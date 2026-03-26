Un nou film din seria „Stăpânul inelelor”. Scenariul va fi scris de Stephen Colbert

„Stăpânul inelelor” se pregătește să revină pe marile ecrane printr-un nou film intitulat „Lord of the Rings: Shadow of the Past” („Stăpânul inelelor: Umbra trecutului”). Scenariul va fi semnat de comediantul Stephen Colbert, iar producția va fi coordonată de Peter Jackson, potrivit publicației The Guardian.

După ce și-a încheiat contractul de gazdă la „The Late Show” în luna mai, Stephen Colbert și-a fixat o nouă provocare: să semneze scenariul unui film din universul Stăpânul Inelelor.

Regizorul Peter Jackson, cunoscut pentru trilogiile Stăpânul Inelelor și Hobbit, a făcut anunțul surpriză printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Colbert, un admirator pasionat al lui J.R.R. Tolkien, și-a mai făcut apariția și pe marele ecran, în Hobbitul: Dezolarea lui Smaug (2013), alături de soția și copiii săi.

Noul film se va intitula Stăpânul Inelelor: Umbra Trecutului și va fi scris de Colbert, Philippa Boyens și Peter McGee. Acțiunea va avea loc la 14 ani după moartea lui Frodo și îi va urmări pe Sam, Merry și Pippin în încercarea de a reface primii pași ai aventurii lor legendare. În paralel, fiica lui Sam, Elanor, descoperă „un secret vechi care explică de ce Războiul Inelului era aproape pierdut înainte să înceapă”.

Într-un recent interviu video, Stephen Colbert a dezvăluit cum a găsit inspirația pentru o poveste nouă după ce a recitit „Frăția Inelului” și s-a concentrat pe capitolele trei până la opt, secțiuni omise în adaptarea cinematografică realizată de Peter Jackson.

„Știi cât de mult înseamnă cărțile pentru mine și cât de mult contează filmele tale, dar am revenit mereu la acele șase capitole inițiale pe care nu le-ați explorat în primul film”, i-a mărturisit Colbert lui Jackson.

El a explicat că, din acel moment, i-a venit ideea de a crea o poveste proprie care să se potrivească cu universul larg al cărților, păstrând fidelitatea față de filme.

„M-am gândit: stai, poate că asta ar putea construi o poveste de sine stătătoare care s-ar potrivi în povestea mai amplă. Am putea crea ceva care să fie complet fidel cărților, dar în același timp complet fidel filmelor”, a spus Colbert.

Planul a prins contur alături de fiul său, scenaristul Peter Colbert, care l-a ajutat să schițeze povestea. „Mi-a luat câțiva ani să-mi adun curajul să te sun, dar acum vreo doi ani am făcut-o. Ți-a plăcut suficient încât să discutăm despre asta și nu aș putea fi mai fericit că Warner Bros a fost încântat”, a mai adăugat Colbert.

Regizorul Peter Jackson a făcut a glumit la adresa lui Stephen Colbert, sugerând că acesta ar putea găsi în curând timpul necesar pentru a se dedica proiectelor cinematografice. Comentariul vine în contextul anulării controversate a emisiunii „The Late Show with Stephen Colbert”, pe care Colbert o prezenta încă din 2015.

Decizia postului CBS a stârnit reacții critice, fiind percepută de unii drept influențată politic. Momentul anulării a coincis cu atacurile publice ale lui Colbert la adresa companiei-mamă Paramount, după ce aceasta a acceptat o înțelegere de 16 milioane de dolari cu Donald Trump, cunoscut pentru pozițiile sale ostile față de prezentator.

În replică la gluma lui Jackson, Colbert a răspuns cu umor că „se pare că voi fi liber din această vară”, moment în care regizorul a punctat ironic: „Nu-i așa că e noroc?”.

De-a lungul timpului, cele șase filme din seriile The Lord of the Rings și The Hobbit au generat încasări impresionante, ajungând la un total de 5,9 miliarde de dolari la nivel global.