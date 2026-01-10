Record mondial pentru noul film al lui James Cameron. Ce planuri mai are regizorul

Se poate spune că filmul a intrat oficial în istorie, devenind unul dintre cele mai profitabile pelicule de la Hollywood. Producția regizată de James Cameron a depășit pragul impresionant de 1 miliard de dolari în încasări, demonstrând încă o dată puterea francizei, informează Metro.

Lansat înainte de Crăciun, „Avatar: Fire and Ash” continuă să atragă publicul în primele luni ale anului 2026. Filmul regizat de James Cameron promite nu doar spectaculozitate vizuală, ci și să stabilească direcția viitoare a francizei, similar cu impactul avut de Avatar: Calea Apei în 2022.

James Cameron are deja planificate continuările, Avatar 4 și Avatar 5, unele secvențe fiind deja filmate, însă succesul lui Fire and Ash va decide dacă aceste proiecte vor prinde viață pe marele ecran. Având în vedere că producția se numără printre cele mai scumpe din istorie, cu un buget estimat între 350 și 400 de milioane de dolari, filmul trebuie să genereze venituri uriașe.

Ținta este impresionantă: peste 2 miliarde de dolari, performanță apropiată de cea a predecesorilor săi, care se află pe locurile unu și trei în topul celor mai mari încasări din toate timpurile.

Este unul dintre cele trei filme de la Hollywood lansate în 2025 care au reușit acest lucru; celelalte au fost remake-ul live-actionLilo & Stitch (1,038 miliarde de dolari/773,34 milioane de lire sterline) și Zootropolis 2, care încă urcă la 1,558 miliarde de dolari/1,161 miliarde de lire sterline la nivel global.

Continuarea filmului animat chinez „Ne Zha 2” a dominat la nivel global, fiind singurul film care a încasat peste 2 miliarde de dolari anul trecut.

În ciuda acestor performanțe impresionante la nivel financiar, revenirea pe Pandora și povestea familiei Sully, conduse de Jake (Sam Worthington) și Neytiri (Zoe Saldaña), nu a fost la fel de apreciată de critici.

Mai exact, lansarea a înregistrat cel mai slab weekend de debut din întreaga serie „Avatar”, ridicând întrebări serioase despre viitorul francizei în cinematografie.

Cel mai recent film din franciza Avatar, Fire and Ash, a întâmpinat reacții mai temperate din partea criticilor decât filmele anterioare, deși per ansamblu se situează pe partea pozitivă a spectrului. Pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes, filmul înregistrează un scor de 66%, sub nivelul lui The Way of Water (76%) și mult sub originalul din 2009 (81%).

Reacțiile negative nu au întârziat să apară. Robbie Collin, de la The Telegraph, a descris producția drept „amețitoare” și „ca și cum ai arunca 300 de milioane de lire sterline într-un acvariu”, acordându-i doar o stea. The Verge a criticat abordarea lui James Cameron, reproșându-i „reciclarea unor elemente fundamentale ale francizei”.

Peter Bradshaw, de la The Guardian, a fost la fel de dur, numind filmul „o bucată plictisitoare plină de prostii”, oferindu-i două stele. În ciuda criticilor, impactul asupra publicului rămâne evident. Criticul și autorul James King a declarat pentru Metro:

„Cel mai important este că „Fire and Ash” a reușit să aducă oameni în sălile de cinema, iar acest lucru este minunat. Personal, l-am găsit excesiv de siropos și lipsit de umor, dar acest lucru nu contează, franciza Avatar s-a dovedit a fi rezistentă la critici”.

King a comparat succesul filmului cu cel al unor francize consacrate precum James Bond sau Harry Potter, care au devenit tradiții cinematografice, atrăgând publicul chiar și pe cei care merg rar la film.

Întrebarea care bântuie fanii și industria cinematografică este simplă, dar provocatoare: poate Avatar 3: Fire and Ash să depășească pragul de 2 miliarde de dolari la box office? Răspunsul ar putea decide viitorul francizei.

Filmele Avatar s-au remarcat de-a lungul timpului prin longevitatea lor în sălile de cinema, menținând publicul constant și înregistrând scăderi relativ mici de la un weekend la altul.

Potrivit expertului James King, nu există motive să credem că „Fire and Ash” nu va urma aceeași traiectorie. „Way of Water” a atins 2 miliarde de dolari în aproximativ șase săptămâni, iar dacă momentum-ul se păstrează, succesorul său are șanse similare.

Josh Glenn, co-gazda podcastului Ramblin: An Amblin și fan declarat al francizei, este convins: „Nu am nicio îndoială că va ajunge la 2 miliarde de dolari, pentru că interesul publicului este evident”.

Dan Kelly, scenarist și fan al Avatar, împărtășește un punct similar: filmul ar putea fi sub așteptările inițiale, însă meritele sale, spectacolul vizual, imersiunea și dezvoltarea personajelor, justifică fiecare cent investit.

Jurnalistul Andy Gaudion este mai optimist, considerând că „Fire and Ash” va performa financiar, iar succesul său la box office i-ar permite lui Cameron să încheie franciza cu o realizare remarcabilă.

Succesul comercial al „Fire and Ash” va influența decisiv viitorul francizei. Cameron a sugerat că, în lipsa unei aprobări din partea Disney pentru filmele 4 și 5, ar putea încheia povestea sub forma unui roman, deși recunoaște că publicul nu este neapărat dispus să citească.

În interviuri recente, regizorul a lăsat să se înțeleagă că ar putea reduce implicarea directă în următoarele producții, delegând munca mai mult către regizorii secundari, păstrând însă controlul creativ asupra montajului final.

Pentru fani, perspectivele sunt mixte. Dan Kelly și James King apreciază capacitatea vizuală și narativă a francizei, dar recunosc că interesul scade dacă Cameron se îndepărtează prea mult de proiect. În același timp, ambii sunt de acord că este dificil de imaginat un alt regizor care să ofere aceeași viziune.