Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix

„The Mentalist”, serialul polițist difuzat de CBS între 2008 și 2015, intră pe Netflix de la 1 martie, cu toate cele șapte sezoane, relatează Screen Rant.

Netflix își extinde oferta de producții polițiste prin includerea serialului „The Mentalist” în catalogul său. Toate cele șapte sezoane ale producției vor fi disponibile pe platformă începând cu 1 martie, în mai multe regiuni.

Serialul va putea fi urmărit de la începutul lunii martie în Regatul Unit, Canada, Australia și America Latină. În Statele Unite, disponibilitatea nu este deocamdată confirmată. În prezent, producția este inclusă în oferta HBO Max și Hulu.

În România, „The Mentalist” se află în catalogul HBO Max și al Prime Video. În mod obișnuit, titlurile produse de Warner Bros. Television sunt distribuite în mai multe piețe europene în același interval, însă pentru moment nu există un anunț oficial privind extinderea disponibilității.

„The Mentalist” a avut premiera în 2008 și s-a încheiat în 2015. Producția a fost difuzată de CBS și a avut un parcurs de șapte sezoane. Rolul principal este interpretat de Simon Baker.

Serialul urmărește povestea lui Patrick Jane, un fost medium care a devenit cunoscut prin apariții televizate. După ce recunoaște public faptul că nu deține abilități paranormale, soția și fiica sa sunt ucise de un criminal în serie cunoscut drept „Red John”. Evenimentul schimbă radical direcția vieții sale.

Ulterior tragediei, Patrick Jane devine consultant pentru Biroul de Investigații din California. Deși nu are pregătire formală în domeniul aplicării legii, el contribuie la rezolvarea cazurilor prin observație atentă și analiză comportamentală. Activitatea sa în cadrul echipei este dublată de încercarea de a-l identifica pe „Red John”, fir narativ care traversează mai multe sezoane ale producției.

Potrivit datelor publicate pe Rotten Tomatoes, „The Mentalist” are un scor de 90% din partea publicului.

Integrarea serialului în catalog vine într-un context în care Netflix mizează constant pe producții din zona thrillerului și a dramelor polițiste.

În ultimii ani, titluri precum The Night Agent, The Recruit și Run Away au înregistrat audiențe ridicate pe platformă.