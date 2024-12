Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 30 decembrie 2024. 2025, Anul Șarpelui Verde de Lemn, în lume și în România







30 decembrie

Pe 30 decembrie s-au născut împăratul Titus, Rudyard Kipling, Ben Johnson, Ion Gorun, Maria Alexandru. Nimic în calendar, doar Sfinţii de serviciu Leon, Anisia şi Teodora din Cezareea şi iar nimic în "Kalendar"!

Mulţumesc mult, mulţumesc din inimă, tuturor celor care mi-au urat cele bune cu ocazia Naşterii Domnului şi continuă să mă felicite pentru Anul Nou.

Dar, așa cum v-am promis iată 2025, Anul Șarpelui Verde de lemn, în lume și în România. Un fel de pamflet astrologic, mai râdeți puțin, mai vă enervați un pic, dar eu l-am scris spre starea de bine a domniilor voastre, prevenit înseamnă pregătit !

2025, Anul Șarpelui Verde de Lemn, în lume și în România

După calendarul chinezesc care ţine seama de fazele Lunii, de la 31 ianuarie 2025 începe anul Şarpelui Verde de Lemn. El durează pînă la 19 ianuarie 2026 şi face parte din al 78-lea ciclu de 60 de ani. Anul Şarpelui este un an al cataclismelor. Dacă reflectăm asupra anilor Şarpelui : 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1989, 2001, 2013 vom constata că sunt ani ai revoluţiilor, a crizelor financiare, războaielor şi evenimentelor malefice. Trădarea şi complotul sunt la ele acasă în anul Şarpelui. Totuşi, anul Şarpelui are şi multe aspecte bune. Anul 2025 promite o recoltă agricolă mondială record, mai ales dacă se continuă încălzirea atmosferei – care încălzire, este bine să precizăm, nu se datoreaza, în primul rând activității umane, fiind un fenomen ciclic terestru, este adevărat, destul de îngrijorător. Noi zone din nord vor deveni fertile.

Senzualitatea şi dragostea plutesc în aer în anul Şarpelui. Se fac mai multe cupluri, unii chiar se căsătoresc şi se nasc mai mulţi bebeluşi norocoşi decît în mod obişnuit, cu condiţia existenţei căldurii şi a Soarelui. Studiile sunt avantajate, iar dacă v-aţi gândit să vă luaţi un an sabatic, atunci acela este 2025. Pentru cine nu ştie, anul sabatic se poate obtine în multe ţări civilizate, la fiecare şapte ani de activitate, fiind un an de reflecţie, de studiu, de schimbare a meseriei sau a profesiei, de schimbare a obiceiurilor şi a felului de viaţă, de călătorii şi de învăţătură.

Astrologia ezoterică, după cum arată documentele, consideră anul 2025 făcînd parte din ciclul de 36 de ani al Soarelui, dar guvernat de Marte. Marte şi Soarele vor imprima anului 2025 un caracter violent, ciudat, dinamic şi neliniştitor. Toate marile structuri, fie că este vorba de politică, economie, cultură sau artă vor fi dezavantajate. În schimb vor fi avantajate, în mod paradoxal, fiecare persoană particulară, în parte. Fiind în continuare un an al activităţii solare în creștere, 2025 va fi în general secetos, şi cu precipitaţiile distribuite ciudat şi inegal: inundaţii şi secetă în acelaşi timp.

Horoscopul regal mazdeian arată că anul 2025 este anul Laptelui; începe la echinocţiul de primăvară, Anul Nou pentru multe ţări din Asia. Anul Laptelui este un an tulbure, cu evenimente violente, cu mulţimi nemulţumite pe baricade, cu războaie şi revolte. Anul Laptelui este un an de acumulare, în care evenimentele violente pregătesc apariţia unui mare conducător, a unor idei şi concepţii noi despre religie şi filozofie.

Toate sistemele astrologice, profeţiile şi tradiţia iniţiatică conduc la aceiaşi concluzie : anul 2025 va fi un an ciudat, cu războaie, cu extreme şi violenţe, tulbure şi neliniştitor, cu vîrfuri şi coborîşuri.

Este încă un an al acumulărilor. Se schimbă lumea, ne apropiem de Marea Zodie a Vărsătorului şi influenţele milenare, umaniste şi pacifiste încep să-şi facă simţită prezenţa tot mai mult. Se mai închide un ciclu : generaţia flower power, care a evitat cel de al III-lea razboi mondial, contestatară, revoluţionară, creativă şi umanistă are vârsta pensionării și trebuie să predea ștafeta. Cui ?

