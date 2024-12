Politica Criza energetică în stânga Nistrului. Maia Sandu: Tiraspolul refuză ca autoritățile de la Chișinău să ofere ajutoare umanitare cetățenilor







Republica Moldova. Regimul de la Tiraspol refuză ca autoritățile de la Chișinău să ofere ajutoare umanitare cetățenilor din stânga Nistrului, în contextul crizei energetice provocate de Gazprom. Declarația a fost făcută luni de președinta Maia Sandu. Concernul rus a anunțat sâmbătă că sistează livrările de gaze în raioanele de est ale țării, începând cu 1 ianuarie 2025.

Achiziții de gaze naturale pentru malul drept al Nistrului

Șefa statului a subliniat că Federația Rusă își dorește încă o dată să destabilizeze situația în Republica Moldova și să creeze probleme.

„Pentru malul drept avem asigurată furnizarea de gaze naturale. Achizițiile s-au făcut pentru tot sezonul de încălzire. De asemenea, Guvernul întreprinde toate măsurile pentru ca să asigure furnizarea neîntreruptă a energiei electrice”, a afirmat Maia Sandu.

„Pentru malul stâng, lucrurile sunt mai complicate. Guvernul, împreună cu partenerii de dezvoltare, au venit cu propuneri concrete de acordare a ajutorului umanitar. Aici mă refer la alimente, medicamente, combustibil, generatoare, transportarea bolnavilor de pe malul stâng la spitalele de pe malul drept, dacă este nevoie. Am înțeles că regimul de la Tiraspol a refuzat aceste ajutoare. Deci, vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Autoritățile fac totul ca să ușureze situația”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, președinta a menționat că cetățenii din stânga Nistrului întâmpină dificultăți la achitarea prețului real al resurselor energetice, inclusiv din cauza salariilor mici.

„Federația Rusă a provocat conflictul de pe Nistru și Kremlinul a menținut această situație, a susținut regimul timp de trei decenii și astăzi avem o situație concretă în care cetățenii noștri de pe malul stâng au venituri mai mici. Salariul mediu în regiunea transnistreană este cu 60 de procente mai mic decât salariul mediu pe malul drept. E clar că oamenii de acolo au dificultăți mai mari să achite prețul real la resursele energetice și nu doar”, a afirmat Maia Sandu.

Mai multe instituții din stânga Nistrului, lăsate fără agent termic

Compania Tiraspoltransgaz a deconectat sâmbătă de la rețeaua de gaze naturale 12 instituții publice din localitățile amplasate în Zona de Securitate, controlate de autoritățile constituționale - raionul Dubăsari, municipiul Bender și din proximitatea acestuia.

Printre acestea se numără patru instituții de învățământ, o instituție medicală și două instituții culturale. De asemenea, agentul termic a fost sistat pentru mai multe sedii publice din orașul Bender, inclusiv pentru subdiviziunile teritoriale de poliție și de procuratură.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, Centrul de Sănătate Varnița își continuă activitatea. Astfel, autoritățile constituționale întreprind toate măsurile pentru menținerea funcționalității instituției medicale și conectarea instituției medico-sanitare la resurse energetice alternative.

„În aceste condiții, administrația centrului va ajusta programul de lucru a acestuia. La fel, se va optimiza spațiile de lucru pentru a oferi serviciile medicale tuturor beneficiarilor săi. Astfel, în continuare vor fi asigurate serviciile medicale prestate de către șase medici, 12 asistente medicale și personal auxiliar. Serviciile medicale sunt oferite pentru cei 15 423 de beneficiari. Dintre aceștia, 10 500 sunt domiciliați în Bender, Tiraspol, Sucleia, Slobozia și alte localități din regiunea transnistreană”, a precizat Biroul politici de reintegrare.

Guvernul caută soluții privind activitatea școlilor cu predare în limba română din regiune

De asemenea, Guvernul este în căutarea soluțiilor pentru situația școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, activitatea cărora ar putea fi afectată de evoluțiile din domeniul energetic.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a specificat că urmează să se decidă dacă vacanța va fi prelungită cu una sau mai multe săptămâni sau elevii vor învăța în regim online.

„Am avut discuții de câteva ori deja cu directorii celor 18 instituții de învățământ afectate de această situație. Din ultima conversație pe care am avut-o, preferă totuși opțiunea de a trece la învățământ online. Am identificat și necesitățile pe care le au acestea. Sunt anumite nevoi legate de calculatoare sau acces la internet. În perioada următoare, vom explora cum putem cât mai curând să acoperim aceste necesități cu resurse din bugetul de stat. La fel, am putea beneficia de suportul partenerilor externi”, a spus Dan Perciun.

Deconectările au loc după ce concernul rus Gazprom a notificat sâmbătă SA Moldovagaz, că nu va mai livra gaze naturale începând cu 1 ianuarie 2025.