BTS se întoarce după o pauză de 3 ani, cu un concert live la Seul, difuzat de Netflix

Celebra trupă sud-coreeană formată din șapte membri, a debutat în iunie 2013 cu piesa „No More Dream”. Cu această melodie BTS a câștigat premiile „New Artist of the Year” la Melon Music Awards, „Golden Disc Awards” și „Seoul Music Awards”, potrivit Tudum.

După o absență de trei ani, trupa sud-coreeană BTS își face mult așteptata revenire. Evenimentul va fi marcat de un concert spectaculos în Seul, care va fi transmis în direct pe Netflix, oferind fanilor din întreaga lume șansa de a retrăi energia și emoția caracteristică performanțelor grupului.

Primul concert al trupei BTS la Londra a avut loc pe legendarulStadion Wembley, unde aproximativ 60.000 de fani au umplut arena, aproape de capacitatea maximă. Această reprezentație a confirmat popularitatea masivă a trupei în afara Coreei de Sud.

În mai 2019, BTS a revenit la Billboard Music Awards, devenind primul grup sud-coreean care primește premiul „Top Duo/Group”. În același an, trupa a făcut furori și la MTV Music Awards, fiind nominalizată la categoriile Best K-pop, Best Collaboration, Best Choreography și Best Art Direction pentru piesa „Boy with Luv”, interpretată împreună cu artista americană Halsey. Aceste realizări subliniază impactul global al BTS și modul în care K-pop-ul cucerește piețele internaționale.

Fanii vor avea parte de un moment istoric, membrii BTS: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V și Jung Kook se vor reuni pe scenă pentru un concert în Piața Gwanghwamun din Seul. Evenimentul va marca și primele interpretări live ale unor piese de pe noul lor album, ARIRANG, care va fi lansat pe 20 martie, cu o zi înainte de spectacol. Trailerul oficial al evenimentului a stârnit deja anticipație în rândul publicului.

Pentru a prelungi emoțiile după concert, fanii vor putea urmări BTS: THE RETURN, un documentar care arată cum a fost creat albumul ARIRANG. Filmul va fi disponibil pe Netflix începând cu 27 martie, oferind o privire detaliată asupra parcursului trupei și a realizării materialului muzical.

Evenimentul BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG va fi transmis în direct pe Netflix pe 21 martie, oferind acces global fanilor din întreaga lume. După acest show special, trupa va porni în turneul mondial ARIRANG, care va cuprinde 34 de regiuni și 82 de concerte, consolidându-și statutul de fenomen internațional.

Trupa sud-coreeană BTS a decis să își întrerupă activitatea din cauza serviciului militar obligatoriu din Coreea de Sud. Începând cu decembrie 2022, membrii grupului și-au suspendat concertele internaționale pentru a efectua armata, care poate dura până la 18 luni. În timp ce unii dintre ei au început serviciul militar, ceilalți și-au continuat activitățile muzicale solo, fiecare în ritmul său.

Jin și J-Hope au finalizat serviciul militar în 2024, iar RM, V, Jimin și Jung Kook au fost eliberați la începutul lunii iunie 2025. Suga a fost ultimul membru care și-a încheiat serviciul, pe 21 iunie 2025.

După finalizarea serviciului militar, cei șapte membri s-au reunit în Los Angeles. Documentarul BTS: THE RETURN surprinde momente de introspecție, umor și redescoperire, în timp ce membrii BTS caută să își continue cariera fără a fi ancorați în trecut. Filmul arată cum trupa își redefinește identitatea, combinând experiențele individuale cu ambiția colectivă de a evolua ca artiști și figuri globale.