Globalizarea, această pax romana extinsă la dimensiunile planetei, de aici organizaţiile şi structurile uriaşe, multinaţionale, experimentele cu războaiele low budget, adică limitarea şi apoi cauterizarea unui conflict, interesul enorm şi cheltuielile inimaginabile pentru comunicare, energie şi mijloace mass-media, ei bine toate acestea duc către un nou tip de societate. Pe de altă parte această politică va intra în conflict cu noua generaţie care doreşte altceva. Societatea civilă şi tinerii în special, se simt înşelaţi în aşteptările lor.

2025 va fi un an al revoltelor tinerilor şi al baricadelor societăţii civile împotriva unei societăţi care foloseşte globalizare ca o armă împotriva fiecăruia dintre oameni. Demonstraţii, greve, blocări de drumuri vor atinge apogeul în toamna anului 2025, odată cu un eveniment internaţional. În Occident ca şi în Orient politicienii au pierdut contactul cu lumea reală, cu adevărurile străzii şi cu problemele cotidiene ale omului de rînd. Contribuabilul obişnuit realizează în 2025 că plăteşte taxe şi impozite de valori foarte mari unor oameni care nu îi mai reprezintă interesele şi aspiraţiile. Reacţia va fi diferită. În funcţie de rasă şi tradiţiile locale.

Sigur, ca întotdeauna, există strategiile de relaţii publice şi cele cîteva mii de creiere care gîndesc pentru ceilalţi, dar pun pariu că în anul 2025 vor trebui foarte mulţi bani pentru păcălirea în continuare a popoarelor. Lipsa unor elite adevărate va ruina şi mai mult Estul Europei.

Anul 2025 nu va fi un an spectaculos, decît prin secetă, inundaţii, tornade, cutremure şi erupţii vulcanice, accidente şi naufragii. După cum am mai afirmat, un an ciudat şi sub aspectul fenomenelor meteo şi naturale. Oamenii de ştiinţă vor descoperi noi motive de îngrijorare, noi boli şi epidemii, noi ameninţări din Cosmos. Nici o descoperire deosebită în ştiinţă sau tehnologie, ca, de altfel în ultimii 30 de ani. 2025 este în continuare un an decadent sub semnul violenţei, Marte şi Saturn, malefic aspectate fac să apară noi temeri şi griji, adesea nejustificate, dar cu atât mai pronunţate. Depresiile nervoase, bolile psihice, sinuciderile vor atinge cote alarmante.

GLOBUL PĂMÎNTESC, 2025

Statele Unite ale Americii, în anul 2025, conduc lumea, ca Roma acum două mii de ani. Comparaţia este cu atît mai potrivită cu cît cele două superputeri s-au bazat amîndouă pe o tehnologie superioară, pe cetăţeni de diferite naţionalităţi, pe o formă de guvernare avansată şi pe o forţă armată foarte sofisticată formată din profesionişti. Preşedintele Trump se va dovedi omul providenţial, de care lumea avea nevoie, în cursul celor patru crize majore ale anului 2025. SUA va interveni chirurgical în Orientul Mijlociu şi în zona unor insule. Continuă avîntul economic, este adevărat cu o dinamică mai puţin spectaculoasă, dar mult mai de înţeles pentru americanul standard, a cărui putere de cumpărare, în sfîrşit, începe să crească.

China, în anul 2025, este în continuare împărţită între nevoia de tehnologii occidentale şi respingerea valorilor şi a modului de viaţă din apus. O oarecare apropiere față de Rusia și Iran. Noii îmbogăţiţi peste măsură vor intra în conflict deschis cu bătrînii activişti care îi acuză pe primii de egoism şi trădarea valorilor naţionale. Mai multe evenimente violente vor aduce China pe prima pagină a jurnalelor. China continuă cursa înarmărilor și amenință Taiwanul cu blocada.

Rusia, în anul 2025, va mai parcurge o etapă în redobîndirea rolului de superputere mondială. Păstrarea unui echilibru dinamic în zonele de război din sud şi intervenţiile diplomatice internaţionale vor demonstra că Rusia devine, cel puţin pentru o vreme, un partener politic important. După un armistițiu care va dura oarecare timp, mediat de Donald Trump, războiul cu Ucraina va izbucni și mai violent, urmare nerespectării condițiilor de către Ucraina. Violenţe şi răfuieli sîngeroase, chiar pe străzile Moscovei. Pe plan intern se contină segregarea populaţiei, clasa de mijloc fiind practic strivită între o mare masă de săraci şi cîteva procente de foarte bogaţi. De această conjunctură vor profita comuniştii care vor scoate de mai multe ori oamenii în stradă, semnalînd guvernanţilor în ce zone s-a ajuns la limita de suportabilitate. Scandaluri cu bani şi conturi politice. Continuă şi în 2025 seria neagră a accidentelor tehnologice.

