Pierce Brosnan, de nerecunoscut pentru noul film produs de Sylvester Stallone 

Pierce Brosnan revine în atenția publicului cu una dintre cele mai surprinzătoare apariții din cariera sa. Actorul, cunoscut pentru eleganța și stilul său inconfundabil, apare complet transformat într-un nou film produs de Sylvester Stallone, schimbare care i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai fideli admiratori.

Pentru acest proiect, Pierce Brosnan a acceptat o metamorfoză fizică semnificativă, renunțând la imaginea rafinată care l-a consacrat. Machiajul și atitudinea construiesc un personaj total diferit, cu trăsături accentuate și o prezență dramatică, demonstrând disponibilitatea actorului de a-și depăși limitele artistice.

Mai exact, Pierce Brosnan surprinde din nou cu cel mai nou rol din cariera sa. Actorul a fost fotografiat pe platourile de filmare ale producției „Giant”, unde interpretează un personaj complet diferit de imaginea care l-a consacrat.

În filmul biografic dedicat celebrului boxer Naseem Hamed, Brosnan îl aduce la viață pe antrenorul Brendan Ingle, rol pentru care a trecut printr-o schimbare de look impresionantă. La cei 70 de ani, actorul demonstrează că rămâne la fel de dedicat fiecărui personaj pe care îl interpretează.

Îmbrăcat într-un trening închis la culoare, cu părul complet alb și purtând ochelari, Brosnan pare departe de rafinatul agent 007, figura elegantă cu care și-a obișnuit fanii timp de ani întregi. Apariția sa de pe platouri confirmă încă o dată versatilitatea actorului și capacitatea sa de a se reinventa indiferent de rol.

Proiectul cinematografic îl are pe Sylvester Stallone în calitate de producător, iar scenariul și regia sunt semnate de Rowan Athale, cineast cunoscut pentru abordările sale.

Actorul Amir s-a remarcat încă de la debutul său pe marele ecran în „Rosewater”, filmul de debut regizoral al lui Jon Stewart, și a continuat să atragă atenția prin roluri din producții apreciate precum „The Night Manager” și „The State”.

Președintele și CEO-ul AGC Studios, Stuart Ford, a vorbit recent despre parcursul proiectului, subliniind entuziasmul echipei: colaborarea cu Rowan Athale a început în urmă cu câțiva ani, odată cu dezvoltarea scenariului pentru „Giant”, iar dorința de a transforma această poveste într-un film a fost constantă.

Ford a evidențiat chimia promițătoare dintre Amir și Pierce Brosnan, precum și încrederea deplină a echipei True Brit, condusă de Zygi, în potențialul cinematografic al producției.

Billy Elliot rămâne, pentru mulți, unul dintre cele mai valoroase filme britanice realizate vreodată. Filmul surprinde cu finețe confruntarea dintre o masculinitate rigidă, impusă, și una fragilă, autentică, explorând curajul de a-ți urma pasiunea în ciuda presiunilor sociale, iar toate acestea sunt susținute de interpretări memorabile, care dau greutate emoțională poveștii.

Chiar dacă „Giant” nu mizează pe o coloană sonoră semnată de T-Rex, filmul reia aproape fidel aceste teme. În loc să se limiteze la tiparele genului sportiv, producția își concentrează atenția asupra identității, vulnerabilității și formării unui tânăr prins între așteptări dure și propriile aspirații.

„Când am discutat cu Rowan Athale, regizorul, punctul lui de referință a fost Billy Elliot, doar că plasat în universul boxului”, povestește El-Masry. „Este o dramă profund ancorată într-un context nordic, cu o identitate culturală puternică. Comparația cu Rocky este firească și onorantă, mai ales având în vedere influența creatorului acelui film asupra proiectului. Totuși, cred că apropierea de Billy Elliot este mult mai relevantă din perspectiva mesajului și a emoției”, a concuzionat Amir El-Masry (Naseem), potrivit techradar.com.

Pierce Brosnan, celebru pentru interpretarea lui James Bond, va juca în filmul „A Spy’s Guide to Survival”, scris și regizat de Simon Barry. Pelicula marchează o nouă incursiune a lui Brosnan în universul spionajului, de această dată dintr-o perspectivă mai introspectivă.

Fostul star al serialului „Remington Steele” va da viață unui agent secret retras din activitate, izolat și marcat de trecut, care este forțat să iasă din umbră după apariția unui vecin misterios.

Noul rol promite să aducă o latură mai matură și mai vulnerabilă personajului de spion, într-o poveste cu accente de suspans și dramă.