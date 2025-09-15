Horoscopul lui Dom’ Profesor,  16 septembrie 2025. Din Republica Cehă

16 septembrie

Pe 16 septembrie s-au născut Lauren Bacall, Peter Falk, David Copperfield, Oskar Lafontaine, Mickey Rourke, B.B.King, David Davidescu, Gheorghe Cacoveanu, Gheorghe Olănescu, Vintilă I.C. Brătianu, Roxana Sorescu, Anca Parghel.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii, Sfintele, de fapt: Eufimia, Meletina şi Ludmila. Nimic în „Kalendar”, este marți, ziua lui Marte, zi de muncă, până seara!

"Evenimentul Zilei" din 16 septembrie 1988 a fost că zeci de mii de persoane au stat la coadă în SUA, în faţa băncilor, pentru a intra în posesia unui card de credit "Elvis Presley". Acest card, promovat de "Memphis Finance House & Graceland" oferea unul dintre cel mai mare credite de pe piaţă, la momentul acela: 3.500 dolari. Cardul purta imaginea lui Elvis cântând la celebra lui chitară, Fender Stratocaster. Se spune că în momentul în care "The King a părăsit scena vieţii" avea datorii în valoare de... 3.500 dolari, exact creditul oferit!

Din Praga, Magdalena Hrozínková raportează, cu drag:

Președintele Cehiei, Petr Pavel, va participa la Adunarea Generală a ONU

Președintele Petr Pavel va călători în Statele Unite duminica viitoare. El va conduce delegația cehă la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și va susține, de asemenea, o prelegere la Universitatea Harvard, a anunțat luni Biroul Președintelui.

La New York, Petr Pavel se va întâlni cu înalți oficiali ai ONU și cu reprezentanți politici din mai multe țări. De asemenea, va participa la prezentarea donației oficiale a Republicii Cehe către ONU și la vernisajul expoziției UNICEF. Cu această ocazie, Republica Cehă donează ONU o operă din cristal creată de compania Lasvit, cu sediul în Nový Bor, Boemia de Nord.

Președintele ceh se va adresa Adunării Generale a Națiunilor Unite miercuri, 24 septembrie.

Pe 22 septembrie, Franța și alte țări se pregătesc să recunoască statul palestinian la New York. Republica Cehă nu are nicio intenție de a lua o astfel de decizie. Într-un interviu acordat agenției de știri ČTK în august anul trecut, Petr Pavel a declarat că Republica Cehă adoptă o poziție pragmatică, bazată nu doar pe lege, ci și pe aplicabilitatea acesteia.

O unitate de elicoptere pentru operațiuni speciale, formată din trei aeronave Mi-171Š, a sosit duminică în Polonia, unde urmează să contribuie la apărarea spațiului aerian polonez, a anunțat armata cehă. Potrivit ministrului Apărării, Jana Černochová (Spolu), până la 150 de militari cehi sunt așteptați să participe la misiune, care este programată să dureze până la trei luni. Se așteaptă ca aceasta să înceapă în următoarele zile.

Desfășurarea acțiunii vine în urma unei solicitări din partea Poloniei, după ce Varșovia a raportat miercurea trecută 19 încălcări ale spațiului său aerian de către drone rusești. Potrivit autorităților de la Praga, elicopterele cehe vor ajuta armata poloneză să protejeze țara împotriva dronelor care zboară la joasă altitudine.

O unitate de elicoptere operase deja anterior în Polonia: de exemplu, a participat la operațiunile de ajutorare în timpul inundațiilor care au afectat Polonia și Republica Cehă acum un an.

În calitate de operator al sistemului național de transport al energiei electrice, ČEPS intenționează să investească peste 80 de miliarde de coroane (aproximativ 3,3 miliarde de euro) în dezvoltarea rețelelor energetice în următorii zece ani.

Scopul este de a pregăti rețelele pentru creșterea consumului, dezvoltarea energiei regenerabile și a electromobilității, precum și abandonarea cărbunelui ca sursă de energie, au anunțat reprezentanții companiei luni, într-o conferință de presă la Praga.

Prin urmare, operatorul ČEPS dorește să se concentreze pe dublarea liniilor existente, construirea de substații și renovarea rețelelor vechi.

