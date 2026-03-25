Actorul Alan Ritchson, acuzat că și-a bătut vecinul. Scandalul ar fi avut loc în fața copiilor săi

Alan Ritchson. Sursa foto: Facebook
Alan Ritchson, cunoscut pentru rolul din „Reacher”, a fost implicat într-un conflict cu vecinul său din Tennessee. Conform unui videoclip obținut de TMZ, actorul l-ar fi bătut pe bărbat în timp ce copiii săi priveau întreaga scenă de pe stradă. În urma scandalului, cunoscutul actor a publicat un mesaj bizar pe Instagram.

Actorul Alan Ritchson, implicat într-un scandal de proporții

Victima, Ronnie Taylor, susține că totul a început sâmbătă, când Ritchson se plimba cu motocicleta prin suburbia din Nashville, depășind limita de viteză și provocând zgomot. Taylor afirmă că l-a confruntat pe actor, iar acesta ar fi reacționat violent.

Incidentul a continuat duminică, când Ritchson a revenit în zonă cu motocicleta, însoțit de cei doi copii ai săi. Confruntarea dintre actor și vecin a degenerat, iar Taylor susține că a fost lovit de mai multe ori și s-a ales cu mai multe vânătăi. Și vecinii ar fi asistat la scenă.

Ce mesaj a publicat actorul pe internet

Actorul, în vârstă de 43 de ani, a publicat pe Instagram un mesaj bizar.

„Nu-ți întrerupe niciodată inamicul când face o greșeală”, a scris el.

Comentariile fanilor la postarea lui Alan Ritchson au fost împărțite. Unii l-au criticat dur, acuzându-l de agresivitate și comportament nepotrivit, iar câțiva au cerut sancțiuni împotriva sa.

În același timp, mulți internauți l-au apărat, susținând că nu ar fi reacționat violent dacă nu ar fi fost provocat.

„Cam ca și cum ai fi prins făcând bullying. Adevărata masculinitate apără pe cei slabi, nu ceea ce faci tu”, a scris un internaut.

„Știu că ești un tip bun și nu ai face asta fără motiv. Sunt cu tine, Alan”, a adăugat altcineva.

Alan Ritchson, în vizorul oamenilor legii

Potrivit The Hollywood Reporter, poliția din Brentwood a încheiat ancheta, stabilind că actorul a acționat în legitimă apărare și că nu vor fi formulate acuzații. Ritchson a refuzat, de asemenea, să depună plângere împotriva vecinului, Ronnie Taylor. Surse apropiate actorului susțin că Taylor a inițiat conflictul, împingându-l pe Ritchson de pe motocicletă de două ori înainte ca acesta să îl lovească.

