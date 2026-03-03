Netflix: Premiera așteptată de fanii din întreaga lume. Numărătoarea inversă a început

Harry Styles transformă experiența live într-un eveniment cinematografic, pregătind lansarea concertului său „One Night in Manchester” pe Netflix. Înregistrat în inima orașului britanic, spectacolul surprinde energia vibrantă și emoția autentică a show-ului, oferind fanilor ocazia de a trăi intens momentele memorabile de pe scenă, informează Tudum.

Fanii lui Harry Styles se pot pregăti pentru un eveniment de neuitat: superstarul internațional va prezenta pentru prima dată live noul său album, „Kiss All the Time, Disco, Occasional”, în timpul unui concert special transmis pe Netflix. Spectacolul „Harry Styles. One Night in Manchester” va fi disponibil pe platforma de streaming începând cu 8 martie.

Concertul, care marchează prima reprezentație live a lui Styles disponibilă pe oplatformă de streaming, a fost filmat la arena Co-op Live din Manchester, Anglia, chiar în ziua lansării albumului. Această producție este realizată de Fulwell Entertainment și oferă publicului șansa de a viziona întregul show de câte ori doresc, oriunde s-ar afla.

Evenimentul servește și ca preambul pentru turneul global „Together, Together”, care va începe pe 16 mai, promovând noul album. Lansarea vine aproape patru ani după succesul internațional al lui Harry's House, recompensat cu Premiul Grammy pentru Albumul Anului în 2023, consolidând statutul lui Styles ca unul dintre cei mai influenți artiști contemporani.

Fanii au motive de bucurie deoarece premiera mult așteptată este programată pentru 8 martie 2026, marcând un moment special în calendarul de divertisment. Evenimentul va fi difuzat simultan în mai multe fusuri orare, pentru a permite accesul telespectatorilor din diferite regiuni ale lumii.

Astfel, transmisiunea va începe la 19:00 GMT, oferind fanilor din Europa și Africa șansa să urmărească evenimentul seara, în timp ce telespectatorii din America de Nord vor putea să îl vizioneze după-amiaza: 15:00 ET pentru coasta de est și 12:00 PT pentru coasta de vest.

Organizatorii au subliniat că programul a fost gândit pentru a maximiza accesibilitatea și a asigura o experiență unitară pentru publicul internațional. Difuzarea simultană reprezintă un pas important în conectarea fanilor din întreaga lume, oferindu-le oportunitatea de a fi parte din același eveniment în timp real.

Spectacolul este inclus în toate planurile Netflix, astfel că fanii pot viziona concertul fără cost suplimentar și de câte ori doresc. Concertul de o singură seară va fi susținut la Co-op Live, Manchester, Anglia, oferind o experiență intimă și spectaculoasă pentru publicul prezent la fața locului.

Albumul „Kiss All the Time, Disco, Occasional” va fi lansat oficial pe 6 martie, în paralel cu concertul live, continuând evoluția artistică a lui Styles și consolidând așteptările pentru viitorul său turneu internațional.

Odată cu acest eveniment, Harry Styles nu doar că aduce muzica sa direct în casele fanilor, ci și pregătește scena pentru o vară plină de concerte și noi experiențe muzicale memorabile.