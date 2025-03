Monden Premiile Oscar 2025. Lungmetrajul Anora, cel mai bun film







Lungmetrajul "Anora" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film la cea de-a 97-a gală de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americană (AMPAS), duminică seară, la Los Angeles.

La categoria "cel mai bun film" au fost nominalizate producţiile cinematografice "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "Emilia Perez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance", "Wicked".

Pelicula învingătoare câştigase deja alte două trofee foarte importante decernate în această gală, după ce s-a impus şi la categoriile "cea mai bună regie" (Sean Baker) şi "cea mai bună actriţă în rol principal" (Mickey Madison).

Premiile Oscar 2025

Acest lungmetraj, care este o tragicomedie, spune povestea unei dansatoare de striptease din New York care se îndrăgosteşte de fiul unui oligarh rus înainte de a înfrunta dispreţul de clasă al familiei extrem de bogate a soţului ei. "Anora", câştigătorul trofeului Palme d'Or la Festivalul de la Cannes de anul trecut, este un film independent, care a fost realizat cu un buget de doar 6 milioane de dolari.

În 2024, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj a fost câştigat de filmul "Oppenheimer", regizat de cineastul Christopher Nolan.

Cea de-a 97-a gală de decernare a premiilor Oscar s-a desfăşurat la Dolby Theatre din Los Angeles. Gazda evenimentului a fost prezentatorul de televiziune Conan O'Brien.