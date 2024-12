EVZ Special Marin Ceaușescu - o moarte ignorată la final de decembrie 1989. Cum a dispărut fratele dictatorului







Marin Ceaușescu - o moarte ignorată la final de decembrie 1989. Mihaela, una din cele două fiice ale celui mai vârstnic dintre frații Ceaușescu, profesor universitar, consideră și astăzi că tatăl său nu s-a sinucis.

Despre Marin Ceaușescu, am citit începând din 1990, deîndată ce au apărut și primele informații. Am văzut toate interviurile cu fiica sa, Mihaela Ceaușescu. Am citit și cartea pe care a scris-o. Nicolae Ceaușescu mai avea o soră și un frate mai mari decât el. Niculina era sora care-l adusese pe adolescentul Ceaușescu la București. Marin era cu aproape doi ani mai mare decât Ceaușescu.

Marin Ceaușescu - un profesionist al afacerilor economice internaționale

Despre Marin Ceaușescu se știe că a fost mai aplecat spre studiu decât alți frați ai săi. Așa se face că s-a numărat printre absolvenții Academiei de Științe Economice. Evident, după ascensiunea lui Nicolae, fratele lui mai mic, Marin Ceaușescu s-a orientat spre afacerile internaționale. Nicolae a început ascensiunea din 1965, până la 9 decembrie 1967, când pe lângă șefia Partidului Comunist Român a preluat și funcția de Președinte al Consiliului de Stat. Adică de șef al statului, conform Constituției din 1965.

Marin Ceaușescu a fost numit prima dată la Praga, în calitate de Șef al Agenției Ecomomice a României. Va sta acolo suficient, pentru că în 1974, când Ceaușescu devine Președintele RSR, Marin va ajunge la Viena pe aceeași poziție. Evident, agențiile economice ale oricărui stat din lumea asta sunt acoperiri ale spionajului extern al statului care le-a înființat. Deci era clar că Marin Ceaușescu avea misiuni speciale.

Marin Ceaușescu și „clubul spionilor” de la Viena

Viena, fosta capitală a Habsburgilor, a fost mereu un centru de spionaj mondial. Mai ales, după Al Doilea Război Mondial când Stalin deși avea trupe acolo, a ales să o lase Vestului, preferând Praga, care era mult mai la vest decât Viena. Dar, așa este istoria Războiului Rece, Viena, mai la Est era în „Vest” iar Praga, mult mai la Vest, era în „Est”.

Așa se face că Nicolae Ceaușescu voia la Praga și la Viena oameni de încredere. Și cum să nu aibă încredere tocmai în fratele lui mai mare? Fondurile din operațiuni speciale, operațiunile speciale (ca și Berlinul de Vest, Viena era arena confruntării spionajului americano-sovietic).Așadar, România era racordată la marile fluxuri de informații care se derulau prin Viena.

Avocata Suzanne Wolfe Martin contestă teza sinuciderii

Suzane Wolfe Martin, avocat americano-elvețian a lucrat alături de alți specialiști ca să caute conturile despre care se spunea că erau ale lui Ceaușescu în bănci străine. Acestea erau conturi de fapt pentru operațiuni speciale. Marin Ceaușescu a fost găsit spânzurat în subsolul clădirii Agenției Economice a României din Viena la 28 decembrie 1989. A fost descoperit de către Radu Dochioiu (Rudy Rusch).

Suzane Wolfe Martin a demonstrat criminalistic din dovezile pe care le-a obținut că Marin Ceaușescu nu s-a sinucis și că autoritățile de la Viena au mușamalizat cazul. Pe scurt, ea afirma că în imagini, nodul frânghiei din jurul gâtului era în spate și nu în față, așa cum ar fi trebuit să fie la un spânzurat cu gâtul fracturat cum s-a scris în raportul oficial. Trupul neînsuflețit era la doar 0,3 m de sol, deci ca să cadă în gol și lațul să fractureze gâtul, trebuia ca să aibă loc o cădere de la o distanță egală cu înălțimea spânzuratului.

Mobilul eliminării fratelui lui Ceaușescu - fiica sa a făcut dezvăluiri în lucrările sale

Mihaela Ceaușescu a precizat că tatăl ei, Marin Ceaușescu a trăit o dramă personală în octombrie-noiembrie 1989. Practic, el venise de la Viena, pentru ultima dată în București. Ceruse să intre la fratele său și să îi dezvăluie faptul că ar fi putut fi eliminat de la putere cu violență. Venise să îi spună că dacă se retrăgea la apropiatul Congres XIV, el și familia sa ar fi putut fi în siguranță.

Nici Ilie Ceaușescu nu l-a putut convinge pe Ceaușescu să-și primească fratele de la Viena. Mihaela Ceaușescu spunea că din motive care țineau de viața de familie, ea și tatăl ei nu mai vorbeau decât la telefon din 1983. Mama ei, soția lui Marin era în țară în 1989. Marin ar fi dorit să se retragă din fruntea Agenției la finalul anului 1989. Din păcate, Ceaușescu nu a ținut cont de avertisment. Și din păcate, Marin Ceaușescu a venit acasă în sicriu. Așadar, cei care l-ar fi eliminat și-ar fi dorit acces la conturile secrete.

Alte dezvăluiri: izolarea diplomatului prin acțiunile propriei echipe

Mihaela Ceaușescu a spus că abia pe 26 decembrie 1989, Marin Ceaușescu a avut acces la un televizor. A văzut execuția fratelui și cumnatei sale. Tatăl ei ar fi scris o scrisoare-jurnal pe care a publictat-o în aspectele ei reprezentative pentru istorie în cartea sa. Din scrisoare reiesec că Marin Ceaușescu știa că soția sa ar fi fost ucisă că fiicele sale ar fi fost închise pe viață.

Așadar, din echipa de la Viena ar fi venit acele intoxicări menite să creeze cadrul unei depresii severe ca să ducă la sinucidere. Totuși, susține că tatăl ei fusese un om cu un psihic foarte puternic, nu se lăsa dezarmat chiar și în fața unor situații dure. Evident, subiectiv, dar o fiică își cunoaște tatăl, deci trebuie ținut cont de ce spune!

S-au împlinit 35 de ani de la moartea la 28 decmebrie 1989 a lui Marin Ceaușescu. Era un om incomod, evident, pentru noua oligarhie de la București prin ceea ce știa. Contestarea sinuciderii n-a venit subiectiv de la familie cum se afirmă, este contestată de experți precum avocata Suzane Wolfe Martin