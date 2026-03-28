Actorul James Tolkan, cunoscut pentru filmul „Înapoi în viitor”, a murit la 94 de ani
- Raluca Dan
- 28 martie 2026, 20:16
James Tolkan, cunoscut pentru rolurile din „Înapoi în viitor” și „Top Gun”, a murit la 94 de ani, după o carieră de peste cinci decenii în teatru, televiziune și cinema, potrivit The Sun.
James Tolkan a murit
Fanii seriei „Înapoi în viitor” deplâng moartea lui James Tolkan, cunoscut pentru rolul lui Gerard Strickland din aceste filme. Actorul a murit pe 26 martie, în Saranac Lake, New York, la vârsta de 94 de ani. Informația a fost confirmată de familie și de colegi, printre care scenaristul și producătorul Bob Gale. Până în prezent, cauza morții nu a fost făcută publică.
James Tolkan a devenit cunoscut pentru rolul directorului adjunct al Hill Valley High School din filmele „Înapoi în viitor” din 1985 și 1989, unde a jucat alături de Michael J. Fox, Christopher Lloyd și Lea Thompson.
În al treilea film din serie, James Tolkan a revenit în rolul bunicului lui Gerard Strickland. De asemenea, în afara seriei „Înapoi în viitor”, actorul a apărut și în filmul „Top Gun” (1986), alături de Tom Cruise, Val Kilmer și Meg Ryan.
Cariera îndelungată în teatrul newyorkez
James Tolkan s-a născut în 1931, în Calumet, și a servit în Marina SUA înainte de a urma o carieră în actorie. Ulterior, s-a mutat la New York, unde a studiat actoria alături de Stella Adler și Lee Strasberg.
Înainte să devină cunoscut în cinema, James Tolkan a petrecut aproximativ 25 de ani în teatrul din New York, inclusiv pe Broadway. A făcut parte din distribuția originală a piesei „Glengarry Glen Ross”, una dintre cele mai apreciate producții de teatru. Abia în anii ’80 s-a orientat spre film și televiziune.
Alte roluri jucate
Pe lângă rolurile din „Înapoi în viitor” și „Top Gun”, a apărut în numeroase producții importante, printre care „Jocuri de război” (WarGames), „Serpico”, „Dragoste și moarte” (Love and Death), „Stăpânii Universului” (Masters of the Universe) și „Dick Tracy”.
A avut numeroase apariții și în seriale TV, printre care „Miami Vice” și „The Fresh Prince of Bel-Air”. Printre ultimele sale roluri se numără cele din filmele „Phil Spector” (2013) și „Bone Tomahawk” (2015).
