Monden Premiile Oscar. "Oppenheimer" a luat tot, "Barbie" aproape nimic! Lista completă







Premiile Oscar din 2024 au oferit o surpriză. Marele câștigător a fost un film făcut după rețeta veche: studiou mare, buget consistent, poveste solidă.

Premiile Oscar. "Oppenheimer" a dominat exclusiv competiția la cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film de duminică, câștigând șapte premii Oscar. Inclusiv cel pentru cel mai bun film, și consolidând în sfârșit poziția lui Christopher Nolan ca cel mai important regizor al generației sale. Nolan a primit titlul de cel mai bun regizor de cinci ori în trecut, în vârstă de 53 de ani. Acum poate pleca în vacanță.

În plus, "Oppenheimer" a fost distins cu premii Oscar pentru actor (Cillian Murphy), actor în rol secundar (Robert Downey Jr.). Dar și montaj de film (Jennifer Lame), cinematografie (Hoyte van Hoytema) și coloană sonoră (Ludwig Göransson).

Nolan a declarat în discursul său de acceptare a statuetei pentru regie că filmele au doar puțin peste 100 de ani. "Imaginați-vă să fiți la o expoziție de pictură sau teatru de o sută de ani. De aici înainte, această călătorie extraordinară ne va duce în niciun fel. Cu toate acestea, este important pentru mine să știți că credeți că sunt o componentă importantă a acesteia", a spus el.

Prin oferirea a 7 onoruri pentru „Oppenheimer”, Hollywood a recompensat filmul pentru stilul său artistic. Pentru performanța sa în cinematografe care a depășit orice așteptări. Într-o perioadă în care filmele cu supereroi au eclipsat filmele clasice la box office. „Oppenheimer”, o dramă care a câștigat aproape 1 miliard de dolari în vânzări de bilete, a dat speranțe elitelor cinematografice că cinema-ul tradițional nu a fost complet pierdut. O măsură a echilibrului între artă și business.

Premiile Oscar, cea mai bună actriță

Pentru „Poor Things”, o adaptare a poveștii Frankenstein produsă de Searchlight Pictures, Emma Stone a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță. De pe scenă, Stone a spus: „Lily, împărtășesc acest premiu cu tine,. Făcând semn către Lily Gladstone, actrița din „Killers of the Flower Moon”, care fusese considerată o puternică candidată la câștigarea premiului înainte de ceremonie. În rândul actrițelor native americane, Gladstone a fost prima care a primit o nominalizare la Oscar. Stone a câștigat în 2017 cu „La La Land” în această categorie.

"Poor Things" a câștigat un cvartet de Oscaruri în total. Câștigând de asemenea pentru costume, design de producție, machiaj și coafură și pentru design de producție.

Barbie, doar un premiu

"Barbie" a fost un mare candidat la Oscar, dar a câștigat doar una din cele opt nominalizări. Billie Eilish și Finneas O'Connell au câștigat trofeul pentru cea mai bună melodie pentru „What Was I Made For?" (Eilish este acum cea mai tânără persoană care a câștigat două premii Oscar în 2022, cu „No Time to Die"), dar „Barbie” a oferit unul dintre cele mai vibrante momente live

Downey a completat un arc remarcabil al carierei sale, pornind de la un tânăr actor care fură scena în anii '80, o dependență de droguri în anii '90, o revenire ca supererou în anii 2000 și 2010 și gloria Premiului Academiei pentru interpretarea sa în „Oppenheimer”. Într-un scurt discurs de acceptare, Downey a glumit: „Aș dori să mulțumesc copilăriei mele teribile și Academiei, în această ordine”. Acesta a abordat și subiectul stilului său.

Filme dedicate dezumanizării

Premiile Oscar. Pentru rolul ei de mamă îndoliate și bucătăreasă într-un internat din „The Holdovers”, Da'Vine Joy Randolph a primit premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Randolph a spus: „Pentru mult timp, am dorit întotdeauna să fiu diferită, și acum îmi dau seama că trebuie doar să fiu eu însămi”.

„The Zone of Interest” a câștigat Oscarurile pentru cel mai bun sunet și cel mai bun film internațional. Pentru o poveste despre un cuplu nazist care se bucură de fericire în timp ce locuiește lângă lagărul de concentrare Auschwitz. Regizorul filmului, Jonathan Glazer, a făcut referire la „victimele deumanizării” atât în Israel, cât și în Gaza, în discursul său.

"20 Days in Mariupol", povestirea lui Mstyslav Chernov despre atrocitățile comise în primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar.

El a spus: „Aș fi dorit să nu fi făcut niciodată acest film. Pentru ca Rusia să nu fi atacat niciodată Ucraina, aș fi dorit să pot schimba acest lucru”.

Cel mai bun scenariu. Premiile Oscar

Premiile Oscar. „Anatomy of a Fall”, un thriller juridic despre o femeie acuzată de crimă, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original de Justine Triet și Arthur Harari. Cord Jefferson a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru „American Fiction”. O satiră despre un scriitor care scrie un roman care se bazează pe stereotipuri rasiale.

Pentru al doilea an consecutiv, gazda ceremoniei, Jimmy Kimmel, a evitat discursul politic în monologul său. A preferat să glumească despre filmele care au fost nominalizate. Cel mai apropiat de controversă a fost o glumă când nominalizarea la regie a omis-o pe realizatoarea filmului „Barbie”, Greta Gerwig. Pe când camera o fixa pe o Gerwig zâmbitoare, Kimmel a declarat: „Știu că aplaudați, dar voi sunteți cei care nu ați votat pentru ea”. A glumit și despre o postare pe rețelele sociale a fostului președinte Donald J. Trump. Care a criticat modul în care Kimmel a prezentat ceremonia la sfârșitul emisiunii., scrie Hollywood Reporter.