuse niciodată serialul în întregime și că nu era pe gustul lui.”

Actrița a subliniat că dorința de a reveni în universul „Buffy” a fost legată în mare parte de publicul care a susținut serialul de-a lungul anilor.

„Fanii sunt motivul pentru care am vrut să fac asta, în primul rând”, a explicat Gellar. „Pentru a le mulțumi, pentru a le arăta asta și pentru a fi acolo pentru ei, pentru că asta a însemnat ‘Buffy’. ‘Buffy’ a fost despre familia aleasă și despre faptul că poate simți că nu îți găsești locul în lume, dar există cineva acolo care te vede. Iar pentru mine a fost mereu despre a-i vedea eu pe acei fani”, a adăugat ea. „Weekendul acesta a fost despre ca acei fani să mă vadă pe mine.”

În ciuda obstacolelor, actrița spune că privește înainte cu încredere. „O să țin capul sus și o să merg mai departe… Asta ar face Buffy Summers.”

Sarah Michelle Gellar a interpretat personajul Buffy timp de șapte sezoane, între 1997 și 2003, într-un serial care a devenit un reper pentru genul său și a contribuit decisiv la notorietatea sa internațională.