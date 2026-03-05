„The Four Seasons” revine cu sezonul 2 pe Netflix. Data lansării a fost anunțată

Sezonul 2 al serialului „The Four Seasons” se pregătește să revină pe platforma Netflix, aducând în prim-plan noi povești cu personajele îndrăgite de fani. După succesul primului sezon, producătorii au confirmat că noile episoade vor fi disponibile în curând, informează Tudum.

Serialul „The Four Seasons”, creat de Tina Fey, Lang Fisher și Tracey Wigfield, se întoarce cu un nou sezon care promite patru anotimpuri pline de umor și emoție, lansarea fiind programată pentru 28 mai. Fanii se pot bucura din nou de aventurile personajelor îndrăgite: Kate (Fey), Jack (Will Forte), Danny (Colman Domingo), Claude (Marco Calvani), Anne (Kerri Kenney-Silver) și Ginny (Erika Henningsen).

Noile fotografii dezvăluie momente intime și relaxante din sezonul următor. Sub conducerea producătorilor executivi Fey, Fisher, Wigfield, David Miner, Jeff Richmond și Eric Gurian, personajele pornesc în noi călătorii, împachetând bagajele pentru destinații surprinzătoare.

Printre cadrele publicate, echipa este surprinsă pe plajă, la drumeții montane și savurând un pahar de vin. Hanoracul purtat de Kate în Catskills sugerează o oprire în această zonă, în timp ce Ginny, cu burtica de gravidă ținută cu grijă în brațe, admiră peisaje spectaculoase, pregătindu-se pentru următoarea etapă a călătoriei lor.

Sezonul 1 al serialului „Cele Patru Anotimpuri”, inspirat de filmul din 1981 al lui Alan Alda, urmărește aventurile unui grup de prieteni foarte apropiați care pornesc într-o călătorie diferită în fiecare sezon.

„Nu-i vezi acasă sau la serviciu. Sunt doar acești prieteni în vacanță”, a explicat Tina Fey într-un interviu pentru Tudum, referindu-se la primul sezon. Primele două episoade îi duc pe Nick (Steve Carell) și Anne la casa lor de pe malul lacului.

Următoarele două episoade explorează un cadru tropical, într-o stațiune ecologică, iar episoadele 5 și 6 îi poartă pe prieteni la o universitate fictivă, înconjurată de verdeață, pentru un weekend dedicat părinților. Sezonul se încheie pe pârtiile de schi în episoadele 7 și 8.

Povestea ia o turnură neașteptată când Nick și Anne se despart, iar Nick începe o relație cu igienista sa dentară, Ginny. Această schimbare forțează grupul să navigheze prin noi dinamici, să se maturizeze și să-și consolideze relațiile de prietenie. Distribuția reușește să transforme aceste momente tensionate în situații pline de umor, subliniind legătura puternică dintre personaje.

Finalul sezonului 1 aduce un moment dramatic: Steve suferă un accident mortal în timp ce se află în vacanță cu Ginny și prietenii ei. La înmormântare, Ginny îi dezvăluie lui Anne că este însărcinată cu copilul lui Nick, complicând și mai mult relațiile din grup.

Noua ediție a serialului „Cele Patru Anotimpuri” va fi lansată pe data de 28 mai.