Europa, departe de a fi mai unită, va trece prin mari crize politice şi economice, care, în mod obişnuit, ar fi condus la un război mondial. Pragmatismul celor doi preşedinţi, este vorba de Trump şi Putin, va reuşi să ţină lucrurile sub control şi să salveze pacea mondială. Zonele de conflict mocnit sau deschis din Europa, unele care sîngereză de sute de ani, vor deveni focare şi mai violente în anul 2025. Franţa şi Germania vor fi confruntate cu demonstraţii de stradă fără precedent, cu reacţia societăţii civile şi în primul rînd a studenţilor contestatari. Și a societății civile contra migranților. Continuă şi în anul 2025 accidentele tragice în transporturi, în mai toată Europa. Atentate sîngeroase organizate de musulmani, separatişti, mafie, rakeţi. Nordicii, în primul rând Suedia, cu balastul ei de musulmani, vor trece în a doua jumătate a anului 2025 printr-o criză economică produsă de scăderea bruscă a vînzărilor. Moneda europeană, Euro, va rezista faţă de dolar, aceasta şi cu complicitatea Bundesbank căreia nu i-ar conveni o întărire prea consistentă a dolarului.

Două case regale europene vor fi pe prima pagină a ziarelor în 2025. La fel apare şi Vaticanul, care va trece printr-un eveniment major.

Conflictul deschis în Orientul Apropiat, aplanat pentru moment prin intervenţia ONU, controlat de musulmani. Israelul nu va respecta rezoluția ONU și va încerca să ocupe părți din Siria și Liban. Iranul, după ce va anunța că, foarte curând, va deveni o putere atomică, va încerca din nou să reintre în circuitul diplomatic internaţional, ca lider regional al lumii islamice, dar nu va accepta condiţia să renunţe la sprijinirea miliţiilor şiite din Liban. Războiul ciudat dintre Israel și Iran. Evenimente violente şi sîngeroase în Indonezia şi Filipine, cu substrat religios şi politic.

Australia va trece printr-un moment de isterie cauzat de o nouă pandemie.

Africa rămîne în conul de umbră stabilit de cei puternici, dar se înmulțește, nu glumă. Sigur, în anul 2025 vor exista mai multe conflicte duse cu cîteva sute de Kalaşnikoave second hand, dar violenţele şi execuţiile sumare din Africa nu mai impresionează pe nimeni. Nigeria va avea o criză politică cauzată de controlul asupra producţiei de petrol.

Japonia va trece printr-un scandal politic cauzat de relaţiile cabinetului nipon cu China. Arhipelagul va încerca o relansare economică de tip american, adică punînd accentul pe construcţii şi transporturi.

În general, anul 2025 nu avantajează în mod special ţările mari şi dezvoltate care îşi vor păstra bunăstarea şi dinamica economică pozitivă cu eforturi, unele chiar greu de imaginat. Mai curînd anul 2025 pare a avantaja ţările mici şi sărace, cele care nu vor fi implicate în conflicte deschise.

ROMÂNIA, 2025

Poate fi mai rău în România ? Sigur că se poate ! 2025 nu va fi, însă, un an foarte rău, dar o să-l facă politicienii…

Va fi un an obişnuit, cu care trebuie să ne obişnuim cu toţii de acum înainte. Vor fi convulsiuni sociale, declanşate de ”înghețarea” salariilor și pensiilor sau de nesiguranţa locului de muncă. O adevărată ”curbă de sacrificiu” de care sunt vinovați politicienii, dar o suportă poporul. Vor fi scandaluri politice şi economice, dezvăluiri şi retractări. Altfel, cetăţeanul de rând se va plictisi îngrozitor. În prezent sunt de zece ori mai multe motive de un pui de lovitură de stat, sau revoluție, depinde la ce televiziune te uiți, decât în 89. Dar, lipsesc ”agenturili”!

După gafa monumentală a anulării alegerilor, un fel de lovitură de stat în care statul se împușcă singur în picior, România și-a pierdut statutul de slugă supusă, devenind slugă cu probleme. De aici depunctarea la credite și curba de sacrificiu. De ce nu fac economie la clasa politică? Că poporul a votat legal și rezultatul a fost omologat ca Parlamentul să aibă o singură cameră cu 400 de membri! Vânare de vânt…

Să fiu bine înțeles oricine ar ajunge la Cotroceni, repet, oricine, nu poate schimba nimic, nici slugăreala la UE nici ocuparea de către bazele NATO și posibil teatru de război. Doar să dea din gură pe subiecte diverse, pentru că repet, nu poate schimba nimic, România este bine legată în chingile diferitelor tratate semnate, în primul rând cel de la Lisabona, care anulează mare parte din suveranitatea țării! Anularea alegerilor de la sfârșitul anului 2024 a fost o răfuială între diferite grupuri de interes, nicidecum ”salvarea țării”.

