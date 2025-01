Sport Simona Halep a făcut spectacol de Revelion. Sportiva a lăsat deoparte toate necazurile și s-a dezlănțuit







Simona Halepa a petrecut Revelionul la hotelul din Poiana Brașov care îi poartă numele și s-a distrat pe cinste. Sportiva a și cântat alături de Loredana Groza. Jucătoarea de tenis le-a arătat fanilor și câteva poze cu ea și cântăreața.

Simona Halep a cântat cu Loredana Groza

Halep a purtat două costumații, mai întâi un top cu pantaloni, iar apoi o rochie neagră.În show-ul susținut la hotelul dublei campioane de Grand Slam, Loredana Groza a cântat melodiile ”Cine iubește și lasă” și ”Un trandafir crește la firida mea”, la ultimul cântec fiind acompaniată de Halep.

”Loredana Groza. The Best. Mulțumesc din suflet. O adevărată surpriză. Te admir și te respect infinit”, a scris Halep în mediul online. Într-un story pe Facebook, Loredana a postat un filmuleț în care apare cântând alături de sportivă, cu mesajul: ”Simona Halep, te iubesc”.

Și Horațiu Moldovan a fost prezent

La petrecerea de Revelion de la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov s-a distrat și portarul Horațiu Moldovan, alături de iubita sa Aza Gabriela. Partenera internaționalului român a dansat pe muzica Loredanei Groza și a avut doar cuvinte de laudă la adresa ei.

Pe plan profesional, Halep nu stă prea bine. Sportiva a fost nevoită să se retragă de la Auckland și Australian Open. Jucătoarea primise wild card-uri, dar a anunțat că nu mai poarte participa din cauza unor probleme de sănătate.

Simona Halep s-a retras de la Australian Open

”Salutare, prieteni! Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să fac un mic anunț. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate am simțit din nou dureri și genunchi, și la umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului.

Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată. Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a anunțat Halep.