Amazon pregătește noi concedieri în întreaga lume

Gigantul american Amazon se află din nou în centrul atenției după ce a fost dezvăluit faptul că intenționează să reducă numărul angajaților la nivel global. Informația a ieșit la iveală dintr-un e-mail trimis din greșeală angajaților, care a confirmat planurile companiei de a efectua noi reduceri de personal, informează theguardian.com.

Nu este prima dată când Amazon recurge la reduceri de personal, compania având în trecut mai multe runde de concedieri globale, ca parte a strategiei sale de restructurare. Prin e-mailul accidental, angajații au aflat direct despre intențiile managementului, ceea ce a generat confuzie și neliniște în rândul personalului.

Așadar, Amazon a dezvăluit, accidental, planurile pentru o nouă rundă de reduceri de locuri de muncă la nivel global. Informația a ajuns la angajați printr-un e-mail care părea să fie destinat altui scop.

Angajații de la Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing a gigantului, au primit marți o invitație la o întâlnire de la un director executiv, programată pentru ziua următoare, care ulterior a fost anulată. Pe lângă invitație se afla atașat și un e-mail în schiță, care conținea informații sensibile despre concedieri.

Mesajul, trimis din greșeală, indica faptul că angajații afectați din SUA, Canada și Costa Rica fuseseră deja informați că își pierd locurile de muncă. E-mailul a fost semnat de Colleen Aubrey, vicepreședinte senior al diviziei de soluții de inteligență artificială aplicată la AWS.

Concedierile au fost menționate în mesaj sub denumirea internă de „Proiectul Zori”. În mail se relatează despre tensiunile și provocările interne cu care se confruntă Amazon, într-o perioadă în care compania continuă să își restructureze operațiunile la nivel global.

„Schimbări de acest gen sunt dificile pentru toată lumea”, a scris Colleen Aubrey în e-mail, care a fost văzut de mai multe agenții de știri, inclusiv Reuters și Bloomberg. „Aceste decizii sunt dificile și sunt luate cu atenție”.

În octombrie, gigantul de retail online a anunțat reducerea a 14.000 de locuri de muncă. Concedierile fac parte dintr-un efort mai amplu al companiei de a tempera valul de angajări înregistrat în perioada pandemiei și de a reduce costurile, în timp ce își simplifică operațiunile globale. Amazon numără aproximativ 1,5 milioane de angajați în întreaga lume, iar ultimele reduceri par să vizeze în special diviziile de cloud computing și rețeaua sa de magazine.

Directorul executiv Andy Jassy a avertizat anterior că locurile de muncă ale angajaților cu gulere albe ar putea fi afectate de inteligența artificială în anii următori, o declarație care reflectă planurile companiei de automatizare. Amazon nu a oferit până acum un comentariu oficial privind noile disponibilizări.

Vestea survine într-un context mai larg de restructurări în sectorul logistic american. Recent, United Parcel Service (UPS) a anunțat că intenționează să reducă până la 30.000 de angajați în acest an, după ce anul trecut a efectuat reduceri similare.

Măsurile vin pe fondul concentrării companiei pe livrările cu marjă mai mare, în timp ce relația sa cu Amazon, cel mai mare client, dar și competitor în domeniul livrărilor, devine tot mai complicată. UPS a calificat afacerea cu Amazon drept „extraordinar de diluantă” pentru marjele sale de profit.