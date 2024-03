Monden Satul cel mai frumos din lume. Aici, Dumnezeu stă în vacanță







Un sătuc drăguț din Marea Britanie este numit constant cel mai frumos din lume

Satul cel mai frumos din lume. Sate uriașe care par desprinse dintr-un basm pot fi găsite în toată Marea Britanie. Un sat anume, însă, a fost numit cel mai fermecător din toată Europa și din lume. Pe lângă faptul că este și cel mai frumos din Anglia. În pitorescul Cotswolds din Gloucestershire se află micuțul sat Bibury. Care atrage anual o multitudine de turiști dornici să vadă peisajul său perfect. Ca și această locație din România.

Situat pe râul Coln, satul, cu o populație de mai puțin de 700 de locuitori, este renumit pentru căsuțele sale de piatră cu acoperișuri abrupte, de culoarea mierii. Aceste căsuțe au fost locuite în trecut de țesătorii angajați la Arlington Mill din apropiere. Probabil că este una dintre cele mai fotogenice locații din Cotswolds.

Stardust, cu Robert De Niro și Michelle Pfeiffer, este filmul care a prezentat această zonă superbă. Cu o conservare arhitecturală recunoscută la nivel național. De asemenea, a fost folosită pe coperta interioară a unor pașapoarte britanice.

Satul cu multe aprecieri pozitive

Locația a fost descrisă în continuare pe site-ul web al satului. Fără îndoială, Bibury este inclus pe numeroase liste cu cele mai pitorești sate din Cotswold, dacă nu cumva cele mai pitorești sate din întregul Marea Britanie.

„Vedeți frumusețea lui Bibury venind aici”. Numeroase persoane au acceptat și ele invitația și au discutat despre frumusețea sa pe site-ul de recenzii de călătorie Tripadvisor. În ciuda faptului că mulți au susținut că traficul poate fi o problemă din cauza popularității în creștere a localității, opinia este unanimă. „Bibury este un loc incredibil de frumos”, a comentat o persoană.

Trebuie doar să știți că poate deveni foarte aglomerat în timpul lunilor de vară, ceea ce face foarte dificilă mersul atât pe jos, cât și cu mașina.

„Vă așteaptă împrejurimi frumoase și senine dacă puteți aranja o vizită din timp”. „Puțin mai sus pe drum se află The Catherine Wheel Pub; nu ratați Ferma de Păstrăvi și The Swan Inn”.

Un altul a continuat: „Desigur, Bibury nu ar fi la fel fără Arlington Row - un adevărat basm. Excelent loc. Acest lucru ne amintește că planeta încă mai are mici buzunare de frumusețe ascunse într-o lume în care aglomerația de trafic, poluarea, criminalitatea și supraaglomerarea scad calitatea vieții.”

Locul unde Dumnezeu stă în vacanță

Satul în sine are o selecție bună de restaurante și hoteluri, cum ar fi The Swan Hotel, The Catherine Wheel și Bibury Trout Farm. Există, de asemenea, o mulțime de locuri de cazare în sat și în apropiere.

Din Bibury sunt disponibile legături feroviare către localitățile vecine Swindon, Kemble și Cheltenham Spa, precum și acces cu mașina prin B4425 și M4 sau M5.