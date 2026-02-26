Monden

Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix

Comentează știrea
Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe NetflixScenă din serialul "The Mentalist". Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

„The Mentalist”, serialul polițist difuzat de CBS între 2008 și 2015, intră pe Netflix de la 1 martie, cu toate cele șapte sezoane, relatează Screen Rant.

Netflix își extinde oferta de producții polițiste prin includerea serialului „The Mentalist” în catalogul său. Toate cele șapte sezoane ale producției vor fi disponibile pe platformă începând cu 1 martie, în mai multe regiuni.

Lansarea este confirmată pe Netflix în mai multe teritorii

Serialul va putea fi urmărit de la începutul lunii martie în Regatul Unit, Canada, Australia și America Latină. În Statele Unite, disponibilitatea nu este deocamdată confirmată. În prezent, producția este inclusă în oferta HBO Max și Hulu.

În România, „The Mentalist” se află în catalogul HBO Max și al Prime Video. În mod obișnuit, titlurile produse de Warner Bros. Television sunt distribuite în mai multe piețe europene în același interval, însă pentru moment nu există un anunț oficial privind extinderea disponibilității.

Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele
Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele
Vladimir Plahotniuc, jefuit la greu de un bucureştean. Declaraţiile făcute de un martor secret
Vladimir Plahotniuc, jefuit la greu de un bucureştean. Declaraţiile făcute de un martor secret
Netflix

Netflix. Sursă foto: Pixabay

Serialul a fost difuzat timp de șapte ani de CBS

„The Mentalist” a avut premiera în 2008 și s-a încheiat în 2015. Producția a fost difuzată de CBS și a avut un parcurs de șapte sezoane. Rolul principal este interpretat de Simon Baker.

Serialul urmărește povestea lui Patrick Jane, un fost medium care a devenit cunoscut prin apariții televizate. După ce recunoaște public faptul că nu deține abilități paranormale, soția și fiica sa sunt ucise de un criminal în serie cunoscut drept „Red John”. Evenimentul schimbă radical direcția vieții sale.

Povestea urmărește activitatea unui consultant al CBI

Ulterior tragediei, Patrick Jane devine consultant pentru Biroul de Investigații din California. Deși nu are pregătire formală în domeniul aplicării legii, el contribuie la rezolvarea cazurilor prin observație atentă și analiză comportamentală. Activitatea sa în cadrul echipei este dublată de încercarea de a-l identifica pe „Red John”, fir narativ care traversează mai multe sezoane ale producției.

Potrivit datelor publicate pe Rotten Tomatoes, „The Mentalist” are un scor de 90% din partea publicului.

Netflix își consolidează oferta de thrillere polițiste

Integrarea serialului în catalog vine într-un context în care Netflix mizează constant pe producții din zona thrillerului și a dramelor polițiste.

În ultimii ani, titluri precum The Night Agent, The Recruit și Run Away au înregistrat audiențe ridicate pe platformă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:14 - Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix
22:08 - Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev. Vinurile moldovenești, vizate de restricții după suspendarea importului d...
22:01 - Cristian Andrei, primele declarații după ce a fost acuzat că a hărțuit mai multe femei: E greșit față de mine
21:53 - Legea pensiilor magistraților merge la promulgare. Decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial
21:46 - Ce face de fapt Alex Bodi când merge în țările calde. Acum este în Vietnam și muncește de zor
21:37 - Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele

HAI România!

Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecate la Contrapunct EVZ
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecat...
Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel
Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică

Proiecte speciale