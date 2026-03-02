Cele mai așteptate seriale din martie pe care nu trebuie să le ratezi

Netflix rămâne un reper pentru pasionații de seriale, producții care te prind chiar din primul episod. Odată cu începutul lunii martie, abonații platformei au parte de mai multe lansări, de la drame intense, povești horror menite să dea fiori, dar și reveniri mult așteptate ale unor seriale îndrăgite de public, informează Tudum.

Mai jos sunt câteva producții care se anunță a fi punctele forte ale lunii martie, seriale pe care merită să le treceți pe lista de vizionare, indiferent dacă preferați tensiunea psihologică, adrenalina sau reîntâlnirea cu personaje deja consacrate, cum ar fi celebreu serial „Virgin River”.

Se apropie momentul revenirii în micul oraș din nordul Californiei: sezonul 7 din Virgin River are premiera pe 12 martie. Noile episoade aduc nu doar continuarea poveștilor deja îndrăgite, ci și personaje proaspete care promit să tulbure echilibrul fragil al comunității.

În centrul atenției rămân, desigur, Mel (interpretată de Alexandra Breckenridge) și Jack (jucat de Martin Henderson), aflați într-o nouă etapă a relației lor după nunta mult așteptată din finalul sezonului 6. Showrunnerul Patrick Sean Smith a declarat pentru Tudum că povestea lor este departe de a se fi încheiat: „Mai sunt multe de făcut cu aceste personaje”, sugerând că provocările și surprizele nu vor lipsi.

Distribuția se îmbogățește cu nume cunoscute. Sara Canning (cunoscută din The Vampire Diaries) intră în scenă în rolul Victoriei, o fostă polițistă rănită în timpul serviciului, care acum activează ca investigatoare pentru consiliul medical de stat. Sosirea ei în Virgin River are un scop clar: verificarea cabinetului lui Doc. Totuși, ancheta profesională ar putea căpăta accente personale, odată cu reîntâlnirea unei prietene față de care Victoria pare să nutrească sentimente ce pot depăși granița prieteniei.

O dramă în opt episoade care promite să stârnească discuții aprinse despre dorință, limite și obsesie. Cu Rachel Weisz în rol principal, serialul urmărește povestea unei profesoare aflate la mijlocul vieții, care dezvoltă o fascinație intensă pentru un coleg mai tânăr, interpretat de Leo Woodall.

Proiectul este semnat de Julia May Jonas și are la bază romanul său de debut, devenit bestseller. Creatoarea descrie producția drept o analiză a felului în care femeile își negociază dorințele și libertatea de a le exprima.

Tonul serialului alternează între momente de comedie și accente dramatice, iar Weisz vorbește despre un amestec îndrăzneț care tratează cu umor teme sensibile și complexe.

Pentru pasionații de documentare despre natură, această producție ar putea deveni rapid favorita sezonului. Cu ajutorul tehnologiei CGI de ultimă generație, seria reconstituie ascensiunea și dispariția dinozaurilor, creaturi care au dominat planeta timp de peste 170 de milioane de ani.

Proiectul beneficiază de implicarea lui Steven Spielberg în calitate de producător executiv, iar vocea inconfundabilă a lui Morgan Freeman ghidează publicul prin această incursiune spectaculoasă în preistorie.

Inspirat de manga (benzi desenate) semnată de Eiichiro Oda, serialul continuă aventura lui Monkey D. Luffy în căutarea legendarei comori care i-ar putea aduce titlul de Rege al Piraților. Noile episoade îi urmăresc pe membrii echipajului „Pălăriile de Paie” în drumul lor către misterioasa Grand Line, un teritoriu maritim plin de pericole și surprize.

Pe traseu, eroii vor descoperi insule neobișnuite și vor înfrunta adversari redutabili. Din distribuție fac parte Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) și Taz Skylar (Sanji).

Un nou reality show de dating își propune să demonstreze că dragostea nu ține cont de cifrele din buletin. Concurenți cu vârste între 22 și 60 de ani intră în joc pentru a afla dacă diferențele de generație pot fi depășite atunci când apare conexiunea potrivită.

Emisiunea este prezentată de Nick Viall și Natalie Joy. Primele cinci episoade sunt programate pe 11 martie, următoarele patru pe 18 martie, iar deznodământul sezonului va fi difuzat pe 25 martie.