Reprezentanți politici și membri ai armatei cehe s-au adunat luni în cartierul Klárov din Praga pentru a aduce un omagiu soldaților cehoslovaci care au servit în Forțele Aeriene Regale Britanice (RAF) în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Potrivit comandantului Forțelor Aeriene ale Armatei Cehe, Petr Čepelka, angajamentul acestor aviatori continuă să inspire tânăra generație și demonstrează puterea cooperării internaționale.

„Astăzi, când Europa se confruntă din nou cu războiul și incertitudinea, povestea piloților RAF capătă o semnificație și mai profundă”, a declarat Petr Čepelka.

Ambasadorul britanic Matt Field și fiica unuia dintre cei mai faimoși piloți de vânătoare cehoslovaci ai RAF, František Fajtl, au participat și ei la slujba de pomenire, care a marcat cea de-a 85-a aniversare a Bătăliei Angliei, care a culminat pe 15 septembrie 1940.

Aproximativ 2.500 de piloți cehoslovaci au luptat în RAF în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dintre care între 1.200 și 1.300 au participat la operațiuni aeriene.

Expoziția Bijuteriilor Coroanei Boemei se va deschide publicului joia aceasta la Castelul Praga. Înainte de aceasta, ieri, luni, cei șapte deținători ai cheilor camerei în care se află comoara din Catedrala Sfântul Vitus (Președintele Republicii, Prim-ministrul, Arhiepiscopul de Praga, șefii ambelor camere ale Parlamentului, Provostul Capitolului Sfântul Vitus și Primarul Pragăi) s-au întâlnit pentru a scoate bijuteriile.

Gratuită și deschisă între orele 9:00 și 17:00, expoziția va fi deschisă marți și miercuri doar grupurilor școlare. Va fi deschisă publicului larg între 18 și 29 septembrie.

Organizată cu ocazia Zilei Sfântului Venceslau (sărbătorită pe 28 septembrie), expoziția din acest an prezintă istoria Bijuteriilor Coroanei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Organizatorii au ținut să menționeze că se iau măsuri extraordinare de pază și protecție, urmare furtului obiectelor de tezaur românești, în Olanda, pierdute pentru totdeauna.

Republica Cehă se retrage din tratatul privind interzicerea minelor antipersonal

Urmând exemplul a cinci țări europene care au luat deja o decizie, Republica Cehă s-ar putea retrage și din Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal și din Convenția privind munițiile cu fragmentație, la care este membră de mai mulți ani. Aceasta pe fondul unui posibil viitor război.

Catacombele din Praga

Deși mulți turiști care vin la Praga cunosc statueta Pruncului Iisus din Biserica Sfânta Maria Victorioasă, puțini - chiar și localnicii - știu despre cele mai mari catacombe ale orașului aflate sub această clădire. Pavel Pola, rectorul bisericii, vizitează doar ocazional aceste locuri, unde mulți călugări carmelitani și alți nobili și-au găsit locul de veci. El le-a arătat aceste catacombe scriitorului Dan Brown, de unde și locul desfășurării acțiunii ultimului roman, Praga.

Sunt multe taine între pământ şi cer, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dar întotdeauna mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 septembrie 2025

BERBEC Astăzi adopţi o atitudine cu impact redus asupra celor din jur. Ai o şansă de a-i arăta partenerului, familiei, buna credinţă, că nu renunţi uşor şi ca ai mijloacele de a merge înainte! Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa este aşa cum este şi nu este formată din savanţi! Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, poţi evita neplăcerile dacă te culci devreme!

TAUR Azi dai impresia unei persoane distrate, distante, preocupate, cu griji şi necazuri. Ai trecut printr-o perioada grea, care ţi-a pus la încercare sănătatea, e momentul să fii mai optimist! O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. De cand nu ai mai fost la film, să te plimbi Du-te în seara asta! În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit.

GEMENI Nu ştie nimeni la ce te gândeşti, de fapt. Dar atitudinea ta este benefică şi te poate ajuta să rezolvi unele probleme. Începutul şcolii, de ieri, e un reper de viaţă, continuă pe drumul tău! O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in lucruri de care, peste câteva zile nu o să ştii de ce le-ai cumpărat şi ce o să faci cu ele!

RAC E greu să renunţi la rutină, dar multe din lucrurile cu care te-ai obişnuit nu-ţi sunt favorabile! Trebuie sa iei atitudine şi să găseşti modalitatea ca să înlături ceea ce nu îţi convine! Si nu uita sfatul meu: carpe diem, trăieşte-ţi viaţa, distrează-te. Aspectele favorabile din propria zodie şi din casa banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Mare atenţie la legăturile amoroase – poţi fi trasă pe sfoară. Sfârşitul zilei te găseşte dacă nu mai bogat, cel puţin în murături şi zacuscă, atunci mai înţelept. Sigur, cu amintiri frumoase.

