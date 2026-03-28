Actorul James Tolkan, cunoscut pentru filmul „Înapoi în viitor”, a murit la 94 de ani

James Tolkan, cunoscut pentru rolurile din „Înapoi în viitor” și „Top Gun”, a murit la 94 de ani, după o carieră de peste cinci decenii în teatru, televiziune și cinema, potrivit The Sun.

Fanii seriei „Înapoi în viitor” deplâng moartea lui James Tolkan, cunoscut pentru rolul lui Gerard Strickland din aceste filme. Actorul a murit pe 26 martie, în Saranac Lake, New York, la vârsta de 94 de ani. Informația a fost confirmată de familie și de colegi, printre care scenaristul și producătorul Bob Gale. Până în prezent, cauza morții nu a fost făcută publică.

James Tolkan a devenit cunoscut pentru rolul directorului adjunct al Hill Valley High School din filmele „Înapoi în viitor” din 1985 și 1989, unde a jucat alături de Michael J. Fox, Christopher Lloyd și Lea Thompson.

În al treilea film din serie, James Tolkan a revenit în rolul bunicului lui Gerard Strickland. De asemenea, în afara seriei „Înapoi în viitor”, actorul a apărut și în filmul „Top Gun” (1986), alături de Tom Cruise, Val Kilmer și Meg Ryan.

James Tolkan s-a născut în 1931, în Calumet, și a servit în Marina SUA înainte de a urma o carieră în actorie. Ulterior, s-a mutat la New York, unde a studiat actoria alături de Stella Adler și Lee Strasberg.

Înainte să devină cunoscut în cinema, James Tolkan a petrecut aproximativ 25 de ani în teatrul din New York, inclusiv pe Broadway. A făcut parte din distribuția originală a piesei „Glengarry Glen Ross”, una dintre cele mai apreciate producții de teatru. Abia în anii ’80 s-a orientat spre film și televiziune.

Pe lângă rolurile din „Înapoi în viitor” și „Top Gun”, a apărut în numeroase producții importante, printre care „Jocuri de război” (WarGames), „Serpico”, „Dragoste și moarte” (Love and Death), „Stăpânii Universului” (Masters of the Universe) și „Dick Tracy”.

A avut numeroase apariții și în seriale TV, printre care „Miami Vice” și „The Fresh Prince of Bel-Air”. Printre ultimele sale roluri se numără cele din filmele „Phil Spector” (2013) și „Bone Tomahawk” (2015).

