Încep filmările pentru noul James Bond. Cine va fi următorul agent 007

Filmările pentru următoarea producție din universul James Bond sunt gata să înceapă, marcând un nou capitol pentru una dintre cele mai longevive francize din istoria cinematografiei. După retragerea lui Daniel Craig din rolul celebrului spion, atenția publicului se îndreaptă acum către numele actorului care va prelua legendarul cod 007, informează The Sun.

Producătorii pregătesc o relansare spectaculoasă a seriei, iar speculațiile privind succesorul lui Daniel Craig au devenit subiect intens dezbătut atât în presa internațională, cât și în rândul fanilor.

De-a lungul anilor, franciza James Bond a lansat cariere și a redefinit standardele filmelor de acțiune, fiecare nou protagonist aducând o notă distinctă personajului creat de Ian Fleming.

Noul lungmetraj promite o abordare modernă, adaptată noilor tendințe cinematografice, dar fidelă elementelor clasice care au consacrat seria: misiuni spectaculoase, locații exotice și tehnologii de ultimă generație.

Deși numele viitoruluiagent 007 nu a fost confirmat oficial, anunțul este așteptat în curând, iar startul filmărilor amplifică emoția din jurul producției.

Următoarea aventură a celebrului agent 007 intră în linie dreaptă, iar producția este programată să înceapă înainte de finalul anului. Noul capitol al francizei va fi realizat sub coordonarea Amazon Prime Video, actualul deținător al drepturilor, care pregătește relansarea seriei într-o nouă etapă.

Potrivit informațiilor disponibile, pregătirile sunt deja în plină desfășurare: echipa de producție este în curs de formare, iar detaliile logistice sunt puse la punct pentru ca filmările să debuteze la sfârșitul toamnei sau cel târziu la începutul iernii. Această mobilizare intensă readuce în prim-plan întrebarea care îi preocupă pe fani de luni bune: cine va îmbrăca costumul elegant?

„Asta începe cu adevărat focul de armă pentru numirea noului 007, în condițiile în care speculațiile despre cine va moșteni trofeele Walther PPK și Licența de a ucide”, a declarat o sursă TV din interior.

Potrivit aceleiași surse, miza noii producții nu se limitează doar la marele ecran: „Ceea ce este captivant în acest proiect este faptul că nu reprezintă doar un fenomen cinematografic, ci și unul dedicat publicului de televiziune.

Asocierea cu Amazon Prime Video deschide posibilitatea ca filmul să fie lansat simultan în cinematografe și pe platforma de streaming sau, cel puțin, la un interval foarte scurt între cele două premiere”, a precizat aceasta.

Potrivit informațiilor apărute în presă, favorit pentru celebrul rol ar fi actorul australian Jacob Elordi, care ar urma să aibă 29 de ani la momentul începerii filmărilor. Dacă informația se confirmă, Elordi ar avea aceeași vârstă la debut precum un alt „Bond tânăr”, compatriotul său George Lazenby, cel care a intrat în istoria francizei la o vârstă similară.

Deși mai multe surse susțin că actorului i-ar fi fost deja propus rolul, compania Amazon, implicată în dezvoltarea noului proiect, nu a oferit până acum nicio confirmare oficială. În plus, detaliile despre următorul film din seria James Bond rămân un mister, inclusiv titlul producției.

Planurile ar putea prinde contur în curând. Dacă filmările ar începe în cursul acestui an, producția s-ar putea încheia în 2027, iar lansarea în cinematografe ar deveni posibilă în 2028.

Au apărut informații potrivit cărora producătorii își doresc un actor mai tânăr pentru a redefini personajul emblematic. De-a lungul timpului, interpreții lui Bond, precum Daniel Craig, Sean Connery și Roger Moore, aveau între 30 și 40 de ani în momentul în care au semnat pentru rol.

Pe lista speculațiilor s-au regăsit și alte nume sonore, printre care Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner și Henry Cavill. Totuși, în acest moment, Jacob Elordi pare să conducă în preferințele celor implicați în proiect, conturându-se drept opțiunea principală pentru o nouă eră a agentului 007.