Mickey Rourke, în pericol să fie dat afară din casă. Nu și-a mai plătit chiria

Actorul Mickey Rourke se află în pragul evacuării dintr-un bungalou de trei dormitoare, construit în 1926, situat în apropierea Muzeului de Artă al Județului Los Angeles și a Pieței Fermierilor din Los Angeles. Potrivit unui proces depus la Curtea Superioară din Los Angeles, vedeta datorează 59.100 de dolari la chirie.

Proprietarul casei, Eric Goldie, a trimis actorului o notificare pe 18 decembrie, cerând fie plata chiriei restante, fie eliberarea locuinței. Goldie solicită, de asemenea, despăgubiri pentru daune și plata onorariilor avocaților săi. Reprezentanții lui Rourke au fost contactați de Fox News Digital, dar nu au oferit comentarii până acum.

Rourke, al cărui nume real este Philip Andre Rourke Jr., a închiriat proprietatea la începutul acestui an, în același timp în care a părăsit emisiunea „Celebrity Big Brother UK”, după un avertisment privind comportamentul considerat nepotrivit, inclusiv comentarii la adresa sexualității colegei sale concurente, JoJo Siwa.

Mickey Rourke și-a început cariera în anii ’70 și ’80, devenind rapid cunoscut pentru rolurile sale în filme de dramă și romantic-erotice. Printre primele sale apariții notabile se numără:

Diner (1982) – a fost remarcat pentru talentul său natural și prezența carismatică pe ecran.

Rumble Fish (1983) – regizat de Francis Ford Coppola, consolidându-i reputația în industria cinematografică.

9 ½ Weeks (1986) – rolul său în acest roman erotic a făcut din Rourke un nume recunoscut la nivel internațional.

Fost boxer profesionist, Mickey Rourke este cunoscut pentru rolurile sale din „Sin City” (2005) și „The Wrestler” (2008), pentru care a primit o nominalizare la premiile Oscar.

Cariera sa a combinat perioade de succes major cu momente când s-a retras sau controverse, ceea ce îl face un personaj fascinant în lumea cinematografiei.

După succesul inițial, Rourke a trecut printr-o perioadă dificilă: conflicte cu studiourile de film, alegeri de roluri mai puțin inspirate și probleme personale. În această perioadă, actorul a trecut la box profesionist, ceea ce i-a afectat temporar cariera în cinematografie.

Cariera sa a cunoscut o renaștere în anii 2000, când a început să fie apreciat pentru profunzimea interpretărilor sale. În „Sin City” (2005), Rourke a fost lăudat pentru rolul său în filmul neo-noir regizat de Robert Rodriguez și Frank Miller.

De asemenea, pentru The Wrestler (2008), probabil cel mai important rol al său, a fost nominalizat la premiile Oscar și Globurile de Aur. Interpretarea sa de excepție i-a adus din partea criticilor doar comentarii pozitive, readucându-l în lumina reflectoarelor.

După The Wrestler, Rourke a continuat să apară în filme, dar și să participe la televiziune sau proiecte independente. De asemenea, a rămas un nume asociat cu personalitatea sa controversată și stilul său rebel, care a atras atât atenția fanilor, cât și a tabloidelor.