Monden Brigitte Pastramă şi Ilie Năstase, împreună de Revelion. Reacția a fost pe măsură







Brigitte Pastramă şi fostul tenismen Ilie Năstase au fost căsătoriţi timp de 5 ani. În 2018, cei doi au divorțat, iar Brigitte și-a refăcut viața lângă Florin Pastramă. Anul acesta, bruneta și fostul soț au petrecut Revelionul la Poiana Brașov, spre uimirea multora.

Brigitte Pastramă, aproape de Ilie Năstase de Revelion

Brigitte a spus că nu a dat ochii cu Ilie Năstase pentru că ea și actualul soț, Florin Pastramă au fost cazați la hotelul Alpin, iar fostul tenismen și partenera lui la Împăratul romanilor. Ea a subliniat că nu mai are nicio treabă cu familia Năstase.

Ar fi o confuzie

„Eu am fost în altă parte, nu la Împăratul Romanilor. Așa cum Bucureștiul e mare, și amândoi stăm în București, la fel este și Poiana Brașov. Sunt multe locații de Revelion și acolo. Nu înțeleg ce treabă mai am eu în familia Năstase.Nu are cum să facă Ilie unde am ales să fac eu. Eu am ales un alt hotel, fac cu familia, la Alpin (n.red. Hotel Alpin Resort). Mi-am luat bilet de Revelion din vară. E o confuzie! Mergem cu fratele lui Florin și soția”, a explicat Brigitte Pastramă pentru FANATIK.

Brigitte Pastramă nu s-a uitat la bani

Fosta soție a lui Ilie Năstase și Florin Pastramă au scos din buzunar peste 3.000 de euro pentru un sejur de o săptămână care a inclus cazare şi masa de Revelion. În fiecare zi, bruneta și partenerul ei au mâncat la un restaurant diferit și s-au distrat la clubul de lux Nuba Chalet. Aceștia s-au relaxat la cel mai scump și frumos spa din Poiana Brașov.

„Am dat deocamdată 3.000 de euro pe sejur. L-am luat printr-o agenție din Anglia, eu fiind în Dubai. Avem inclus o săptămână de cazare în Poiană și masa de Revelion.Se poate vedea din postările mele că am alte pasiuni față de Ilie. Eu și Florin schiem, am urcat la cota 2000. În fiecare zi am fost la alt restaurant: Șura, Vânătorul, Coliba Haiducilor. Ne distăm în locația noastră preferată, Nuba Chalet. Petrecem seara la cel mai frumos spa, la Ana Hotels Sport, unde și stăm, în fiecare an când venim la munte”, a mai spus Brigitte pentru sursa citată.