A murit actrița care i-a dat viață Fecioarei Maria în „Isus din Nazaret”, capodopera lui Franco Zeffirelli

Povestea unei vieți marcante, între artă și tragedie

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Oliviei Hussey Eisley, care a plecat liniștită acasă înconjurată de cei dragi pe 27 decembrie”, a scris familia actriței pe Instagram .

„Olivia a fost o persoană remarcabilă a cărei căldură, înțelepciune și bunătate pură au atins viețile tuturor celor care au cunoscut-o. Olivia a trăit o viață plină de pasiune, dragoste și dăruire pentru arte, spiritualitate și bunătate față de animale. Olivia lasă în urmă o familie iubitoare - copiii ei, Alex, Max și India; soțul ei care i-a fost alături timp de 35 de ani, David Glen Eisley și nepotul ei, Greyson - și o moștenire spirituală plină de dragoste care va rămâne pentru totdeauna în inimile cu un impact de durată asupra vieților noastre și a industriei. Vă mulțumim pentru gândurile și rugăciunile voastre în această perioadă dificilă și vă cerem intimitate în timp ce plângem pierderea unui suflet cu adevărat special”, a continuat familia în postarea sa pe Instagram, conform Entertainment Weekly.

Olivia Hussey Eisley: o carieră care a influențat generații

Născută Olivia Osuna în Buenos Aires în 1951, Hussey a fost primul copil al cântărețului de tango Andrés Osuna (alias Osvaldo Ribó) și al secretarei Joy Hussey. Actrița a crescut la Londra, unde a urmat Academia Italia Conti pentru a studia dramaturgia. Hussey a început să joace din adolescență, apărând pe scenă, la televizor într-un episod din Drama și în filmele englezești The Battle of the Villa Fiorita și Cup Fever la mijlocul anilor 1960.

A atras foarte repede atenția regizorului Franco Zeffirelli în timp ce juca în piesa „The Prime of Miss Jean Brodie” în West End, alături de Vanessa Redgrave. Renumitul regizor a distribuit-o în rolul Julietei, alături de Leonard Whiting, în filmul său adaptat după piesa lui William Shakespeare. Premiera din 1968 a fost un succes răsunător, iar performanța sa i-a adus un Glob de Aur pentru „Noua stea a anului”. Filmul a marcat începutul unei cariere cinematografice impresionante.

Moștenirea artistică lăsată de Olivia Hussey Eisley

În anii 1970, Hussey a continuat să se impună în lumea filmului prin jocul său în filme precum „All the Right Noises”, „The Summertime Killer”, și musicalul „Lost Horizon”, unde a colaborat din nou cu Michael York, colegul său din „Romeo și Julieta”.

În 1974, a jucat în horror-ul clasic „Black Christmas”, un pionier al genului slasher, considerat o piatră de temelie în cinematografia de groază. Filmul a fost refăcut în 2006 și din nou în 2019, cu Katie Cassidy și, respectiv, Imogen Poots jucând rolul principal.

Actrița a făcut echipă cu Zeffirelli pentru serialul său de patru episoade din 1977, Jesus of Nazareth , interpretând-o pe Mary, mama lui Isus (jucat de Robert Powell). În 1978, a apărut în adaptarea cinematografică a lui Agatha Christie, Death on the Nile, care a prezentat un generic impresionant care i-a inclus pe Peter Ustinov, Bette Davis, Mia Farrow, Angela Lansbury, Maggie Smith și David Niven.

În anii 1980, Hussey a apărut în filmele distopice SF Virus și Turkey Shoot și a jucat alături de Burt Lancaster în The Jeweller's Shop . Ea a apărut și în comedia Omul cu fața lui Bogart și în remake-ul TV Ivanhoe .

Hussey a jucat într-o serie de proiecte proeminente pe micul ecran în anii 1990, înfățișând-o pe Norma Bates, mama ucigașului emblematic al lui Anthony Perkins, Norman Bates, în continuarea pentru TV Psycho IV: The Beginning . De asemenea, a jucat roluri secundare în miniseria It din anii 1990 și Lonesome Dove: The Series și a jucat în episoade din Boy Meets World , Pinky and the Brain și Batman Beyond .

Luptele din culise și din viață

Deși cariera sa a fost strălucitoare, Hussey nu a fost ocolită de controverse. În 2022, ea și Leonard Whiting au intentat un proces împotriva Paramount Pictures, acuzând studioul de exploatare și hărțuire sexuală în legătură cu scenele nud din „Romeo și Julieta”. Amândoi aveau doar 15 și 16 ani la momentul filmării. Procesul a fost respins, iar în 2024 au intentat un nou proces, de această dată împotriva Criterion Collection, pentru redistribuirea filmului. Și acest proces a fost în cele din urmă respins.

În 2018, Hussey și-a publicat memoriile intitulate „The Girl on the Balcony: Olivia Hussey Finds Life After Romeo and Juliet”, în care a povestit cu sinceritate despre viața și cariera sa.

O pierdere de neînlocuit

Prietenul și fostul coleg de platou, Leonard Whiting, a transmis un mesaj emoționant: „Odihnește-te acum, frumoasa mea Julieta. Nicio nedreptate nu te mai poate răni, iar lumea își va aminti pentru totdeauna frumusețea și spiritul tău.”

Moartea Oliviei Hussey Eisley reprezintă o pierdere uriașă pentru lumea cinematografiei și pentru cei care au fost atinși de bunătatea și talentul său unic. Ea va rămâne veșnic în amintirea celor care i-au admirat munca și sufletul.