Monden Ziua Premiilor Oscar. Filmele și actorii cu cele mai mari șanse







Premiile Oscar, cele mai înalte distincţii din industria cinematografică americană, se decernează duminică, cu luptă mare între pelicule precum „Anora”, „The Brutalist”, „Conclave” şi alte câteva.

Filmul favorit la Oscar

Muzicalul în limba spaniolă Emilia Pérez este în frunte cu 13 nominalizări, dar recent și-a văzut șansele de premii afectate după ce au reapărut tweet-urile istorice ofensatoare ale vedetei sale.

Wicked, The Brutalist, Conclave și Anora se numără, de asemenea, printre primii concurenți, cursa pentru cea mai bună imagine fiind prea strânsă pentru a se face pronosticuri.

Comediantul american Conan O'Brien prezintă premiile de la Los Angeles, spectacolul începând de la 00:00 (GMT).

Emilia Pérez, o premieră pentru Gala Oscar

Emilia Pérez, despre un baron mexican al drogurilor care își schimbă sexul, are 13 nominalizări în total – inclusiv cel mai bun film, cea mai bună actriță (Karla Sofía Gascón) și cea mai bună actriță în rol secundar (Zoe Saldaña).

Este cel mai nominalizat film în altă limbă decât engleza din toate timpurile. Este de fapt o producție franceză, plasată în mare parte în Mexic, cu limba principală vorbită spaniola.

Nominalizarea Karlei Sofía Gascón a făcut-o prima persoană trans care a fost nominalizată la categoria actorie (deși Elliot Page a fost nominalizat pentru Juno în 2008).

Cu toate acestea, filmul – care a provocat deja controverse în Mexic – a fost cuprins de controverse în urma unei dispute pe rețelele de socializare în care era implicat Gascón.

Ce șanse are Emilia Pérez

Emilia Pérez rămâne puternică în câteva categorii, dar este puțin probabil să convingă tot consiliul de conducere așa cum a făcut Oppenheimer – care a avut și 13 nominalizări – anul trecut.

Imediat după, cu 10 nominalizări, este o epopee de trei ore și jumătate, The Brutalist, cu Adrien Brody în rol principal.

Wicked are, de asemenea, 10 nominalizări, inclusiv pentru actrița britanică Cynthia Erivo și co-starul ei Ariana Grande, în timp ce Demi Moore are prima nominalizare la Oscar din cariera ei pentru rolul din The Substance.

Între timp, drama despre alegerea Papei, Conclave, are opt nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun actor, pentru starul său britanic Ralph Fiennes.

Toate filmele de mai sus sunt în cursă pentru râvnitul premiu pentru cea mai bună imagine. Și li se alătură Anora, despre o stripteuză din New York care se îndrăgostește de fiul unui rus bogat.

Filmul, care are șase nominalizări, a intrat în cursă după o serie de victorii precursoare la Critics Choice Awards, precum și la două ceremonii majore ale breslei - Directors Guild of America și Producers Guild of America Awards.

Premiile Oscar pentru interpretare, la fel de disputate

Dar nu există un consens cu privire la ceea ce va câștiga în cele din urmă premiul principal. Și mai sunt și A Complete Unknown, Dune: Part Two, I'm Still Here și Nickel Boys.

Este un sezon de premii imprevizibil și ar putea apărea încă o mulțime de surprize.

La categoria cea mai bună actriță, Moore, în vârstă de 62 de ani, este nominalizată pentru rolul unei vedete care se estompează, care își schimbă corpul cu o versiune mai tânără și mai frumoasă a ei în The Substance.

O cursă strânsă

Cel mai bun actor poate fi, de asemenea, în aer. Adrien Brody este favoritul, cu The Brutalist – dar Timothée Chalamet este cea mai dură competiție a lui, datorită interpretării sale apreciate a lui Bob Dylan în A Complete Unknown.

Dacă ar câștiga, Chalamet nu numai că ar opri succesul lui Brody, ci i-ar lua recordul lui Brody ca cel mai tânăr câștigător al premiului de cel mai bun actor.

La categoria cel mai bun actor în rol secundar, Kieran Culkin este lider pentru A Real Pain, în timp ce Zoe Saldaña este aproape sigură că va câștiga titlul de cea mai bună actriță în rol secundar pentru Emilia Pérez, după ce a luat trofeul la o serie de evenimente premergătoare, inclusiv Bafta, Premiile SAG și Globurile de Aur.