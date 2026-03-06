Netflix lansează „War Machine”, cu Alan Ritchson și Dennis Quaid

Alan Ritchson și Dennis Quaid se numără printre protagoniștii noul film „War Machine”. Trailerul promite scene încărcate de adrenalină și tensiune, oferind o privire intensă asupra provocărilor și pericolelor cu care se confruntă soldații în condiții extreme, informează Tudum.

Alan Ritchson și Dennis Quaid sunt în centrul atenției în „War Machine”, un thriller de acțiune cu accente științifico-fantastice. Filmul urmărește povestea unei unități de Rangeri ai Armatei americane implicați într-o misiune de risc extrem, unde fiecare alegere și fiecare pas pot face diferența între viață și moarte.

Producția reunește elementele clasice ale acțiunii militare cu tehnologii futuriste, punându-i pe soldați față în față cu un inamic mecanic nemilos, care transformă un simplu exercițiu de antrenament într-o luptă reală pentru supraviețuire.

Filmările au avut loc în Australia și Noua Zeelandă, iar Alan Ritchson s-a implicat în numeroase cascadorii complexe, sporind autenticitatea scenelor de luptă din noul film de acțiune.

Fanii vor fi încântați de povestea acestui film deoarece numai așa vor afla că nicio pregătire fizică standard nu te poate căli pentru „War Machine”, care debutează pe 6 martie, exclusiv pe Netflix.

Filmul „War Machine” este produs de Todd Lieberman și Alexander Young, de la Hidden Pictures, împreună cu Patrick Hughes și Greg McLean de la Huge Film. Alături de ei, Rich Cook semnează ca producător, iar Valerie Bleth Sharp deține rolul de producător executiv.

Așadar, se pregătește o misiune care depășește limitele obișnuitului. Conform sinopsisului, ultima etapă a selecției pentru Rangerii Armatei SUA se transformă rapid într-un test de supraviețuire în fața unei amenințări neașteptate și extrem de periculoase. Trailerul oficial oferă spectatorilor o privire detaliată asupra acestei provocări aproape imposibile și asupra haosului pe care îl poate genera.

Cu o durată de aproximativ 1 oră și 46 de minute, War Machine se adresează publicului adult, fiind catalogat R pentru violență intensă și limbaj puternic. Criticii au apreciat efectele vizuale și acțiunea intensă, chiar dacă povestea respectă formule clasice ale genului thriller militar.

Acțiunea începe în timpul ultimei etape a unui program de selecție pentru U.S. Army Rangers, unde o echipă de recruți așteaptă o probă controlată, menită să‑i testeze limitele. Planurile se schimbă însă dramatic atunci când exercițiul se transformă într‑o bătălie pentru supraviețuire, declanșată de o amenințare neașteptată, o mașină de luptă uriașă și aparent implacabilă, de origine necunoscută, care depășește orice arsenal cunoscut.

Ritchson a dezvăluit că rolul l‑a pus la cea mai grea încercare fizică de până acum, cu alergări, sărituri și secvențe sub apă filmate pe locații variate, inclusiv în Noua Zeelandă. Dennis Quaid a descris filmul ca pe o „acțiune americană tradițională”, în timp ce antagonistul, o ființă sau un dispozitiv greu de descris, a fost menit să fie înfruntat de protagoniști într‑o luptă în care fiecare moment devine crucial.

„War Machine” nu are nicio legătură cu supereroii din universul Marvel, în pofida confuziei generate de titlu; povestea sa este una originală, plasată la confluența militarismului modern și a confruntării cu tehnologia necunoscută, evocând influențe clasice din filmele de tip Predator sau saga Metal Gear.