Alegerile prezidențiale se vor repeta în anul 2025, între echinocțiul de primăvară și Sf. Paști. Președinte va fi un semn de foc, sau de pământ. Așa se poate ajunge la oarecare armonizare necesară, deoarece până în prezent, în România republicană, socialistă sau capitalistă, republică să fie, am avut patru președinți semne de apă și doi, semne de aer.

Parlamentul poate că nu este the best money can buy, dar va dovedi ceva pragmatism, bun-simţ şi oarecare chef de muncă – adică calităţi esenţiale pentru cei care ar trebui să stabilească regulile jocului. Guvernul multicolor va avea o misiune extrem de grea, titanică s-ar putea spune. Nu este vorba de investitorii străini, de băncile mondiale, de reformă sau de tranziţie. Sau de datoria de 283 de miliarde de Euro, să ne amintim că în ’89 NU mai aveam datorii. Este vorba de propriul popor: de recîştigarea încrederii populaţiei şi de găsirea unei motivaţii pentru a-l face pe omul de rînd să muncescă eficient. Dacă politicienii va face greşeala istorică să considere ”stupid people”, o maşină de vot uşor de condiţionat cu cîțiva algoritmi pe Tik-Tok, va avea foarte repede o reacţie a propriilor votanţi. Destul de violentă, nu o să le placă.

Este necesară revizuirea Constituţiei. Cea de a patra Republică poate să fie o republică prezidenţială, dar nu trebuie să se piardă din vedere şi garantarea proprietăţii de către stat. Poate că aşa se vor crea condiţiile stăvilirii valurilor de criminalitate, tîlhărie şi hoţie care au acoperit definitiv omul cinstit şi îl face să dorească să emigreze în vest. Nu este vorba de marea privatizare, de flote, sau de câte un tip deştept care a dat o lovitură de bursă – lucrul acesta nu interesează pe nimeni, sunt, până la urmă, jocuri politice. Este vorba de hoţii de buzunare din transportul în comun, de hoţii care sparg case şi fură maşini, de violatori, de tîlharii de drumul mare. Aceasta este adevărata problemă a poliţiei şi a justiţiei. În anul 2025, anul individualismului, pe omul obişnuit nu îl interesează combinatul X, ci numai proprietate sa şi propriul buzunar. Din fericire românii nu sunt criminali, ci mai mult găinari, România este considerată de Interpol drept una dintre țările cele mai sigure din Europa.

Pentru România financiar-bancară va fi un an foarte greu – după cum am precizat, va fi unul dintre anii cei mai grei. Noi înţelegeri se vor stabili cu organizaţiile bancare internaţionale, dezavantajoase României, pentru că lovitura de stat ne-a declasat în clasamentele financiare. Bursa, debusolată în prima parte a anului, va înregistra creşteri odată cu întoarcerea din concediile de vară.

Agricultura va începe un proces de modernizare şi poate redeveni, în viitor, una din sursele principale ale venitului naţional.

Industria de stat şi particulară va căpăta o nouă dimensiune prin reinventarea producţiei de export. În anul 2025 se va atinge, poate, în sfârşit, un nivel de normalitate prin implicare Ministerului de Externe în activitatea de export. Va apărea şi în România tipul ambasadorului întreprinzător, care a înlocuit deja pe plan mondial de mai multă vreme ambasadorul activist politic.

În anul 2025 nu sunt semne de război, sau de revoluţie, în România. Dar va fi un an foarte greu, cel mai greu din mileniul trei, de pâna în prezent.

Violenţa anului se va manifesta la nivel individual, iar de această perioadă tulbure pot profita maeştrii spirituali care pot transcede violenţa în dinamică.

Cu toate că afirmam că va fi un an secetos, 2025 va avea mai multe precipitaţii decât 2024, mai ales în Transilvania şi nordul Moldovei, cu inundațiile de riguare.

În România, 2025 poate fi anul unui cutremur semnificativ, de tip vrâncean, în primăvară, sau toamnă, anotimpurile statistice preferate de cutremurele mari. Dar care se va propaga spre Basarabia – pagubele fiind foarte reduse. Cu toată magnitudinea relativ mare, cutremurul nu va face victime.

2025, un an foarte dificil, dar anul fiecăruia dintre noi, anul iubirii, al căsătoriilor, al bebeluşilor norocoşi şi al studiului şi culturii. La Mulţi Ani !