LEU O stare de bine te cuprinde. Dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe multe cu prietenii! Imaginezi muraturi delicioase şi zacuscă de ciuperci şi porneşti la fapte, dar căută marfă bună! Evită pesimismul gratuit şi văicărelile balcanice. Până la urmă vei constata partea comică a problemei. Trebuie să faci o triere a informaţiilor şi a persoanelor de unde provin aceste date. Deciziile tale greşite se bazează pe date false. Iar tu, nu-ţi doreşti să greşeşti!

FECIOARĂ Ţi se pare că poţi face faţă la orice! O conjunctură favorabilă amplifică încrederea în forţele proprii până la nivelul imprudenţei! Dacă este ziua ta, este explicabil... dacă nu, fii atent! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Acum, aici, imediat! Banii adevăraţi se fac în timp, iar averile solide în generaţii. Banii făcuţi uşor, se duc uşor. Asta este toată filozofia financiară...

BALANTA Astăzi ai tendinţa să arunci vina pe alţi, să îi faci responsabili de ceea ce se întâmplă cu tine. Este bine să analizezi cu atenţie situaţia, să vezi dacă a fost, sau nu, una obiectivă! Frustrarea te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine. Şi care momente plăcute se găsesc şi astăzi, numai că trebuie să le vezi. Vrei nu vrei, trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale, doar Venus este protectoarea ta!

SCORPION Ai şansa să accelezi din proprie initiativa şi să decidezi drumul care îţi convine. Azi fermitatea te slujeşte, îţi face bine, te-ai cam plictisit de lentoarea cu care se întamplă lucrurile! Domneşte un sentiment de satisfacţie suspect, aşa că vezi bine ce se întâmplă în spatele decorurilor. Dialogurile abundă astăzi ca într-o piesă de Caragiale. Trebuie, doar, să pui întrebările potrivite ca să obţii răspunsurile pe care le doreai. Pentru unii nativi din zodie este un bun prilej să faca mici reparaţii în căsuţa, sau măcar să redecorezi camera.

SAGETATOR Uneori te comporţi ca un copil mare şi răsfăţat! Ai ceva de ascuns, dar nu te pricepi deloc. Încerci să păstrezi un secret faţă de de cei din jurul tău, dar s-ar putea să fii dat de gol! Un adolescent permanent, sexos şi sentimental, astăzi treci printr-o criză de maturitate sentimentală. Acest lucru poate să-ţi dea un sentiment de neplăcere, de izolare, care nu te caracterizează. Nicio problemă, mâine este o altă zi!

CAPRICORN Ai o noua atitudine, corectă, faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de tine. Te hotărăşti să fii mai reţinut în a-ţi oferi serviciile şi banii unor persoane care nici nu mulţumesc! În domeniul sentimental nu-ţi face false probleme care îşi au originea, de fapt, în suspiciune şi lipsa de încredere. Trebuie să fii mai realist, să laşi bănuielile şi gelozia, care nu sunt nici plăcute nici productive. Ultima parte a zilei este extrem de interesantă, pentru că te apuci să faci modificări şi lucruri inutile. Apoi te miri ce te-a apucat!

VARSATOR O zi foarte densă, dar faci progrese, cu paşi de uriaş. Aşa ţi se pare şi este bine să crezi în succesele tale. Te simţi bine pregătit şi motivat. Perseverează în ceea ce ştii mai bine! Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Primesti şi daruiesti multă afecţiune. Te afli în postura idilică de a fi în foarte bune relaţii cu cei pe care îi iubeşti. Nu-ţi fie frică că momentul trece, această perioadă face să ai o dinamică buna a intensităţii pasionale dar şi a securităţii afective. Sanatatea este buna, banii – constant. Pe total o zi bună!

PESTI Realizezi că nu primeşti suficient ajutor şi îndrumare de la cei care sunt obligaţi să o facă. Dacă este o problemă medicală, schimbă medicul, nu te lăsa omorât cu zile! Rezolvă amiabil! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. O zi de realizări şi acumulări. O serie de evenimente şi mai ales nişte mici eşecuri trecute te vor obliga astăzi la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă.