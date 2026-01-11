James Bond. Cine este favoritul casei de pariuri pentru rolul agentului 007

Speculațiile privind următorul actor care va prelua rolul lui James Bond continuă să stârnească interesul fanilor seriei. Numele său circulă intens în media, iar fanii sunt nerăbdători să afle dacă va reuși să aducă un suflu nou personajului iconic, informează Metro.

Actorul din „Eternity”, în vârstă de 35 de ani, se află în fruntea listei pentru a prelua rolul legendar al lui James Bond, depășindu-i pe rivalii Aaron Taylor-Johnson și James Norton.

Mai exact, Callum Turner este considerat de mulți drept „favoritul clar” pentru acest rol emblematic, iar zvonurile sugerează că actorul însuși le-ar fi mărturisit prietenilor că a fost deja confirmat.

În plus, prietena lui Callum, celebra cântăreață Dua Lipa, ar fi extrem de entuziasmată de veste și ar fi interesată să interpreteze melodia tematică pentru noul film Bond.

Sursele au precizat: „Dua este foarte încântată de Callum și a spus că și-ar dori foarte mult să înregistreze piesa tematică a filmului.” Astfel, ea s-ar alătura unor artiști de renume precum Adele, Sam Smith sau Billie Eilish, care au contribuit în trecut cu melodii pentru franciza James Bond.

De asemenea, Dua Lipa a compus piesa „Cântecul lebedei” pentru filmul SF Alita: Îngerul de luptă (2019). Deci nu este la prima colaborare pentru o coloană sonoră de film.

Mai mult, la începutul acestui an, Amazon MGM Studios și-a asumat controlul creativ complet asupra francizei James Bond, ceea ce a dus la demisia producătorilor veterani Barbara Broccoli și Michael G. Wilson.

Deși Amazon și regizorul Denis Villeneuve au rămas rezervati în privința detaliilor legate de distribuție, surse Deadline au precizat că Villeneuve caută trei calități specifice pentru următorul actor care va interpreta rolul legendar: să fie bărbat, obligatoriu britanic și să fie un nume necunoscut publicului. Deci, se poate spune că perspectivele pentru un James Bond feminin par în continuare improbabile.

În 2020, fostul producător al francizei James Bond, Broccoli, spunea: „James Bond poate avea orice culoare a pielii, dar rămâne un personaj masculin. Nu mă atrage ideea de a transforma rolul într-unul feminin, pentru că femeile au deja personaje mult mai complexe de interpretat”.

În prezent, Callum Turner se află în fruntea preferințelor la casele de pariuri pentru a prelua mantia celebrului spion, succedându-i lui Daniel Craig. Recent, actorul a devenit mare favorit pe piața Next James Bond a Paddy Power, cu o cotă de 5/6, depășindu-i pe Taylor-Johnson și Anthony Boyle, ambii cotați cu 4/1.

Un reprezentant al Paddy Power a declarat pentru Metro: „Așteptăm ani de zile să iasă fum alb din biroul lui „M” despre cine va fi următorul care va prelua rolul celui mai faimos spion din lume, iar acum avem un favorit clar pe piața pariurilor”. El a mai adăugat cu umor: „Ar fi înțelept să găsească un croitor de top pentru celebrul smoking al lui Callum Turner!”.

De-a lungul decadelor, personajul iconic James Bond a fost adus la viață de mai mulți actori celebri, fiecare punându-și amprenta asupra faimosului agent secret.

Sean Connery a fost primul care a interpretat rolul, între 1962 și 1967, revenind ulterior în filmele din 1971 și 1983. În 1967, David Niven a oferit propria interpretare a lui Bond, urmat de George Lazenby, care a preluat rolul în 1969. Roger Moore a fost asociat cu agentul 007 timp de peste un deceniu, între 1973 și 1985.

Iar Timothy Dalton a adus o nuanță mai serioasă personajului în 1987 și 1989. În anii ’90, Pierce Brosnan a reînviat franciza, jucând Bond între 1995 și 2002. Cel mai recent, Daniel Craig a redefinit imaginea agentului britanic între anii 2006 și 2021.