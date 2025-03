Monden Oscar 2025. Cele mai bune filme, cei mai buni actori. Lista completă a câștigătorilor







Premiile Oscar 2025. Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate duminică seară la gala Oscar 2025.

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an în baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).

A fost cea de-a 97-a gală de decernare a premiilor

Cea de-a 97-a gală de decernare a premiilor s-a desfășurat la Dolby Theatre din Los Angeles. Gazda evenimentului a fost prezentatorul de televiziune Conan O'Brien. Gala a fost transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC și pe platforma de streaming Hulu. Evenimentul a fost difuzat în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume.

Cine a fost gazda ceremoniei

Gazda ceremoniei a fost, în premieră, comedianul și prezentatorul TV Conan O'Brien. Regizorul spectacolului este britanicul Hamish Hamilton. Nominalizările au fost anunțate la 23 ianuarie, la Teatrul Samuel Goldwyn din Beverly Hills, de către actrița Rachel Sennott și actorul Bowen Yang.

Lista completă a premiilor Oscar 2025

Cel mai bun film: 'Anora'

Cea mai bună regie: Sean Baker ('Anora')

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody ('The Brutalist')