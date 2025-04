International Mickey Rourke a părăsit emisiunea Celebrity Big Brother. Certurile dintre colegi i-au pus capac







Actorul Mickey Rourke a părăsit emisiunea „Celebrity Big Brother” deoarece, potrivit unei declarații a ITV, a folosit în repetate rânduri un limbaj inadecvat și a avut un comportament inacceptabil.

Cearta dintre actor și Chris Hughes

Rourke, în vârstă de 72 de ani, a avut, sâmbătă, un comportament și un limbaj percepute ca fiind amenințătoare și agresive față de colegul său, Chris Hughes, dar nu a existat nicio altercație fizică între cei doi, potrivit BBC.

Cu câteva zile înainte, câștigătorul premiului Bafta pentru filmul „The Wrestler” a primit un avertisment oficial din partea Big Brother pentru „limbaj și comportament inacceptabil” față de o altă colegă, JoJo Siwa. Aceasta l-a acuzat pe Rourke că este homofob, afirmând că actorul a spus că „va scoate lesbiana din ea foarte repede” și a făcut alte comentarii despre sexualitatea ei.

Chris Hughes, în vârstă de 32 de ani, cunoscut din reality-show-ul Insula Iubirii, a consolat-o pe Siwa în episodul de miercuri, după comentariile lui Rourke.

„Mickey Rourke a acceptat să părăsească „Celebrity Big Brother” în această seară, după o discuție cu Big Brother despre folosirea continuă a unui limbaj inadecvat și despre acțiunile sale inacceptabile”, a spus un purtător de cuvânt al emisiunii ITV.

Discuția dintre Rourke și Jojo Siwa

Actorul nominalizat la Oscar a intrat luni în reality show, alături de Siwa, o vedetă cunoscută pe rețelele de socializare, Hughes și alte 10 celebrități.

Conform unei transcrieri publicate de ITV înainte de episodul de miercuri seara, Rourke a întrebat-o pe Siwa dacă preferă băieții sau fetele. Ea a răspuns: „Fetele. Partenerul meu este non-binar”. În urma răspunsului, actorul a spus că dacă va sta mai mult de patru zile, nu va mai fi gay, iar aceasta a afirmat că situația nu se va schimba.

Limbajul folosit de actor, „ofensator şi inacceptabil”

În urma schimbului de replici dintre cei doi, actorul a fost chemat de Big Brother și i s-a spus că limbajul său a fost ofensator şi inacceptabil.

„Îmi cer scuze. Nu am intenţii dezonorante - eu doar vorbesc mai aşa. Nu am luat totul atât de în serios. Nu am avut nicio intenţie rea şi dacă am avut, îmi pare rău”, a spus acesta.